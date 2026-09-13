Сколько стоит час работы бухгалтера? Типичная ошибка

«Сколько взять с клиента?» — постоянный вопрос в бухгалтерских чатах. Обычно к нему прилагают список отчётов и задач, а в ответ получают чужие расценки. Но прежде чем назначать цену, стоит посчитать, сколько должен стоить собственный час. Участник форума Клерка разобрал популярную методику такого расчёта и объяснил, куда в ней пропадают отпуск, обучение и налоги.

Довольно популярный вопрос в бухгалтерских чатах - сколько взять с клиента. Перечисляется набор действий или отчётов и спрашивают сколько может стоить такая работа. А ведь надо начинать с расчёта стоимости своего часа.

А вы считали? Кто-то , а кто-то посчитал. И многие, кто считал, пользуются методикой, которая гуляет в интернете. Она встречается у многих бухгалтерских гуру. Уж не знаю кто первый её запустил, но практически каждый называет её «моя методика расчета стоимости часа бухгалтера».

Но эти их методики ничем особо принципиальным не отличаются друг друга. Как правило предлагается сделать такой расчет:

- возьмите все свои расходы в месяц

- добавьте сумму желаемых месячных доходов

- полученную цифру разделите на 160 часов.

Есть варианты, где предлагается: «определить сколько часов в месяц бухгалтер готов работать», при этом необходимо «учесть всё время, а не только то, что вы сидите в 1С. Время на обучение, изучение законодательства, общение с клиентами и контролирующими органами тоже надо учитывать». И, соответственно, делить сумму доходов не на 160 часов, на свои желаемые рабочие часы…

Не устаю в разных бухгалтерских чатах писать, что такой подход в корне не верен. И сейчас расскажу почему.

Для начала давайте вспомним школьную математику и способ проверки расчета. Скажем решался пример - десять разделить на четыре.

10 : 4 = 2,5

Как проверить? Обратным счётом - Два с половиной умножить на четыре.

2,5 х 4 = 10

А теперь посмотрим на формулу расчета стоимости часа бухгалтера. Расходы + желаемый доход за месяц разделить на 160 часов.

Допустим месячные расходы бухгалтера составляют 40000, а желаемый доход 200000 рублей.

240000 : 160 = 1500

Если за свою работу на клиента бухгалтер будет брать из расчета 1500 рублей в час, то сколько часов должен бухгалтер работать на клиента (именно сколько часов приносящих денег) что бы получить за месяц 240000?

240000 : 1500 = 160

И в этих 160 часах нет времени ни на учебу, ни на изучение изменений законодательства, ни на работу по поиску новых клиентов. И либо бухгалтер будет работать больше 160 часов, либо заработает меньше, чем задумывалось.

Я уж не говорю, что такой расчет не предусматривает ежегодный отпуск бухгалтера.

И еще такой нюанс — отработал бухгалтер на клиента 160 часов. Получил свои 240000 рублей. Что дальше? Необходимо заплатить налог, если УСН то 6%. А это 14400=. Расходы бухгалтера не изменились, а сумма дохода стала меньше.

Конечно для простоты расчета, буквально на пальцах, что б прикинуть какую-то нижнюю планку своей цены, можно посчитать и так. Но, если мы говорим о бухгалтерских услугах как о бизнесе, то и расчет экономических показателей следует делать «по-взрослому».

Расчет экономически целесообразной стоимости рабочего часа следует делать из годовых показателей. Годовой фонд рабочих часов не должен включать время в отпуске, время на посещение семинаров, на самостоятельное изучение изменений законодательства, время на поиск клиентов и переговоры с потенциальными клиентами и другие не приносящие дохода часы.

При этом теперь мы все расходы и желаемый доход делим только на эти, производственные, приносящие доход часы, и только в этом случае получаем стоимость рабочего часа. И в этой стоимости уже будет учтена работа, которая не приносит доход, но нужна бухгалтеру для поддержания работоспособности.

Смотрим на формулу.

Годовые расходы + желаемый чистый годовой доход перечитываем с учетом оплаты налога с дохода. В случае с УСН доходы полученную годовую сумму делим на 0,94. Получаем 240000 х 12 : 0,94 = 3063830 рублей в год.

Далее считаем рабочие часы в году. Приведу пример расчета на базе обычных 8 часов в день.

Берем рабочий календарь. В году 52 недели. А значит рабочих дней 52 х 5 = 260

Отнимаем праздничные дни в году — в 2026 году их 14

Отнимаем дни отпуска, к примеру 20 дней, получаем 226

Участие в семинарах, к примеру 4 дня в году, остается 222 рабочих дня.

Пересчитываем дни в часы. На этом этапе можно пойти разными путями. К примеру сразу допустить, что 1 час в день будет уходить на отслеживание изменений в законодательстве и 1 час на работу с действующими и потенциальными клиентами, тогда из 8 часов останется 6 часов работы, приносящих деньги. Но можно из общего годового фонда часов отнять часы в году, которые уйдут на такие работы.

В нашем примере используем первый вариант.

222 х 6 = 1332 рабочих часов

А теперь рассчитанный ранее доход 3063830 делим на 1332 и получаем 2447 рублей в час. И это существенно отличается от простого расчета «расходы+ доход : 160 часов». И только с такой ценой в час вы сможете покрыть свои расходы и получить желаемый доход после оплаты налогов.

Небольшая добавка — подсчитывая расходы, добавьте небольшую сумму резерва на потерю клиентов, скажем 10-15 тысяч в месяц. Откладывайте эти деньги на депозит и тогда вы легче переживете финансовые провалы.

Обращаю внимание всех бухгалтеров- проверьте свои расчеты.