Отключение электричества на точке продаж: как работать без кассы и не получить штраф

Что говорит закон
Закон № 54-ФЗ прямо не называет отключение электроэнергии основанием для работы без ККТ — обязанность применять кассу сохраняется «независимо от внешних обстоятельств». Однако ФНС России в информации от 25.08.2026 предложила практический порядок: если из-за отсутствия электричества ККТ физически использовать невозможно, организация или ИП вправе провести расчет без кассы, но с двумя условиями:
по требованию покупателя выдать документ, подтверждающий расчет, с установленными реквизитами;
после восстановления электроснабжения сформировать кассовые чеки коррекции по всем операциям, проведенным без ККТ.
Если же касса работает от альтернативного источника питания — аккумулятора, генератора, ИБП — обязанность применять ККТ и выдавать чеки сохраняется в полном объеме, даже при отсутствии интернета. В этом случае касса переходит в автономный режим: чеки печатаются с пометкой «ФД не передан», данные копятся в фискальном накопителе и автоматически отправляются ОФД после восстановления связи. Срок передачи — не позднее 30 календарных дней.
Пошаговый алгоритм при отключении электричества
Шаг 1. Оценить возможность работы ККТ. Проверьте, работает ли касса от резервного источника питания (ИБП, аккумулятор, генератор). Если да — продолжайте пробивать чеки в обычном режиме. Если касса не включается — переходите к шагу 2.
Шаг 2. Продолжить прием платежей без ККТ. Принимайте оплату от покупателей. По требованию покупателя выдавайте документ, подтверждающий расчет. Это может быть товарный чек, квитанция или иной документ, составленный в произвольной форме, но с обязательными реквизитами.
Шаг 3. Зафиксировать факт отключения. Составьте акт или сделайте запись в журнале учета с указанием времени начала и окончания отключения. По возможности получите справку от энергоснабжающей организации. Это поможет подтвердить объективную невозможность применения ККТ в случае проверки.
Шаг 4. После восстановления электроснабжения. Откройте смену на ККТ (если она еще не открыта). Сформируйте кассовые чеки коррекции по каждому расчету, проведенному без ККТ. Чек коррекции оформляется в открытой смене — той же, в которой произошел расчет без кассы.
Шаг 5. Передать данные в ОФД и ФНС. Убедитесь, что все чеки (включая чеки коррекции) переданы оператору фискальных данных. Проверьте отчет о передаче фискальных документов. Сверьте данные с учетной программой (например, 1С).
Обязательные реквизиты документа, заменяющего чек
Документ, который выдается покупателю при отсутствии электричества, должен содержать:
наименование документа — «Товарный чек», «Квитанция» и т. д.;
порядковый номер — сквозная нумерация для учета всех выданных документов;
дата, время и место расчета — согласно абз. 4–12 п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ;
наименование организации или ФИО ИП;
ИНН;
применяемая система налогообложения;
признак расчета — приход или возврат;
наименование товаров, работ, услуг;
количество, цена за единицу, стоимость;
ставка НДС — если применяется;
итоговая сумма расчета;
форма оплаты и сумма оплаты — наличные или электронные;
должность и фамилия лица, оформившего документ;
подпись этого лица — обязательна.
Отсутствие любого из этих реквизитов может стать основанием для признания документа недействительным и привлечения к ответственности за неприменение ККТ.
Совет: заранее подготовьте шаблон документа с заполненными постоянными реквизитами (наименование, ИНН, система налогообложения), чтобы кассиру оставалось вписать только данные о конкретной продаже. Документы нумеруйте последовательно и ведите отдельный реестр таких продаж.
Чеки коррекции: когда и как формировать
После восстановления электроснабжения нужно сформировать кассовые чеки коррекции по каждой операции, проведенной без ККТ.
Чек коррекции — это фискальный документ, который формируется, когда в момент расчета ККТ не была применена.
Правила формирования (п. 4 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ):
чек коррекции формируется после отчета об открытии смены, но не позднее отчета о закрытии смены;
оформляется в той же смене, в которой произошел расчет без ККТ;
если смена уже закрыта, а расчеты без ККТ остались неотраженными — это может быть расценено как нарушение.
Что нужно сделать до формирования чеков коррекции:
определить все расчеты за период отключения;
проверить суммы и способы оплаты;
сопоставить операции с выданными покупателям документами;
сформировать корректирующие фискальные документы;
проверить передачу данных ОФД;
сверить продажи с данными учетной программы.
Если смена уже закрыта, а чеки коррекции не сформированы — ФНС допускает их оформление в новой смене, но это требует отдельного обоснования (например, служебной записки с объяснением причин). Лучше избегать такой ситуации: формируйте чеки коррекции сразу после восстановления питания в той же смене.
Чек коррекции нужно пробить до того, как инспекторы сами обнаружат факт неприменения ККТ — в этом случае организацию не оштрафуют.
Примеры из практики
Пример 1 (иллюстрация). Магазин в торговом центре, отключение на 2 часа. В ТЦ в Воронеже отключилось электричество с 14:00 до 16:00. Касса не работает, ИБП нет. Кассир сообщил администратору об отключении, продолжил обслуживать покупателей, принимая наличные и оплату по QR-коду через СБП. Каждому покупателю, который попросил подтверждение, выдавал товарный чек с порядковым номером, реквизитами магазина, перечнем товаров и подписью. Записывал каждую продажу в отдельный реестр (время, сумма, способ оплаты, номер товарного чека). В 16:05, после восстановления питания, открыл смену на ККТ и сформировал чеки коррекции на каждую операцию. Проверил передачу данных в ОФД.
Пример 2 (иллюстрация). Кофейня с ИБП. В кофейне установлена касса с подключенным источником бесперебойного питания. При отключении электричества касса продолжает работать от ИБП. Интернета нет, но касса переходит в автономный режим: чеки печатаются с пометкой «ФД не передан», данные сохраняются в фискальном накопителе. После восстановления связи касса автоматически отправляет накопленные чеки в ОФД. Чеки коррекции не нужны — все расчеты были проведены через ККТ.
Пример 3 (иллюстрация). Сельский магазин в удаленной местности. Магазин находится в населенном пункте с численностью до 10 000 человек, включенном в региональный перечень удаленных местностей. Касса зарегистрирована в режиме «автономная работа». Электричество отключают регулярно, интернета нет. Касса работает от генератора и продолжает формировать чеки в автономном режиме. Данные передаются в ФНС единоразово при замене или заполнении фискального накопителя.
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Изменения 2026 года
Реквизиты чека: ставка НДС 22%
С 1 января 2026 года основная ставка НДС увеличена с 20% до 22% (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Льготная ставка 10% для социально значимых товаров сохранена. В чеках ККТ и чеках коррекции нужно указывать новую ставку. Потребуется обновить справочники товаров, пересмотреть номенклатуру и распределить позиции по ставкам в учетной программе.
Новые фискальные теги
В сентябре 2025 года обновлены реквизиты фискальных документов. Обязательными стали:
тег 1125 — признак расчета «Интернет»;
тег 1011 — часовая зона;
тег 2040 — номер чека коррекции.
Добавлены также теги 1234, 1235, 1082, 1236, 1237, 1238 — сведения о безналичной оплате. Эти теги необязательны для включения в чек (значение обязательности «3»), порядок их заполнения ФНС до сих пор не утвержден. Указывать их можно, но санкций за их отсутствие не предусмотрено.
Упрощение регистрации ККТ
С 1 сентября 2025 года регистрацию ККТ можно провести через Госуслуги или сайт производителя кассы (ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024). Срок регистрации сокращен с 10 до 5 рабочих дней (с 1 марта 2025 года). Перерегистрация через ОФД упрощена: достаточно переслать отчет об изменении параметров, не подавая отдельное заявление в ФНС. С 1 июля 2026 года бумажные заявления на регистрацию ККТ перестанут принимать.
Электронная подпись для регистрации
Для регистрации кассы через Госуслуги или личный кабинет ФНС требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Простая учетная запись на Госуслугах для этого недостаточна — УКЭП была нужна и ранее при регистрации через личный кабинет ФНС. Если подписи нет — оформление занимает 2–3 дня и стоит от 1 500 до 5 000 рублей.
Маркировка и модуль ТС ПИоТ
С конца 2025 — начала 2026 года для проверки маркированных товаров при продаже требуется специальный программно-аппаратный модуль (ТС ПИоТ), работающий в связке с ККТ. Касса должна через ОФД взаимодействовать с системой «Честный знак» в автоматическом режиме.
Точная дата юридической обязательности в источниках варьируется: одни указывают 28 декабря 2025 года, другие — 7 января 2026 года. Однако практически важная дата для бизнеса — 1 июля 2026 года (по некоторым данным — 1 октября 2026), когда перестанет действовать старый токен X-API-KEY. До этого момента можно работать по старой схеме, хотя ФНС будет фиксировать отклонения. После переходного периода продажа маркированных товаров без ТС ПИоТ технически невозможна — система блокирует операцию, а не просто штрафует.
Передача чеков через «Мои чеки онлайн»
С 1 марта 2025 года (ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024) официально разрешено использовать сервис ФНС «Мои чеки онлайн» для отправки электронного чека покупателю. Условия: покупатель дал согласие, зарегистрирован в приложении и предоставил номер телефона, email или QR-код. Это может снизить расходы на SMS-рассылку.
Расчеты через СБП
Оплата через Систему быстрых платежей официально приравнена к безналичному расчету. Продавец обязан выдать кассовый чек при таком способе оплаты. Это требование закреплено в п. 2.2 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ.
Снятие ККТ с учета в одностороннем порядке
С 1 марта 2025 года ФНС получила дополнительное основание снимать кассу с учета без заявления владельца — если тот не предоставил доступ к ККТ в ходе проверки или допустил другие нарушения. Ранее ФНС уже могла снимать кассу в одностороннем порядке по трем причинам: исключение модели из реестра, ликвидация организации, истечение срока действия фискального накопителя. Новое правило продолжает действовать в 2026 году.
Штрафы
Неприменение ККТ. Для ИП и должностных лиц — от 25% до 50% суммы расчета, но не менее 10 000 ₽. Для юридических лиц — от 75% до 100% суммы расчета, но не менее 30 000 ₽.
Повторное неприменение (сумма расчетов более 1 млн ₽). Для ИП и юрлиц — приостановка деятельности до 90 суток.
Невыдача чека. Для ИП — 2 000 ₽, для юрлиц — 10 000 ₽.
На стадии обсуждения находится законопроект № 158452: минимальный штраф за неприменение ККТ для ИП планируется увеличить до 30 000 ₽, за повторное нарушение — до 60 000 ₽, за двукратное — до 150 000 ₽. Точный статус законопроекта на момент публикации требует уточнения — некоторые источники указывают, что он был одобрен Госдумой в феврале 2026 года, другие сообщают, что закон окончательно не принят. Рекомендуем отслеживать статус на сайте Госдумы.
Чек-лист для подготовки к отключениям
Проверить наличие и работоспособность ИБП или резервного источника питания.
Подготовить шаблон документа, подтверждающего расчет, со всеми обязательными реквизитами.
Установить порядок нумерации таких документов.
Определить способ фиксации каждой продажи во время отключения (реестр, журнал).
Назначить сотрудника, ответственного за формирование чеков коррекции.
Обучить кассиров действиям при отключении питания.
Настроить резервный канал связи (мобильный интернет, второй провайдер).
Обновить прошивку ККТ и справочники товаров с учетом ставки НДС 22%.
Проверить поддержку модуля ТС ПИоТ, если продаются маркированные товары.
Своевременная подготовка экономит не только деньги на штрафах, но и нервы — причем и кассирам, и покупателям. Если отключения случаются часто, имеет смысл вложиться в ИБП: даже недорогой бесперебойник на 30–40 минут работы кассы избавит от необходимости вручную выписывать документы и потом формировать чеки коррекции.