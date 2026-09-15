Отключение электричества на точке продаж: как работать без кассы и не получить штраф

Пошаговый алгоритм при отключении электричества

Шаг 1. Оценить возможность работы ККТ. Проверьте, работает ли касса от резервного источника питания (ИБП, аккумулятор, генератор). Если да — продолжайте пробивать чеки в обычном режиме. Если касса не включается — переходите к шагу 2.

Шаг 2. Продолжить прием платежей без ККТ. Принимайте оплату от покупателей. По требованию покупателя выдавайте документ, подтверждающий расчет. Это может быть товарный чек, квитанция или иной документ, составленный в произвольной форме, но с обязательными реквизитами.

Шаг 3. Зафиксировать факт отключения. Составьте акт или сделайте запись в журнале учета с указанием времени начала и окончания отключения. По возможности получите справку от энергоснабжающей организации. Это поможет подтвердить объективную невозможность применения ККТ в случае проверки.

Шаг 4. После восстановления электроснабжения. Откройте смену на ККТ (если она еще не открыта). Сформируйте кассовые чеки коррекции по каждому расчету, проведенному без ККТ. Чек коррекции оформляется в открытой смене — той же, в которой произошел расчет без кассы.

Шаг 5. Передать данные в ОФД и ФНС. Убедитесь, что все чеки (включая чеки коррекции) переданы оператору фискальных данных. Проверьте отчет о передаче фискальных документов. Сверьте данные с учетной программой (например, 1С).