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Может ли физлицо за наличные купить оборудование за пределами РФ

Может ли физлицо за наличные купить оборудование за пределами РФ

ИП как физлицо собирается приобрести оборудование за границей за наличные у нерезидента для перепродажи российской компании. Рассказываем, какие риски возникают по операции.

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Какие риски возникают

По ч. 3 ст. 14 ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ расчеты физлиц-резидентов с нерезидентами без использования счетов запрещены.

Формально граждане РФ не могут платить наличными за границей. Ранее Минфин собирался внести изменения в ст. 14, но только по товарам, работам и услугам для личных целей, а не предпринимательской деятельности. Проект не внесли в Госдуму.

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Можно ли оформить покупку по ИП

Оформление покупки в качестве ИП тоже может привести к рискам. По постановлению Правительства от 26.12.2022 № 2433 организации и ИП могут получать наличную выручку за границей и оплачивать с помощью нее покупки товаров. Однако в данном случае ИП ничего не продает и у него не будет выручки для покупки оборудования.

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