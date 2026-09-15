Может ли физлицо за наличные купить оборудование за пределами РФ

Какие риски возникают
По ч. 3 ст. 14 ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ расчеты физлиц-резидентов с нерезидентами без использования счетов запрещены.
Формально граждане РФ не могут платить наличными за границей. Ранее Минфин собирался внести изменения в ст. 14, но только по товарам, работам и услугам для личных целей, а не предпринимательской деятельности. Проект не внесли в Госдуму.
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Можно ли оформить покупку по ИП
Оформление покупки в качестве ИП тоже может привести к рискам. По постановлению Правительства от 26.12.2022 № 2433 организации и ИП могут получать наличную выручку за границей и оплачивать с помощью нее покупки товаров. Однако в данном случае ИП ничего не продает и у него не будет выручки для покупки оборудования.