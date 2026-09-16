Иностранному работнику аннулировали патент: что делать работодателю

Как работодателю проверять оплату патента
Иностранцы должны самостоятельно оплачивать свой трудовой патент. Они не обязаны предоставлять чеки об оплате патента, но работодатель должен контролировать факт оплаты. Проверить патент на действительность можно через сайт МВД.
Принимать и увольнять работников, а также оформлять отпуска научим на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 71%: 9 250 рублей вместо
33 000 рублей. Срок акции ограничен.
Что делать при аннулировании патента
Сразу после того, как стало известно об аннулировании патента, нужно издать приказ об отстранении сотрудника от работы по ст. 327.5 ТК на срок до 1 месяца. Зарплату за этот период не начисляют.
Если в течение месяца новый патент или другие статусы (ВНЖ, гражданство ЕАЭС или статус РВП) не получены, то сотрудника необходимо уволить по п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК — аннулирование патента. В качестве документа-основания можно указать решение МВД об аннулировании.
Что будет за привлечение к работе с аннулированным патентом
Если работодатель привлек на работу иностранца с аннулированным патентом, то будут штрафы по ст. 18.15 КоАП:
для должностных лиц — от 25 до 70 тыс. руб.
для ИП — от 250 до 800 тыс. руб.
для юридических лиц — от 250 тыс. до 1 млн руб.
Работодатель обязан отслеживать действительность патента ежемесячно по графику авансовых платежей и через официальные онлайн-сервисы.