Иностранному работнику аннулировали патент: что делать работодателю

Что делать при аннулировании патента

Сразу после того, как стало известно об аннулировании патента, нужно издать приказ об отстранении сотрудника от работы по ст. 327.5 ТК на срок до 1 месяца. Зарплату за этот период не начисляют.

Если в течение месяца новый патент или другие статусы (ВНЖ, гражданство ЕАЭС или статус РВП) не получены, то сотрудника необходимо уволить по п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК — аннулирование патента. В качестве документа-основания можно указать решение МВД об аннулировании.