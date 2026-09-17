Как оформить смену генерального директора

В решении единственного участника или протоколе общего собрания смену руководства фиксируют в двух пунктах: прекращение полномочий действующего директора и избрание на должность нового.

Формулировка может выглядеть так:

«1. Освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества (ФИО прежнего директора) «___» ________ 2026 года в связи с увольнением по собственному желанию.

2. Назначить на должность Генерального директора Общества (ФИО заместителя) с «___» ________ 2026 года сроком на ( срок из устава) в соответствии с Уставом Общества».