6+3 мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Трудовые отношения
Читать 1 мин
Как оформить смену генерального директора

Как оформить смену генерального директора

Организация собирается назначить нового генерального директора, так как прошлый решил уволиться. Рассказываем, как оформлять.

601 просмотр24 открытия
Автор

Как оформить смену генерального директора

В решении единственного участника или протоколе общего собрания смену руководства фиксируют в двух пунктах: прекращение полномочий действующего директора и избрание на должность нового.

Формулировка может выглядеть так:

«1. Освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества (ФИО прежнего директора) «___» ________ 2026 года в связи с увольнением по собственному желанию.
2. Назначить на должность Генерального директора Общества (ФИО заместителя) с «___» ________ 2026 года сроком на ( срок из устава) в соответствии с Уставом Общества».

В подписке Клерк.Система — ежедневные разборы новых законов, инструкции для бухгалтеров, доступ к правовой базе, мини-курсам, вебинарам, консультациям к ИИ без VPN. Выбрать тариф.

Как перевести заместителя на должность генерального директора

Переход заместителя на должность генерального директора можно оформить с помощью перевода или через увольнение и последующий прием.

Второй вариант более безопасный. Если договор был бессрочный, то перевести заместителя на срочный будет сложно. Это часто вызывает споры с ГИТ.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка