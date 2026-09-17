Как оформить смену генерального директора

В решении единственного участника или протоколе общего собрания смену руководства фиксируют в двух пунктах: прекращение полномочий действующего директора и избрание на должность нового.
Формулировка может выглядеть так:
«1. Освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества (ФИО прежнего директора) «___» ________ 2026 года в связи с увольнением по собственному желанию.
2. Назначить на должность Генерального директора Общества (ФИО заместителя) с «___» ________ 2026 года сроком на ( срок из устава) в соответствии с Уставом Общества».
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Как перевести заместителя на должность генерального директора
Переход заместителя на должность генерального директора можно оформить с помощью перевода или через увольнение и последующий прием.
Второй вариант более безопасный. Если договор был бессрочный, то перевести заместителя на срочный будет сложно. Это часто вызывает споры с ГИТ.