Когда нужно уведомлять госорганы о начале деятельности

Кто подает уведомление

Юридические лица и ИП обязаны уведомлять уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган о начале осуществления некоторых видов предпринимательской деятельности по ч. 2 ст. 8 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Перечень видов предпринимательской деятельности указан в Приложении № 1 к постановлению Правительства от 17.05.2025 № 725.