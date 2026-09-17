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Когда нужно уведомлять госорганы о начале деятельности

Когда нужно уведомлять госорганы о начале деятельности

Некоторые организации должны дополнительно сообщать о начале деятельности. Рассказываем, как определить, входит ли бизнес в эту категорию.

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Кто подает уведомление

Юридические лица и ИП обязаны уведомлять уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган о начале осуществления некоторых видов предпринимательской деятельности по ч. 2 ст. 8 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Перечень видов предпринимательской деятельности указан в Приложении № 1 к постановлению Правительства от 17.05.2025 № 725.

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Когда подавать уведомление

Уведомление подают до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг по ч. 5 ст. 8 закона № 294-ФЗ. Уведомление подают:

  • вновь созданные юридические лица и ИП;

  • уже существующие юридические лица и ИП, которые планируют осуществлять новый для себя вид предпринимательской деятельности.

Правила представления уведомлений утв. постановлением Правительства от 27.05.2025 № 725.

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