Когда нужно уведомлять госорганы о начале деятельности

Кто подает уведомление
Юридические лица и ИП обязаны уведомлять уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган о начале осуществления некоторых видов предпринимательской деятельности по ч. 2 ст. 8 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Перечень видов предпринимательской деятельности указан в Приложении № 1 к постановлению Правительства от 17.05.2025 № 725.
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Когда подавать уведомление
Уведомление подают до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг по ч. 5 ст. 8 закона № 294-ФЗ. Уведомление подают:
вновь созданные юридические лица и ИП;
уже существующие юридические лица и ИП, которые планируют осуществлять новый для себя вид предпринимательской деятельности.
Правила представления уведомлений утв. постановлением Правительства от 27.05.2025 № 725.