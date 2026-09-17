С 1 октября маркетплейсы начнут передавать данные продавцов налоговой: как бухгалтеру не потеряться в новых правилах и получить 3 месяца подписки «Клерка» в подарок

С 1 октября 2026 года маркетплейсы становятся информаторами налоговой: по закону 289-ФЗ площадки сами сообщают в ФНС о рисках дробления бизнеса и занижения выручки. Разбираться в таких изменениях в одиночку дорого. «Клерк» держит бухгалтеров в курсе, а сейчас предлагает на подписки акцию 6+3: платите за полгода, пользуйтесь доступом девять месяцев.

Это далеко не единственное изменение. Доходом на УСН теперь официально признается полная стоимость товара, включая комиссию площадки, логистику и хранение, а не та сумма, что реально поступила на счет после удержаний. Дата получения дохода — день оплаты заказа покупателем, а не день зачисления денег продавцу. Бонусные баллы, которые маркетплейс компенсирует продавцу, тоже считаются доходом, ФНС уже доначислила налоги на баллы по итогам 2025 года.

Добавьте сюда обязательные ежемесячные акты сверки, проверку контрагентов через ЕГРЮЛ и ЕСИА перед заключением договора, лимит в 60 часов в месяц для самозанятых на одной площадке, и становится понятно, почему бухгалтеру, ведущему клиентов на маркетплейсах, нужно не просто прочитать одну статью, а иметь под рукой систему, которая держит в курсе всех изменений и помогает быстро в них разобраться.

Именно для этого «Клерк» сейчас предлагает подписки Клерк.Система и Клерк.Школа, а до конца акции 6+3 три месяца пользования достаются в подарок.

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Клерк.Система, чтобы не пропустить следующее изменение

Если по новому закону о маркетплейсах у вас уже возникли вопросы: «как теперь считать доход, если раньше вели учёт по факту поступления денег» или «что делать, если акт сверки не совпадает с декларацией», Клерк.Система решает именно такие задачи. В подписке правовая база с разборами вроде того, что вы только что прочитали, готовые формы документов, календарь бухгалтера, калькуляторы и ИИ-консультант с лимитом в 60 вопросов в месяц: сформулируйте вопрос обычными словами и получите ответ со ссылками на нормы. Отдельно проверка контрагентов по 40 источникам с ежедневным обновлением: удобно, когда закон теперь требует сверяться с ЕГРЮЛ и ЕГРИП перед заключением договора с продавцом. Плюс доступ к ИИ Клерк на GPT-5 без VPN, вебинары, их записи и абонемент на конференции.

6 400 ₽ → 3 240 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок — выгода 3 160 ₽.

Клерк.Школа, чтобы разобраться в теме системно, а не по одной статье

Если чувствуете, что изменений по маркетплейсам, УСН и отчетности становится слишком много, чтобы держать всё в голове по отдельным постам, Клерк.Школа дает доступ ко всей базе онлайн-курсов «Клерка» без ограничений, включая практические программы по учёту на маркетплейсах, УСН и работе с самозанятыми. В подписке сертификаты о прохождении курсов, закрытые онлайн-встречи с экспертами и персональный учебный трек: команда «Клерка» помогает выбрать курсы под вашу конкретную задачу, а не проходить всё подряд.

16 350 ₽ → 10 900 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок — выгода 5 450 ₽.

Система + Школа, когда рабочие инструменты и обучение вместе

Комплект объединяет обе подписки: инструменты Клерк.Системы для повседневной работы плюс полный доступ к курсам и возможностям Клерк.Школы. Сегодня вам нужен быстрый ответ по новому закону о маркетплейсах, а завтра захочется системно изучить тему целиком. Комплект закрывает оба сценария и при этом не дороже раздельной покупки двух подписок.

21 600 ₽ → 14 140 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок. Вы экономите 7 460 ₽ по сравнению с обычной ценой.

Как устроена акция

Вы оплачиваете любую из трёх подписок по цене за 6 месяцев, а «Клерк» добавляет ещё 3 месяца пользования бесплатно, итого 9 месяцев доступа без доплаты. В подарочный период доступны те же материалы и сервисы, что и в оплаченный: объем подписки не меняется.

Как выбрать подписку

Клерк.Система, если в приоритете ежедневные рабочие задачи: разборы новых законов вроде этого, работа с документами, консультационная база и сервисы для проверки контрагентов.

Выбрать Систему

Клерк.Школа, если хотите разобраться в теме учёта на маркетплейсах (или любой другой) системно, а не собирать знания по отдельным статьям и постам.

Выбрать Школу

Система + Школа, если нужны оба сценария сразу. Комплект не дороже раздельной покупки подписок, поэтому для тех, кто пользовался бы обеими, это выгодный вариант по умолчанию.

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