Статья обновлена 17 сентября 2026 года
Можно ли получать пенсию умершего супруга
Страховая пенсия по старости или инвалидности, которую получал умерший супруг, автоматически не переходит второму супругу. Вдова или вдовец может оформить страховую пенсию по случаю потери кормильца, если соответствует условиям. Размер этой выплаты почти всегда отличается от пенсии, которую получал умерший, , потому что используется другая формула расчета.
Пенсия по случаю потери кормильца (по СПК) — отдельный вид страховой пенсии. Ее назначают нетрудоспособным членам семьи умершего, которые, как правило, состояли на его иждивении. Супруг относится к таким членам семьи при соблюдении условий.
Разница принципиальная:
Собственная страховая пенсия по старости/инвалидности рассчитывается по вашим пенсионным правам (стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент — ИПК).
Пенсия по СПК рассчитывается по пенсионным правам умершего кормильца (его ИПК) плюс фиксированная выплата в особом размере.
Если у умершего не было страхового стажа, назначается социальная пенсия по СПК.
Проверьте право по своей ситуации
Разбираем ситуации по пунктам сверху вниз.
Супруг достиг пенсионного возраста
Достиг ли супруг пенсионного возраста?
Да → переходите к следующему условию.
Нет → смотрите, есть ли инвалидность или право на пенсию по уходу за ребенком.
Есть инвалидность
Любая группа инвалидности дает право на пенсию по СПК при выполнении остальных условий. Есть оформленная инвалидность?
Да → переходите к проверке иждивения или утраты источника средств.
Нет → переходите к следующему пункту.
Было иждивение или утрачен источник средств
Члены семьи признаются состоявшими на иждивении, если находились на полном содержании умершего или получали от него помощь, которая была постоянным и основным источником средств к существованию.
Нетрудоспособные родители и супруг, не состоявшие на иждивении, имеют право, если независимо от времени, прошедшего после смерти, утратили источник средств к существованию.
Доказывать иждивение нужно, если его нет в автоматических сведениях. Подтверждающие документы: справки о доходах, выписки о совместном проживании, банковские переводы, решения суда, иные подтверждения постоянной помощи. При отсутствии документов СФР может запросить дополнительные сведения или направить на установление факта в судебном порядке.
Был ли супруг на иждивении или утратил ли источник средств к существованию?
Да → право на пенсию по СПК может быть.
Нет → право возникает только в отдельных случаях, например при уходе за ребенком умершего кормильца. Переходите к следующему пункту.
Уход за ребенком умершего кормильца
Есть ли уход за ребенком умершего кормильца?
Да → один из родителей или супруг может иметь право, если не работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 14 лет.
Нет → следующий пункт.
Бывший супруг или повторный брак
Бывший супруг обычно не имеет права.
Страховая пенсия по СПК, назначенная супругу, сохраняется при вступлении в новый брак (кроме специальных случаев для супругов военнослужащих и добровольцев по п. 2.1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 400-ФЗ).
Стоит ли переходить: как сравнить две выплаты
Нельзя просто взять сумму, которую получал супруг. Размер пенсии по СПК почти всегда будет другим.
Что входит в собственную пенсию
В собственную пенсию входят:
Страховая часть (ИПК × стоимость коэффициента) + полная фиксированная выплата + возможные повышения (за северный/сельский стаж, за иждивенцев, за достижение 80 лет и др.).
Что рассчитывается по пенсионным правам умершего
Страховая часть = ИПК умершего × стоимость одного коэффициента на дату назначения.
Фиксированная выплата — в размере 50 % (4 792,35 руб. в 2026 году) на каждого получателя.
Какие надбавки и повышения не переносятся автоматически
Повышения фиксированной выплаты за северный или сельский стаж.
Надбавка за иждивенцев.
Повышение при достижении 80 лет.
Другие специальные доплаты, которые были у умершего.
Три сценария сравнения без вымышленных гарантий
Сценарий 1. У умершего пенсия значительно выше, у вас небольшая собственная + нет надбавок → переход может быть выгоден.
Сценарий 2. У вас есть северный стаж, надбавка за 80 лет или иждивенцев → после перехода эти выплаты исчезнут, итоговая сумма может стать меньше.
Сценарий 3. Разница небольшая, а документы по иждивению собрать сложно → остаетесь на своей пенсии.
Перед переходом обязательно запросите в Социальном фонде России (СФР) предварительный расчет и сравните обе суммы с учетом надбавок, которые не переносятся.
Главная сравнительная таблица
Параметр
Своя пенсия (по старости/инвалидности)
Пенсия по потере кормильца
Что уточнить в СФР
Страховая часть
По вашим ИПК
По ИПК умершего
Точный размер ИПК умершего
Фиксированная выплата
Полный размер (~9 584,69 руб.)
50 % (4 792,35 руб.)
Актуальный размер на дату назначения
Северный/сельский стаж
Сохраняется
Не переносится
Есть ли у вас право на повышение
Надбавка за 80 лет / иждивенцев
Сохраняется
Не переносится
Какие надбавки вы потеряете
Итоговая сумма
Текущая
Новая (после расчета)
Предварительный расчет обеих сумм
Примеры в таблице и сценариях — условные. Реальный размер зависит только от ваших данных и расчета СФР.
Как подать заявление и не потерять дату назначения
Существует несколько способов подачи заявления.
Куда обращаться: СФР и Госуслуги
Способы подачи заявления:
через личный кабинет на Госуслугах;
через клиентскую службу Социального фонда России;
через МФЦ.
Какие документы обычно запрашивают
Паспорт, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, документы, подтверждающие иждивение или утрату источника средств, документы об инвалидности (если есть), сведения о детях (если ухаживаете).
Сроки обращения и что делать при нехватке документов
Если обратиться в течение 12 месяцев со дня смерти, пенсию назначают с даты смерти. При обращении позже 12 месяцев — с даты обращения. Фактическую дату начала выплат устанавливает территориальный орган СФР в решении о назначении.
При нехватке документов СФР дает срок на досылку. Можно подать заявление и донести бумаги позже.
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Как запросить предварительный расчет
Напишите заявление о предварительном расчете пенсии по СПК (можно через Госуслуги или в клиентской службе). Это позволяет сравнить суммы до окончательного решения о переходе.
Перейти на пенсию по СПК (или обратно на свою) можно в любое время.
Отдельные правила для семей военнослужащих
Государственная пенсия по случаю потери кормильца и страховая пенсия по СПК — разные выплаты и регулируются разными законами. Государственная пенсия по СПК назначается в рамках закона о государственном пенсионном обеспечении, ее размеры устанавливаются в процентах от социальной пенсии и зависят от причины смерти (военная травма, заболевание и т.д.) и категории получателя.
В отдельных случаях возможно получение двух пенсий (зависит от статуса, причины смерти). Супруги военнослужащих и добровольцев, погибших вследствие военной травмы, имеют особые правила по уходу за детьми (п. 2.1 ч. 2 ст. 10 Закона № 400-ФЗ).
Вопросы и ответы
Ответили на самые популярные вопросы по теме.
Сохранится ли выплата при новом браке
Да, страховая пенсия по СПК, назначенная супругу, сохраняется при вступлении в новый брак (кроме специальных случаев для супругов военнослужащих и добровольцев).
Может ли работающий супруг оформить выплату
Если он достиг пенсионного возраста или имеет инвалидность и соответствует условиям иждивения/утраты источника — да. Работа сама по себе не лишает права, кроме случаев, когда пенсия назначается в связи с уходом за детьми умершего кормильца до 14 лет: в этом случае получатель не должен работать.
Можно ли перейти обратно на свою пенсию
Да. Можно изменить выбор в любое время, подав заявление о переводе с одной пенсии на другую.
Как подтвердить иждивение, если документов нет
Предоставьте любые доказательства постоянной помощи (выписки, свидетельства соседей, решения суда). При необходимости факт устанавливается в судебном порядке.
Чек-лист из пяти действий
Проверьте основание (возраст/инвалидность + иждивение или утрата источника).
Запросите в СФР предварительный расчет пенсии по СПК и своей текущей пенсии.
Сравните суммы с учетом потерянных надбавок (север, достижение 80 лет, иждивенцы).
Соберите документы (смерть, брак, иждивение, инвалидность).
Подайте заявление через Госуслуги или клиентскую службу СФР.
Не делайте этого до расчета СФР: не отказывайтесь от своей пенсии и не подавайте заявление о переходе, пока не получите официальный предварительный расчет обеих сумм.