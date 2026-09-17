Можно ли получать пенсию умершего супруга

Страховая пенсия по старости или инвалидности, которую получал умерший супруг, автоматически не переходит второму супругу. Вдова или вдовец может оформить страховую пенсию по случаю потери кормильца, если соответствует условиям. Размер этой выплаты почти всегда отличается от пенсии, которую получал умерший, , потому что используется другая формула расчета.

Пенсия по случаю потери кормильца (по СПК) — отдельный вид страховой пенсии. Ее назначают нетрудоспособным членам семьи умершего, которые, как правило, состояли на его иждивении. Супруг относится к таким членам семьи при соблюдении условий.

Разница принципиальная:

Собственная страховая пенсия по старости/инвалидности рассчитывается по вашим пенсионным правам (стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент — ИПК).

Пенсия по СПК рассчитывается по пенсионным правам умершего кормильца (его ИПК) плюс фиксированная выплата в особом размере.

Если у умершего не было страхового стажа, назначается социальная пенсия по СПК.