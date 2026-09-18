Налоговая прислала ИП на УСН требование по пересчету налога по общеустановленной ставке: что делать

Когда ФНС запрашивает подтверждение
Для применения льготной региональной ставки ИП должен вести деятельность именно в нем. Одной регистрации будет недостаточно. При проведении проверок ФНС учитывает:
опрос свидетелей по поводу проживания по месту прописки;
транзакции по счетам и картам — где они происходят;
привязку телефонных номеров;
регистрацию автомобиля;
штрафы.
По этим аргументам инспекция делает вывод, действительно ли ИП работает в льготном регионе или просто применяет ставку из-за регистрации в нем. Во втором случае ФНС указывает на нелегальность применения ставок и пересчитывает ставку по ст. 54.1 НК.
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Как отвечать на требование
В ответе на требование стоит указать факты, которые подтверждают позицию ИП:
Банковские выписки, в которых видно, что основные платежи и контрагенты из льготного региона.
Переписка с клиентами/партнерами из льготного региона.
Документы, которые подтверждают ведение бизнеса в регионе: договоры аренды, акты выполненных работ, счета-фактуры от местных поставщиков.
К ответу необходимо приложить копии подтверждающих документов, что усилит позицию. Если факты покажут, что льготу применяли необоснованно, налоговая вправе доначислить разницу и наложить штраф. Если ИП доказывает реальность ведения дел в льготном регионе, то требование инспекции будет признано незаконным.