Налоговая прислала ИП на УСН требование по пересчету налога по общеустановленной ставке: что делать

Когда ФНС запрашивает подтверждение

Для применения льготной региональной ставки ИП должен вести деятельность именно в нем. Одной регистрации будет недостаточно. При проведении проверок ФНС учитывает:

опрос свидетелей по поводу проживания по месту прописки;

транзакции по счетам и картам — где они происходят;

привязку телефонных номеров;

регистрацию автомобиля;

штрафы.

По этим аргументам инспекция делает вывод, действительно ли ИП работает в льготном регионе или просто применяет ставку из-за регистрации в нем. Во втором случае ФНС указывает на нелегальность применения ставок и пересчитывает ставку по ст. 54.1 НК.