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УСН
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Налоговая прислала ИП на УСН требование по пересчету налога по общеустановленной ставке: что делать

Налоговая прислала ИП на УСН требование по пересчету налога по общеустановленной ставке: что делать

ИП на УСН проживает в регионе со льготной ставкой единого налога. Однако ФНС требует пересчитать налог.

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Когда ФНС запрашивает подтверждение

Для применения льготной региональной ставки ИП должен вести деятельность именно в нем. Одной регистрации будет недостаточно. При проведении проверок ФНС учитывает:

  • опрос свидетелей по поводу проживания по месту прописки;

  • транзакции по счетам и картам — где они происходят;

  • привязку телефонных номеров;

  • регистрацию автомобиля;

  • штрафы.

По этим аргументам инспекция делает вывод, действительно ли ИП работает в льготном регионе или просто применяет ставку из-за регистрации в нем. Во втором случае ФНС указывает на нелегальность применения ставок и пересчитывает ставку по ст. 54.1 НК.

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Как отвечать на требование

В ответе на требование стоит указать факты, которые подтверждают позицию ИП:

  1. Банковские выписки, в которых видно, что основные платежи и контрагенты из льготного региона.

  2. Переписка с клиентами/партнерами из льготного региона.

  3. Документы, которые подтверждают ведение бизнеса в регионе: договоры аренды, акты выполненных работ, счета-фактуры от местных поставщиков.

К ответу необходимо приложить копии подтверждающих документов, что усилит позицию. Если факты покажут, что льготу применяли необоснованно, налоговая вправе доначислить разницу и наложить штраф. Если ИП доказывает реальность ведения дел в льготном регионе, то требование инспекции будет признано незаконным.

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