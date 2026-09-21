Что ждет малый бизнес: 7 правил адаптации к кризису в 2027 году

Контекст: что именно меняется к 2027 году

Прежде чем переходить к правилам, разберемся в конкретных изменениях — они и формируют правила игры.

Налоговая реформа. Ставка НДС выросла с 20% до 22% еще с 1 января 2026 года. Порог дохода для освобождения от НДС на УСН был снижен с 60 до 20 млн рублей, но летом 2026 года президент подписал закон, зафиксировавший этот порог на уровне 20 млн до конца 2029 года — снижение до 15 млн перенесено на 2030 год. Для патентной системы, однако, снижение лимита дохода продолжается: 20 млн в 2026 году, 15 млн — в 2027-м. АУСН (автоматизированная упрощенка) может ограничиться 15 млн выручки в 2027 году.

Страховые взносы. Пониженная ставка 15% для МСП отменена с 2026 года — вернулась базовая ставка 30% от фонда оплаты труда. Предельная база установлена на уровне 2 979 000 рублей, выплаты сверх базы облагаются по ставке 15,1%. Для обрабатывающих производств из реестра МСП в 2026 году действовал упрощенный доступ к тарифу 7,6%, но без продления с 2027 года вернется прежний порядок.

Контроль и администрирование. С 1 января 2027 года ФНС сама будет рассчитывать транспортный, земельный налог и налог на имущество по кадастровой стоимости — компаниям больше не нужно подавать уведомления. Сроки уплаты сдвигаются: авансовые платежи — до 28-го числа второго месяца после отчетного периода, годовой налог — до 28 марта. С 2027 года ФНС получит массовый доступ к данным о счетах и доходах граждан через ЦБ, а ИНН станет обязательным для всех банковских клиентов. С октября 2026 года маркетплейсы обязаны блокировать аккаунты продавцов по сигналам ФНС.

Ключевая ставка и кредиты. Средний уровень ставки в 2026 году — 13–15%, консенсус-прогноз на 2027 год — около 10,3%. Стоимость кредитов для малого бизнеса в 2026 году достигала 18–25% годовых. К 2027 году кредитование должно подешеветь, но не сразу.

Кадры. Дефицит квалифицированных специалистов оценивается в 1,5–2 млн человек. Зарплаты в дефицитных отраслях растут на 8–15% в год, что дополнительно сжимает маржу. Безработица упала до исторических минимумов 2,2–2,3%.

Спрос. Потребительский спрос замедляется: прогноз роста всего 1,2% в 2026 году с ускорением до 3,7% в 2027-м. Но рост цен на 15–30% из-за налоговой реформы и повышения издержек делает перекладывание нагрузки на клиента все сложнее.

Статистика рынка. Только за первый квартал 2026 года в России закрылись 209 тысяч малых и средних бизнесов — на 9% больше, чем годом ранее. 31% предпринимателей прямо говорят о планах закрыть или продать дело. Эксперты оценивают среднесрочный риск ухода в 250–300 тысяч микропредприятий.

Теперь — семь правил, которые помогают не просто пережить турбулентность, но и перехватить инициативу.