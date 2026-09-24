Как ИП на УСН «Доходы» с НДС 5% учитывать продажу белорусскому физлицу

Где отражать операцию
Так как ИП применяет льготную ставку НДС 5%, он должен отразить реализацию в декларации. В разделе 4 продажу не показывают, так как ее заполняют только по операциям с подтвержденной нулевой ставкой.
В данном случае физлицо покупает товар для личных нужд, и такие операции не подпадают под правила Протокола № 18 о косвенных налогах к договору ЕАЭС от 29.05.2014, и подтвердить нулевую ставку невозможно. Поэтому продажу ИП стоит отразить как обычную облагаемую по ставке 5% — в разделе 3 декларации.
Сумму налога с реализации необходимо указать в строке 022 (графы 3 и 5). Налоговую базу (стоимость товара) — в графе 3. Итоговая сумма налога по всем операциям за квартал будет в строке 118.
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Всегда ли нужно удерживать НДС
Если продажа произошла через электронную торговую площадку и в момент получения товара он находился в Беларуси, то НДС в бюджет не начисляют. В этом случае операцию отражают в разделе 7 декларации по НДС.
Местом реализации товара в такой ситуации территория РФ не признается по пп. 2 п. 1 ст. 147 НК. При этом она может облагаться налогом в Белоруссии.
Как определить, прошла ли продажа через электронную торговую площадку
Под электронной торговой площадкой понимается информационная система, которая функционирует в сети «Интернет». Она должна обладать несколькими признаками одновременно по пп. 4 п. 1 ст. 147 НК:
на сайте доступны сервисы, которые позволяют покупателям заказать товар;
на сайте размещены условия оплаты и (или) организации оплаты товаров покупателем;
на сайте размещены условия доставки и (или) организации доставки товаров покупателю.
Если интернет-магазин попадает под это определение, то розничная продажа белорусскому покупателю не облагается российским НДС и в декларации такая операция отражается в разделе 7 с кодом 1010811.