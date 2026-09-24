Как ИП на УСН «Доходы» с НДС 5% учитывать продажу белорусскому физлицу

Где отражать операцию

Так как ИП применяет льготную ставку НДС 5%, он должен отразить реализацию в декларации. В разделе 4 продажу не показывают, так как ее заполняют только по операциям с подтвержденной нулевой ставкой.

В данном случае физлицо покупает товар для личных нужд, и такие операции не подпадают под правила Протокола № 18 о косвенных налогах к договору ЕАЭС от 29.05.2014, и подтвердить нулевую ставку невозможно. Поэтому продажу ИП стоит отразить как обычную облагаемую по ставке 5% — в разделе 3 декларации.

Сумму налога с реализации необходимо указать в строке 022 (графы 3 и 5). Налоговую базу (стоимость товара) — в графе 3. Итоговая сумма налога по всем операциям за квартал будет в строке 118.