Приказ об удержании из заработной платы работника: образец, требования ТК и порядок действий в 2026 году

Когда оформляют приказ на удержания из заработной платы
Возникновение необходимости забирать часть дохода работника регулируется законодательством. Основанием для издания такого приказа служат конкретные ситуации, перечисленные ниже:
Неверно произведенные выплаты. Сюда относятся излишне выданные суммы вследствие арифметических ошибок или ошибочного применения формул расчета.
Возврат подотчетных средств. Это касается командировочных расходов или авансов, которые работник не использовал и не вернул.
Неотработанный аванс. Деньги за будущий период отработки, которые были выплачены излишне из-за отсутствия работы у сотрудника (например, по болезни).
Материальный вред. Сумма фактического ущерба, причиненного работодателю работником. Важно отметить, что упущенная выгода не подлежит взысканию.
Излишне выплаченные пособия и отпускные. Ошибки при расчете выплат или ситуации, когда сотрудник увольняется в момент выплаты.
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Что обязательно должно быть в документе
Для обеспечения законности процедуры необходимо соблюсти три ключевых момента:
Прозрачность оснований. Четко указывают характер удерживаемой суммы и причины ее списания.
Соблюдение сроков. Удержание производят не позднее одного месяца со дня окончания срока для возврата аванса или погашения долга (ст. 137 ТК). В приказе стоит указывать конкретную дату начала отсчета этого периода.
Личное согласие работника. Наличие письменного подтверждения воли сотрудника на удержание, даже если такое согласие уже есть в уведомлении об излишней выплате.
К основному документу обычно прикладывают докладную записку бухгалтера с подтверждением факта ошибки или ущерба и само письмо-уведомление для самого сотрудника.
Какие бывают удержания из заработной платы и как их оформляют — рассказывали в статье.
Приказ об удержании из заработной платы работника: образец 2026 года
Ниже приведена типовая структура документа, которая позволяет избежать претензий со стороны трудовой инспекции и судов.
Блок документа
Обязательные реквизиты
Шапка
Полное наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес, место издания документа
Заголовок
Слово «Приказ», регистрационный номер, дата составления
Преамбула
Ссылка на статью ТК (137 или 138), основание для действия (заявление, акт, записка)
Тело приказа
ФИО сотрудника, должность, сумма удержания цифрами и прописью, период начисления
Распорядительная часть
Поручение бухгалтерии произвести списание в кассу или на расчетный счет; поручение об ознакомлении сотрудника; возложение контроля исполнению на ответственного лица
Подписи
Руководителя организации, главного бухгалтера и самого работника
Лимиты: какой процент можно удержать
Размер списаний строго регламентирован ст. 138 ТК. Превышение установленных границ будет нарушением закона.
Максимальные размеры удержаний по ст. 138 ТК
Вот какие лимиты указаны в ст. 138 ТК:
20% — стандартный лимит при удержании за счетную ошибку, неотработанный аванс или долг за отпуск.
50% — общий предел для исполнения судебных актов и исполнительных листов (кроме алиментов).
70% — максимальная сумма для взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, возмещения вреда здоровью или ущерба от преступления.
Важное условие: одновременное применение удержаний по инициативе работодателя и по исполнительным документам не допускается, если совокупность составит более 50% дохода работника.
Особенности добровольного распоряжения заработком
В ситуациях, когда удержание инициируется самим сотрудником по его письменному заявлению, ограничения ст. 138 ТК не действуют. Работник вправе самостоятельно определить сумму и назначение платежа (например, кредитное обязательство или благотворительность), даже если это составляет до 100% чистого дохода после вычета НДФЛ.
При поступлении исполнительных документов сначала производятся списания по ним, остаток перечисляется по заявлению сотрудника.