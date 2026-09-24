Приказ об удержании из заработной платы работника: образец, требования ТК и порядок действий в 2026 году

Что обязательно должно быть в документе

Для обеспечения законности процедуры необходимо соблюсти три ключевых момента:

Прозрачность оснований. Четко указывают характер удерживаемой суммы и причины ее списания. Соблюдение сроков. Удержание производят не позднее одного месяца со дня окончания срока для возврата аванса или погашения долга (ст. 137 ТК). В приказе стоит указывать конкретную дату начала отсчета этого периода. Личное согласие работника. Наличие письменного подтверждения воли сотрудника на удержание, даже если такое согласие уже есть в уведомлении об излишней выплате.

К основному документу обычно прикладывают докладную записку бухгалтера с подтверждением факта ошибки или ущерба и само письмо-уведомление для самого сотрудника.

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