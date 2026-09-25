Деньги под отчет на год: можно или нет. Оформление и риски

Можно ли предусмотреть выдачу денег под отчет на срок до 1 года
Организация вправе в своем локальном акте установить порядок и максимальный срок выдачи денег под отчет. В нормах НК нет прямого запрета в виде лимита дней на выдачу денег. Однако длинные сроки могут привести к налоговым и экономическим рискам.
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Как снизить риски
Чем дольше срок выдачи, тем выше риск, что ФНС посчитает расходы неподтвержденными или квалифицирует операцию как беспроцентный заем. Чтобы снизить риски необходимо:
В приказе четко прописать: подотчетное лицо, цель выдачи, максимальную сумму, форму заявления и выдачи, сроки подачи авансового отчета и перечень подтверждающих документов.
Обязательно зафиксируйте конкретный срок для сдачи авансового отчета и возврата излишков — чем короче, тем меньше риск претензий. Для длительных сроков объясните необходимость и основания.
Укажите, в каких случаях и на каких основания организация вправе удержать суммы, по которым работник не отчитался.
Проконтролируйте, чтобы были первичные документы, которые подтверждают обоснованность операции и ее связь с деятельностью организации.