ОСНО перетяжка мобилка 22 09
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Подотчет, командировки
Читать 1 мин
Деньги под отчет на год: можно или нет. Оформление и риски

Деньги под отчет на год: можно или нет. Оформление и риски

Организация собирается выдать средства под отчет на срок до 365 дней. Рассказываем, какие риски возникают.

180 просмотров17 открытий
Автор

Можно ли предусмотреть выдачу денег под отчет на срок до 1 года

Организация вправе в своем локальном акте установить порядок и максимальный срок выдачи денег под отчет. В нормах НК нет прямого запрета в виде лимита дней на выдачу денег. Однако длинные сроки могут привести к налоговым и экономическим рискам.

На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС. 

Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящен применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽.

Записаться

Как снизить риски

Чем дольше срок выдачи, тем выше риск, что ФНС посчитает расходы неподтвержденными или квалифицирует операцию как беспроцентный заем. Чтобы снизить риски необходимо:

  1. В приказе четко прописать: подотчетное лицо, цель выдачи, максимальную сумму, форму заявления и выдачи, сроки подачи авансового отчета и перечень подтверждающих документов.

  2. Обязательно зафиксируйте конкретный срок для сдачи авансового отчета и возврата излишков — чем короче, тем меньше риск претензий. Для длительных сроков объясните необходимость и основания.

  3. Укажите, в каких случаях и на каких основания организация вправе удержать суммы, по которым работник не отчитался.

  4. Проконтролируйте, чтобы были первичные документы, которые подтверждают обоснованность операции и ее связь с деятельностью организации.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка