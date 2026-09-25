Получили претензию от правообладателя? 5 шагов, чтобы не получить иск на миллионы

Не игнорируйте, а проверьте

Первая реакция часто бывает ошибочной: предприниматели игнорируют письмо, надеясь, что «само рассосется», не разобравшись в ситуации. Самая опасная реакция — сделать вид, что ничего не произошло. Это прямой путь к получению иска. Вместо того, чтобы игнорировать претензию, нужно проверить, насколько она обоснована.

Практика: В 2026 году Арбитражный суд Санкт—Петербурга удовлетворил иск ведущей YouTube—канала Надежды Стрелец к блогеру Лилии Ниловой (Лили Аспен) о защите авторских прав. Поводом послужило использование в роликах Ниловой фрагментов интервью Стрелец с известными гостями без разрешения ведущей. До обращения в суд Нилова отказалась добровольно удалять видео. Суд обязал ее удалить два ролика и выплатить 15 000 рублей.

В таких спорах попытка игнорировать требования или надеяться на «саморассасывание» заканчивается судебным решением.

Если получили претензию о нарушении прав на товарный знак:

1. Проверьте имя отправителя. Если это правообладатель, который указан в реестре Роспатента, то дело серьезное. Если это представитель, который подтвердил свои полномочия с помощью доверенности, вы также должны осознавать масштаб.

2. Проверьте спорное обозначение. Узнайте, действителен ли товарный знак на сегодняшний день, на какие классы МКТУ распространяется охрана. Если товары и услуги не совпадают с вашими, то претензия не имеет оснований, а вот если наоборот, нужно думать, как строить стратегию защиты дальше. Поданная заявка также не дает права что—то требовать.

3. Оцените сходство обозначений. Определите, является ли ваше обозначение тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком правообладателя. Чем сильнее отличаются, тем лучше для вас.

4. Проанализируйте наличие исключительных обстоятельств. Если товар был введен в оборот на территории ЕАЭС самим правообладателем или с его согласия, то действует исчерпание прав. При наличии документов легко обосновать правомерность использования чужого ТЗ.

Претензия о нарушении прав на товарный знак

В 2026 году часто встречаются случаи так называемого «патентного троллинга», когда претензии присылают по недавно зарегистрированным или неиспользуемым в коммерческой деятельности товарным знакам. Этот факт нельзя упускать из виду, иногда именно это помогает выиграть спор.

Практика: В ноябре 2024 года ООО «Национальные игрушки» — правообладатель товарного знака «Су Анасы» (свидетельство №1028477) — подало иск к организаторам детского представления под таким же названием. Представитель истца приобрел билет на мероприятие, после чего направил претензию о компенсации в 500 000 рублей. Ответчик отказался платить, и дело дошло до суда.

Однако Министерство культуры Республики Татарстан вмешалось и обратилось в Роспатент с возражением против правовой охраны этого знака. И уже в августе 2025 года Роспатент признал регистрацию товарного знака «Су Анасы» недействительной, поскольку это название является достоянием татарского фольклора и не может принадлежать одному лицу. Суд отказал истцу в удовлетворении требований.

Если вам предъявляют претензию по товарному знаку, всегда проверяйте добросовестность его регистрации. Особенно когда речь идет об общеизвестных или фольклорных названиях. Также неиспользование ТЗ правообладателем в течение 3 лет — основание для аннулирования регистрации. Встречное оспаривание в Роспатенте — мощный инструмент защиты, даже если вы уже получили иск.

Если получили претензию о нарушении патентных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец:

1. Проверьте имя отправителя и статус патента. Убедитесь, что отправитель является действующим патентообладателем по данным реестра Роспатента. Обязательно проверьте, оплачены ли пошлины за поддержание патента в силе на текущую дату. Если патент прекратил действие из—за неуплаты, претензия не имеет силы. Если это представитель — требуйте доверенность с четко прописанными полномочиями на ведение досудебных споров.

2. Проверьте объем правовой охраны: формулу или перечень существенных признаков. Внимательно изучите формулу изобретения или полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца. Если ваше изделие не содержит всех признаков, указанных в независимом пункте формулы, то претензия не имеет оснований. Если же признаки совпадают — нужно думать, как строить стратегию защиты дальше.

3. Проанализируйте наличие исключительных обстоятельств. Если вы начали использовать свое техническое решение или оно уже было известно до даты приоритета патента, то у вас есть шансы оспорить патент.

Претензия о нарушении прав на патент

Если получили претензию о нарушении авторских прав на произведение:

1. Проверьте имя отправителя и наличие прав на произведение. Убедитесь, что отправитель является автором или правообладателем. В отличие от патентов и товарных знаков, авторское право не требует обязательной регистрации в Роспатенте — оно возникает с момента создания произведения. Поэтому запросите у отправителя доказательства авторства: исходные файлы, скриншоты с датой создания, свидетельство о депонировании или нотариально заверенные документы. Если это представитель — аналогично требуйте доверенность.

2. Проверьте, что именно используется и как. Изучите, какое произведение вам вменяют и каким способом оно используется вами. Авторское право охраняет форму выражения, а не идею. Если вы использовали не само произведение, а только идею, концепцию, факты или общеизвестную информацию — это не нарушение. Также проверьте, не попадает ли ваше использование под свободное (цитирование, пародия, учебные цели, информационное освещение) согласно ст. 1274 ГК, в этих случаях согласие правообладателя не требуется.

3. Оцените степень сходства и оригинальность. Определите, является ли ваше произведение полностью идентичным или переработанным (производным) по отношению к произведению правообладателя. В авторском праве защита распространяется только на оригинальные части, но не на стандартные приемы, жанровые клише или общеизвестные решения (например, сюжет «любовного треугольника» или стандартный новостной заголовок).

Если ваше произведение создано независимо и вы можете доказать собственный творческий процесс — это весомый аргумент в вашу пользу. Чем больше ваше произведение отличается по художественным, литературным или визуальным приемам, тем выше шансы на успех.

4. Проанализируйте наличие исключительных обстоятельств и добросовестность. Проверьте, не являетесь ли вы добросовестным приобретателем, например, купили изображение в фотобанке с лицензией или использовали контент по открытой лицензии Creative Commons. Также обратите внимание на срок охраны: авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Если срок истек — произведение перешло в общественное достояние, и претензия необоснованна.

Претензия о нарушении прав на произведение

Обратите внимание на срок исковой давности, если прошло более 3 лет, то в суде вам будет достаточно легко признать его необоснованным. В общем, очень важно проверить претензию и обстоятельства, из—за которых вы ее получили. Только после этого можно переходить к разработке стратегии.