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Налоговые проверки
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Может ли ФНС доначислять налоги и штрафы, если акт по проверке выставили через 1 год

Может ли ФНС доначислять налоги и штрафы, если акт по проверке выставили через 1 год

ФНС спустя 1 год с налоговой проверки выставила ИП акт, где выявила завышение страховых взносов в декларации по УСН.

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Вправе ли ФНС требовать доначисления

Нарушение срока составления акта не отменяет доначисления по п. 14 ст. 101 НК. Срок давности по налоговой проверке — 3 календарных года, которые предшествуют году назначения проверки.

ИП вправе:

  1. Подать возражения в течение 1 месяца со дня получения акта по п. 6 ст. 100 НК — указать на нарушение срока и несогласие с выводами.

  2. Восстановить документы по взносам — проверить платежные поручения, КУДиР, сверку с ИФНС.

  3. Если ошибка подтвердится — подать уточненную декларацию и доплатить недоимку с пенями до решения. Штраф составляет 20% от суммы налога по ст. 122 НК.

  4. Поучаствовать в рассмотрении — дата указана в извещении. Это последняя возможность повлиять на решение до его вынесения.

  5. Если решение не в вашу пользу — обжаловать в УФНС в течение 1 месяца, затем в судебном порядке.

Полностью избежать штрафа не получится. Освобождение от ответственности по ст. 81 НК действует, только если подали уточненку и уплатили налоги с пенями до обнаружения ошибки ФНС.

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Что будет после подачи уточненной декларации

Если ИП доплатит недоимку и пени до вынесения решения, то это могут учесть как смягчающее обстоятельство по ст. 112 НК. При наличии таких обстоятельств штраф снижают минимум в 2 раза по ст. 114 НК.

Добровольная доплата до решения также показывает добросовестность и снижает риск доначисления пеней за более длительный период.

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