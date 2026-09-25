Может ли ФНС доначислять налоги и штрафы, если акт по проверке выставили через 1 год

Вправе ли ФНС требовать доначисления

Нарушение срока составления акта не отменяет доначисления по п. 14 ст. 101 НК. Срок давности по налоговой проверке — 3 календарных года, которые предшествуют году назначения проверки.

ИП вправе:

Подать возражения в течение 1 месяца со дня получения акта по п. 6 ст. 100 НК — указать на нарушение срока и несогласие с выводами. Восстановить документы по взносам — проверить платежные поручения, КУДиР, сверку с ИФНС. Если ошибка подтвердится — подать уточненную декларацию и доплатить недоимку с пенями до решения. Штраф составляет 20% от суммы налога по ст. 122 НК. Поучаствовать в рассмотрении — дата указана в извещении. Это последняя возможность повлиять на решение до его вынесения. Если решение не в вашу пользу — обжаловать в УФНС в течение 1 месяца, затем в судебном порядке.

Полностью избежать штрафа не получится. Освобождение от ответственности по ст. 81 НК действует, только если подали уточненку и уплатили налоги с пенями до обнаружения ошибки ФНС.