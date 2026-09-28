Как аннулировать ошибочный ДОПП: инструкция для импортера из ЕАЭС

Снимаем ДОПП с очереди: пять шагов

Когда в отправленном документе обнаружена серьезная ошибка, ФНС своим информационным письмом от 14 августа 2026 года прописала единственно верный маршрут: письменное обращение в инспекцию с просьбой вывести документ из очереди резервирования.

Первое. Подайте обращение через сервис «Обратиться в ФНС» или из личного кабинета. Перечислите: номер ошибочного ДОПП, ИНН и название компании, описание того, какие именно графы содержат недочеты, и формулировку просьбы — вывести документ из очереди на зачисление обеспечительного платежа.

Второе. Не дожидаясь ответа инспекции, подготовьте и отправьте повторный ДОПП с верными параметрами.

Третье. Оплатите обеспечительный платеж по новому документу на выделенный КБК 182 1 04 03000 01 1000 110. Платить придется повторно — это ключевой финансовый урон от любой ошибки. Если деньги уйдут на стандартный КБК по НДС, СПОТ их не распознает и QR не сгенерирует.

Четвертое. Дождитесь по новому ДОПП статуса «Обеспечен» и передайте сгенерированный QR перевозчику. Без этого кода на границе грузу предпишут покинуть пределы РФ за три часа.

Пятое. Ошибочный документ впишите в раздел 4 декларации по косвенным налогам — как поставку, которая не состоялась. По итогам камеральной проверки излишне уплаченные средства вернутся на ЕНС.