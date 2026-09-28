Как аннулировать ошибочный ДОПП: инструкция для импортера из ЕАЭС

Почему ДОПП нельзя просто стереть
ДОПП — форма КНД 1160303, электронное уведомление о предстоящей поставке, которое налоговая утвердила приказом от 08.05.2026 № КЧ-1-15/301@. Импортер отправляет его до того, как товар приблизится к таможенной границе. СПОТ принимает документы строго по времени поступления и под каждый резервирует обеспечительный платеж. Эта хронологическая привязка — основная причина, почему функцию удаления из системы не заложили: ни в кабинете налогоплательщика, ни у оператора ЭДО такой опции не существует.
Где еще можно что-то поправить
До момента передачи в ФНС документ полностью в вашем распоряжении — правьте любые реквизиты. После отправки все зависит от того, на какой стадии находится ДОПП:
Статус «Зарегистрирован» — QR еще не сформирован. Доступна подача корректировочной формы, где можно переписать любые сведения. В заголовке проставляется порядковый номер правки: первичный документ нумеруется как «0», каждая следующая корректировка — «1», «2» и далее. Идентификатор ДОПП остается прежним.
Статус «Обеспечен» — QR уже выдан, но транспорт еще не пересек границу. На этом этапе допустима правка только транспортных реквизитов: регистрационного знака тягача и прицепного состава.
Груз уже в России — редактировать ДОПП смысла нет. Все несоответствия закрываются через заявление о ввозе и декларацию по косвенным налогам.
Снимаем ДОПП с очереди: пять шагов
Когда в отправленном документе обнаружена серьезная ошибка, ФНС своим информационным письмом от 14 августа 2026 года прописала единственно верный маршрут: письменное обращение в инспекцию с просьбой вывести документ из очереди резервирования.
Первое. Подайте обращение через сервис «Обратиться в ФНС» или из личного кабинета. Перечислите: номер ошибочного ДОПП, ИНН и название компании, описание того, какие именно графы содержат недочеты, и формулировку просьбы — вывести документ из очереди на зачисление обеспечительного платежа.
Второе. Не дожидаясь ответа инспекции, подготовьте и отправьте повторный ДОПП с верными параметрами.
Третье. Оплатите обеспечительный платеж по новому документу на выделенный КБК 182 1 04 03000 01 1000 110. Платить придется повторно — это ключевой финансовый урон от любой ошибки. Если деньги уйдут на стандартный КБК по НДС, СПОТ их не распознает и QR не сгенерирует.
Четвертое. Дождитесь по новому ДОПП статуса «Обеспечен» и передайте сгенерированный QR перевозчику. Без этого кода на границе грузу предпишут покинуть пределы РФ за три часа.
Пятое. Ошибочный документ впишите в раздел 4 декларации по косвенным налогам — как поставку, которая не состоялась. По итогам камеральной проверки излишне уплаченные средства вернутся на ЕНС.
Разбор частых ошибок
Забытая льгота. Московская компания в октябре 2026-го получает груз из Беларуси. Бухгалтер пропускает графу 1Д, где должен стоять код освобождения от обеспечительного платежа. Система не распознает право на льготу, ждет деньги, которые никто не перечисляет.
Итог — ДОПП «висит» в статусе «Зарегистрирован», QR не выдается, товар стоит на границе. Исправить ситуацию помогут три графы: 1Д с кодом 2 (временное освобождение), 1Е с реквизитами постановления Правительства № 641 и 1.1 с нулевой суммой.
Несовпадение кода ТН ВЭД. В ДОПП указан один код, а по факту ввозится товар под другим. Груз уже прошел границу по QR с неверной кодировкой. Править ДОПП на этом этапе не требуется — корректные данные вносятся в декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе, где фиксируются реальные сведения о товаре.
Расхождение по количеству. Казахстанский контрагент отгрузил пятьдесят позиций, до доехало сорок пять. Платеж уже зарезервирован СПОТ. Это не ошибка документа — новый ДОПП не нужен, снимать прежний с очереди тоже. Действительное количество отражается в декларации, а излишек обеспечительного платежа вернется после проверки.
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Горизонт 2026–2027: что впереди
Октябрь 2026-го. Постановление № 709 снимает с импортеров прослеживаемых товаров дополнительную нагрузку: уведомление о ввозе больше не подается отдельно — его функции берет на себя ДОПП. Регистрационный номер партии товара (РНПТ) налоговая присваивает сама — на следующий календарный день после получения ДОПП. Но при изменении количества или стоимости прослеживаемой позиции импортер обязан направить корректировочное уведомление не позднее следующего рабочего дня. То же — при полном отказе от поставки. Важно: корректировка через уведомление работает только на уменьшение объема.
Ноябрь 2026-го. Заканчивается льготный коридор для белорусских поставок. С 1 ноября обеспечительный платеж обязателен и для грузов из Беларуси. До этого момента белорусские поставки можно использовать как тренировочную площадку — отрабатывать подачу ДОПП без риска двойной оплаты.
2027 год и далее. Правительство готовит расширение СПОТ на железнодорожные, авиационные и водные перевозки. Пока механизм охватывает только автотранспорт, но база уже заложена.
Сценарии: что делать в вашей ситуации
Документ еще не отправлялся — сверьте коды ТН ВЭД, заполните графы 1Д и 1Е, проверьте КБК. Цена ошибки на этом этапе — только ваше время.
Отправлен, но без статуса «Обеспечен» — оформляйте корректировочную форму и правьте все, что нужно.
«Обеспечен», но ошибка в данных о товаре — обращение в ФНС о выводе из очереди, повторный ДОПП, повторный платеж, ошибочный документ — в раздел 4 декларации.
«Обеспечен», но неверный госномер — корректировка с новыми регистрационными данными до того, как транспорт пересечет границу.
Товар уже ввезен, выявилась ошибка в цене или количестве — ДОПП не трогаем, все исправляется в декларации по косвенным налогам.
Поставка не состоялась целиком — отражаете ДОПП в разделе 4 декларации, после камеральной проверки деньги возвращаются на ЕНС.
ДОПП — это декларация намерения, а не констатация факта. Реальные параметры поставки подтверждает декларация по косвенным налогам. Поэтому ошибки, найденные после ввоза, решаются через отчетность, а не через СПОТ. А вот ошибки до границы — это всегда время, двойной платеж и переписка с инспекцией. Лучший способ их избежать — выверять каждую графу до отправки и использовать переходный период до ноября как генеральную репетицию.