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АУСН
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Включать ли в лимит сотрудников на АУСН исполнителя по договору ГПХ

Включать ли в лимит сотрудников на АУСН исполнителя по договору ГПХ

У ИП на АУСН есть пять работников. Может ли он заключить гражданско-правовой договор с другим ИП и повлияет ли это на лимит?

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Будет ли договор с ИП входить в лимит сотрудников

Договор оказания услуг не повлияет на лимит сотрудников на АУСН. ГПД не будет входить в расчет средней численности, пять штатных сотрудников — и есть лимит.

Есть риск того, что налоговая признает договор трудовым, и тогда ИП засчитают как работника, а лимит будет превышен.

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Как снизить риски

Договор нужно оформлять именно как ГПХ, а также подписывать акты каждый месяц, не использовать слова «режим работы», «оклад», «должность» и пр. Если у ИП есть и другие клиенты и работает он удаленно, то риск претензий также снижается.

В договоре необходимо прописать конкретные услуги с суммой. ИП оказывает услуги, затем заказчик подписывает акт и оплачивает. Сумма может совпадать по месяцам, если объем одинаковый, но основание оплаты должно быть «оказание ____ услуг за ____ период» с актом приемки.

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