Включать ли в лимит сотрудников на АУСН исполнителя по договору ГПХ

Будет ли договор с ИП входить в лимит сотрудников
Договор оказания услуг не повлияет на лимит сотрудников на АУСН. ГПД не будет входить в расчет средней численности, пять штатных сотрудников — и есть лимит.
Есть риск того, что налоговая признает договор трудовым, и тогда ИП засчитают как работника, а лимит будет превышен.
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Как снизить риски
Договор нужно оформлять именно как ГПХ, а также подписывать акты каждый месяц, не использовать слова «режим работы», «оклад», «должность» и пр. Если у ИП есть и другие клиенты и работает он удаленно, то риск претензий также снижается.
В договоре необходимо прописать конкретные услуги с суммой. ИП оказывает услуги, затем заказчик подписывает акт и оплачивает. Сумма может совпадать по месяцам, если объем одинаковый, но основание оплаты должно быть «оказание ____ услуг за ____ период» с актом приемки.