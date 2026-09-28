Включать ли в лимит сотрудников на АУСН исполнителя по договору ГПХ

Будет ли договор с ИП входить в лимит сотрудников

Договор оказания услуг не повлияет на лимит сотрудников на АУСН. ГПД не будет входить в расчет средней численности, пять штатных сотрудников — и есть лимит.

Есть риск того, что налоговая признает договор трудовым, и тогда ИП засчитают как работника, а лимит будет превышен.