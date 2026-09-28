Пополнение счета через банкомат другого банка по СБП: правила и лимиты с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года в России запускается сервис cash-in через Систему быстрых платежей (СБП). Он позволяет внести наличные в банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Решение о подключении к сервису каждый банк принимает самостоятельно. Основание — Указание Банка России от 23 июня 2026 года № 7374-У, которое вносит изменения в Положение Банка России от 3 декабря 2025 года № 876-П «О платежной системе Банка России».

Это мера, которую не следует путать с отдельной инициативой Минфина о лимите 1 млн ₽ в месяц на пополнение счетов наличными через любые банкоматы. По состоянию на 28 сентября 2026 года информации о таких изменениях нет.