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Наличные деньги
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Пополнение счета через банкомат другого банка по СБП: правила и лимиты с 1 октября 2026 года

Пополнение счета через банкомат другого банка по СБП: правила и лимиты с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкоматы других банков и зачислять деньги на свой счет по СБП. Разбираемся, кто сможет воспользоваться сервисом cash-in, какие лимиты установлены, возможна ли комиссия и почему его не надо путать с инициативой о месячном лимите в 1 млн рублей.

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С 1 октября 2026 года в России запускается сервис cash-in через Систему быстрых платежей (СБП). Он позволяет внести наличные в банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Решение о подключении к сервису каждый банк принимает самостоятельно. Основание — Указание Банка России от 23 июня 2026 года № 7374-У, которое вносит изменения в Положение Банка России от 3 декабря 2025 года № 876-П «О платежной системе Банка России».

Это мера, которую не следует путать с отдельной инициативой Минфина о лимите 1 млн ₽ в месяц на пополнение счетов наличными через любые банкоматы. По состоянию на 28 сентября 2026 года информации о таких изменениях нет.

Что изменилось с 1 октября 2026 года

Ранее внести наличные на счет можно было только через банкоматы своего банка или его прямых партнеров. Теперь кредитная организация — участник СБП может принять у физического лица наличные через свой банкомат и перевести их на банковский счет этого же лица, открытый в другой кредитной организации — участнике СБП.

Сервис называется cash-in. Подключение добровольное: банки решают сами, внедрять ли его и в каких банкоматах. Поэтому услуга появится не у всех и не одновременно.

Информацию о доступности нужно проверять в приложении или на сайте конкретного банка.

Операционный центр СБП контролирует соблюдение лимитов и направляет информацию банку-получателю.

Кто и как сможет воспользоваться новой услугой

Воспользоваться сервисом может физическое лицо. Внести наличные можно только на собственный счет. Перевод на счет третьего лица (в том числе родственника) через cash-in не предусмотрен.

Для операции нужна карта или реквизиты счета банка, куда зачисляются деньги. Банкомат может принадлежать любому банку, который подключил сервис. Оба банка (владелец банкомата и банк счета) должны быть участниками СБП и поддерживать cash-in.

На дату публикации список подключенных банков нужно уточнять индивидуально — единого перечня банков-партнеров нет.

Лимиты на сумму пополнения через СБП

Для операций cash-in через СБП установлены следующие лимиты:

  • не более 25 000 ₽ за одну операцию;

  • не более 50 000 ₽ в течение календарных суток;

  • не более 200 000 ₽ в течение календарного месяца.

Лимиты суммируются по всем таким операциям физического лица независимо от количества банков и банкоматов. Разбить сумму на несколько операций в один день, чтобы обойти суточный лимит, не получится.

Это ограничения именно для межбанковского cash-in по СБП. На обычное внесение наличных в банкомат своего банка или через кассу они не распространяются.

Как пополнить счет наличными через банкомат чужого банка — пошаговая инструкция

Интерфейс банкоматов отличается у разных банков и производителей, поэтому шаги ориентировочные:

  1. Найдите банкомат банка, который поддерживает cash-in по СБП (информацию уточните заранее).

  2. Вставьте карту или приложите ее к бесконтактному считывателю, введите ПИН-код.

  3. Выберите в меню операцию внесения наличных / пополнения счета через СБП.

  4. Укажите счет получателя (по номеру телефона, привязанному к СБП, или по реквизитам).

  5. Внесите купюры в купюроприемник.

  6. Проверьте сумму, комиссию (если есть) и подтвердите операцию.

  7. Сохраните чек.

Деньги зачисляются практически мгновенно через СБП. При технических сбоях или дополнительных проверках возможны задержки.

Комиссия за пополнение по СБП

Платежи граждан в бюджет через СБП бесплатны. Банки в этом случае не платят комиссию регулятору.

Для операций cash-in между счетами физических лиц централизованного запрета на комиссию нет. Банк — владелец банкомата и/или банк-получатель вправе установить свою плату. Размер комиссии отображается на экране до подтверждения операции. 

Отдельно: обязательное подключение к СБП для платежей в бюджет

Это смежный, но самостоятельный блок изменений. С 1 апреля 2027 года системно значимые кредитные организации (СЗКО), а с 1 октября 2027 года — банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить клиентам-физическим лицам возможность переводить через СБП средства, принимаемые на Госуслугах, сайтах ведомств и в бюджетных организациях.

Срок запуска cash-in (1 октября 2026 года) с этими датами не связан. Некоторые банки уже предоставляют C2G-платежи по собственному желанию.

Что с лимитом в 1 млн рублей на внесение наличных — актуальный статус

В январе 2026 года Минфин направил на согласование в Банк России и Росфинмониторинг проект поправок к закону «О банках и банковской деятельности». Предлагалось ограничить пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы суммой 1 млн ₽ в месяц (в обсуждении фигурировал вариант «по каждому банку отдельно»). 

2 сентября 2026 года замминистра финансов Алексей Моисеев публично заявил, что таких планов больше нет: «Это не обсуждается, таких планов нет».

Отдельного общего лимита на внесение наличных через банкоматы не существует. Действует только описанный выше лимит на cash-in через СБП между разными банками.

Как сейчас регулируется внесение крупных сумм наличными

Независимо от способа внесения (касса, банкомат своего банка, cash-in) банки применяют требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При внесении крупных сумм банк вправе запросить у клиента документы, подтверждающие происхождение средств. Это правило действует постоянно и не связано напрямую с запуском сервиса cash-in.

Сравнительная таблица: Cash-in через СБП и Лимит 1 млн ₽/мес.

Параметр

Cash-in через СБП (введено)

Лимит 1 млн ₽/мес. (инициатива Минфина)

Статус на дату публикации

Действует с 1 октября 2026 года

Отклонена: по заявлению Минфина от 02.09.2026 планов по введению нет

Что регулирует

Перевод наличных из банкомата одного банка на счет в другом банке

Общую сумму пополнения наличными через банкоматы за месяц

Лимиты

25 000 ₽ за операцию, 50 000 ₽ в сутки, 200 000 ₽ в месяц

Предлагалось 1 000 000 ₽ в месяц на один банк

Нормативный акт

Указание Банка России от 23.06.2026 № 7374-У

Проект поправок к закону «О банках и банковской деятельности» (не принят)

Вопросы и ответы

Ответили на самые популярные вопросы по теме: 

Можно ли пополнить счет через банкомат банка, в котором у клиента вообще нет карты и счета?

Да, если этот банк подключил cash-in и принимает наличные с зачислением на счет в другом банке-участнике СБП. Нужны реквизиты или телефон, привязанный к счету-получателю.

Что делать, если банк еще не подключил cash-in?

Воспользоваться банкоматом своего банка, кассой или устройством партнера. Проверяйте актуальность информации в приложении банка.

Действует ли лимит 200 000 ₽ в месяц по каждому банку-получателю или суммарно?

Суммарно по всем операциям cash-in через СБП на человека.

Куда обращаться, если банкомат принял деньги, но не зачислил их на счет?

Сохраните чек и обратитесь в банк — владелец банкомата. Именно он инициировал операцию через СБП. При необходимости можно подключить банк-получатель.

Актуальный статус подключения банков и возможные комиссии рекомендуется проверять непосредственно перед операцией.

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