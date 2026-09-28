Пополнение счета через банкомат другого банка по СБП: правила и лимиты с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года в России запускается сервис cash-in через Систему быстрых платежей (СБП). Он позволяет внести наличные в банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Решение о подключении к сервису каждый банк принимает самостоятельно. Основание — Указание Банка России от 23 июня 2026 года № 7374-У, которое вносит изменения в Положение Банка России от 3 декабря 2025 года № 876-П «О платежной системе Банка России».
Это мера, которую не следует путать с отдельной инициативой Минфина о лимите 1 млн ₽ в месяц на пополнение счетов наличными через любые банкоматы. По состоянию на 28 сентября 2026 года информации о таких изменениях нет.
Что изменилось с 1 октября 2026 года
Ранее внести наличные на счет можно было только через банкоматы своего банка или его прямых партнеров. Теперь кредитная организация — участник СБП может принять у физического лица наличные через свой банкомат и перевести их на банковский счет этого же лица, открытый в другой кредитной организации — участнике СБП.
Сервис называется cash-in. Подключение добровольное: банки решают сами, внедрять ли его и в каких банкоматах. Поэтому услуга появится не у всех и не одновременно.
Информацию о доступности нужно проверять в приложении или на сайте конкретного банка.
Операционный центр СБП контролирует соблюдение лимитов и направляет информацию банку-получателю.
Кто и как сможет воспользоваться новой услугой
Воспользоваться сервисом может физическое лицо. Внести наличные можно только на собственный счет. Перевод на счет третьего лица (в том числе родственника) через cash-in не предусмотрен.
Для операции нужна карта или реквизиты счета банка, куда зачисляются деньги. Банкомат может принадлежать любому банку, который подключил сервис. Оба банка (владелец банкомата и банк счета) должны быть участниками СБП и поддерживать cash-in.
На дату публикации список подключенных банков нужно уточнять индивидуально — единого перечня банков-партнеров нет.
Лимиты на сумму пополнения через СБП
Для операций cash-in через СБП установлены следующие лимиты:
не более 25 000 ₽ за одну операцию;
не более 50 000 ₽ в течение календарных суток;
не более 200 000 ₽ в течение календарного месяца.
Лимиты суммируются по всем таким операциям физического лица независимо от количества банков и банкоматов. Разбить сумму на несколько операций в один день, чтобы обойти суточный лимит, не получится.
Это ограничения именно для межбанковского cash-in по СБП. На обычное внесение наличных в банкомат своего банка или через кассу они не распространяются.
Как пополнить счет наличными через банкомат чужого банка — пошаговая инструкция
Интерфейс банкоматов отличается у разных банков и производителей, поэтому шаги ориентировочные:
Найдите банкомат банка, который поддерживает cash-in по СБП (информацию уточните заранее).
Вставьте карту или приложите ее к бесконтактному считывателю, введите ПИН-код.
Выберите в меню операцию внесения наличных / пополнения счета через СБП.
Укажите счет получателя (по номеру телефона, привязанному к СБП, или по реквизитам).
Внесите купюры в купюроприемник.
Проверьте сумму, комиссию (если есть) и подтвердите операцию.
Сохраните чек.
Деньги зачисляются практически мгновенно через СБП. При технических сбоях или дополнительных проверках возможны задержки.
Комиссия за пополнение по СБП
Платежи граждан в бюджет через СБП бесплатны. Банки в этом случае не платят комиссию регулятору.
Для операций cash-in между счетами физических лиц централизованного запрета на комиссию нет. Банк — владелец банкомата и/или банк-получатель вправе установить свою плату. Размер комиссии отображается на экране до подтверждения операции.
Отдельно: обязательное подключение к СБП для платежей в бюджет
Это смежный, но самостоятельный блок изменений. С 1 апреля 2027 года системно значимые кредитные организации (СЗКО), а с 1 октября 2027 года — банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить клиентам-физическим лицам возможность переводить через СБП средства, принимаемые на Госуслугах, сайтах ведомств и в бюджетных организациях.
Срок запуска cash-in (1 октября 2026 года) с этими датами не связан. Некоторые банки уже предоставляют C2G-платежи по собственному желанию.
Что с лимитом в 1 млн рублей на внесение наличных — актуальный статус
В январе 2026 года Минфин направил на согласование в Банк России и Росфинмониторинг проект поправок к закону «О банках и банковской деятельности». Предлагалось ограничить пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы суммой 1 млн ₽ в месяц (в обсуждении фигурировал вариант «по каждому банку отдельно»).
2 сентября 2026 года замминистра финансов Алексей Моисеев публично заявил, что таких планов больше нет: «Это не обсуждается, таких планов нет».
Отдельного общего лимита на внесение наличных через банкоматы не существует. Действует только описанный выше лимит на cash-in через СБП между разными банками.
Как сейчас регулируется внесение крупных сумм наличными
Независимо от способа внесения (касса, банкомат своего банка, cash-in) банки применяют требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
При внесении крупных сумм банк вправе запросить у клиента документы, подтверждающие происхождение средств. Это правило действует постоянно и не связано напрямую с запуском сервиса cash-in.
Сравнительная таблица: Cash-in через СБП и Лимит 1 млн ₽/мес.
Параметр
Cash-in через СБП (введено)
Лимит 1 млн ₽/мес. (инициатива Минфина)
Статус на дату публикации
Действует с 1 октября 2026 года
Отклонена: по заявлению Минфина от 02.09.2026 планов по введению нет
Что регулирует
Перевод наличных из банкомата одного банка на счет в другом банке
Общую сумму пополнения наличными через банкоматы за месяц
Лимиты
25 000 ₽ за операцию, 50 000 ₽ в сутки, 200 000 ₽ в месяц
Предлагалось 1 000 000 ₽ в месяц на один банк
Нормативный акт
Указание Банка России от 23.06.2026 № 7374-У
Проект поправок к закону «О банках и банковской деятельности» (не принят)
Вопросы и ответы
Ответили на самые популярные вопросы по теме:
Можно ли пополнить счет через банкомат банка, в котором у клиента вообще нет карты и счета?
Да, если этот банк подключил cash-in и принимает наличные с зачислением на счет в другом банке-участнике СБП. Нужны реквизиты или телефон, привязанный к счету-получателю.
Что делать, если банк еще не подключил cash-in?
Воспользоваться банкоматом своего банка, кассой или устройством партнера. Проверяйте актуальность информации в приложении банка.
Действует ли лимит 200 000 ₽ в месяц по каждому банку-получателю или суммарно?
Суммарно по всем операциям cash-in через СБП на человека.
Куда обращаться, если банкомат принял деньги, но не зачислил их на счет?
Сохраните чек и обратитесь в банк — владелец банкомата. Именно он инициировал операцию через СБП. При необходимости можно подключить банк-получатель.
Актуальный статус подключения банков и возможные комиссии рекомендуется проверять непосредственно перед операцией.