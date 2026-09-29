Цифровой рубль в бухгалтерии: как вести учет по правилам Минфина

Обязанность приема: кто, когда и на каких условиях

Закон № 248-ФЗ делит бизнес на три группы, которые подключаются к обязательному приему последовательно.

Первая группа — с 1 сентября 2026 года. Под требование попадают организации с доходом свыше 120 млн рублей по итогам 2025 года, если на 1 января 2026 года у них имелся действующий договор эквайринга с банком, входящим в категорию системно значимых или признанным ЦБ значимым оператором платежных услуг.

Вторая группа — с 1 сентября 2027 года. Порог снижается до 30 млн рублей. Одновременно расширяется состав банков: подключаются кредитные организации, располагающие универсальной лицензией.

Третья группа — с 1 сентября 2028 года. Требование охватывает всех оставшихся продавцов с годовой выручкой от 20 млн рублей и выше.

Выручка для определения порога считается без учета НДС. От обязанности освобождаются торговые объекты с оборотом до 5 млн рублей в год, а также точки, где технически невозможно обеспечить доступ к интернету или радиосвязи. За отказ от приема цифрового рубля компания может быть оштрафована на сумму до 50 тыс. рублей — основание, часть 4 статьи 14.8 КоАП.