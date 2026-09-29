Цифровой рубль в бухгалтерии: как вести учет по правилам Минфина

Суть цифрового рубля и позиция Минфина
По своей природе цифровой рубль — это платежное обязательство Банка России, которое выпускается в паритете с обычным рублем: один к одному. Деньги хранятся не в хранилище коммерческого банка, а непосредственно на инфраструктуре ЦБ. Банковские организации в этой схеме — лишь операторы доступа, предоставляющие клиентам интерфейс в виде мобильных приложений и систем дистанционного обслуживания.
Минфин в своем письме от 18 сентября 2023 года за номером ИС-учет-47 занял однозначную позицию: для бухгалтерских целей цифровой рубль приравнен к безналичным деньгам. Из этого следует, что учет строится на привычных принципах — ФСБУ, ПБУ, действующем Плане счетов и Инструкции к нему. ПБУ 3/2006, регламентирующее учет валютных операций, не подключается, так как конвертация рубля в рубль не порождает курсовых отклонений.
Документы, на которые опираемся
Сейчас нормативный каркас формируют четыре источника:
Статья 30.8 Закона № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года — закрепляет правовой статус цифрового рубля как самостоятельной категории банковского счета.
Закон № 248-ФЗ от 23 июля 2025 года — вводит механизм поэтапного подключения бизнеса к обязательному приему цифровых рублей.
Положение ЦБ № 820-П от 3 августа 2023 года — описывает документооборот на платформе, включая формат электронных извещений.
Письмо Минфина № ИС-учет-47 — единственное на сегодня методическое руководство по организации бухучета. Статус письма ниже нормативного акта, но альтернативы пока не разработаны.
Специализированного ФСБУ или пересмотренного Плана счетов для цифрового рубля не существует. Поэтому компаниям приходится выстраивать учет, опираясь на действующие стандарты и разъяснения Минфина.
Обязанность приема: кто, когда и на каких условиях
Закон № 248-ФЗ делит бизнес на три группы, которые подключаются к обязательному приему последовательно.
Первая группа — с 1 сентября 2026 года. Под требование попадают организации с доходом свыше 120 млн рублей по итогам 2025 года, если на 1 января 2026 года у них имелся действующий договор эквайринга с банком, входящим в категорию системно значимых или признанным ЦБ значимым оператором платежных услуг.
Вторая группа — с 1 сентября 2027 года. Порог снижается до 30 млн рублей. Одновременно расширяется состав банков: подключаются кредитные организации, располагающие универсальной лицензией.
Третья группа — с 1 сентября 2028 года. Требование охватывает всех оставшихся продавцов с годовой выручкой от 20 млн рублей и выше.
Выручка для определения порога считается без учета НДС. От обязанности освобождаются торговые объекты с оборотом до 5 млн рублей в год, а также точки, где технически невозможно обеспечить доступ к интернету или радиосвязи. За отказ от приема цифрового рубля компания может быть оштрафована на сумму до 50 тыс. рублей — основание, часть 4 статьи 14.8 КоАП.
Какой счет выбрать для учета
Письмо Минфина № ИС-учет-47 предлагает три способа отражения цифрового рубля в рабочем плане счетов. Выбор зависит от объема и регулярности операций, фиксируется в учетной политике.
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Способ первый: счет 53 как самостоятельный синтетический
Наиболее обоснованный вариант для фирм, где цифровые рубли проходят часто и в значимых суммах. Счет 53 в действующем Плане счетов, утвержденном приказом Минфина от 31 октября 2000 года № 94н, отсутствует, но номер свободен и не пересекается с типовой нумерацией. Введение оформляется приказом руководителя со ссылкой на пункт 4 ПБУ 1/2008 и ИС-учет-47.
Для оценки существенности Минфин конкретный ориентир не называет. На практике бухгалтеры применяют уровень 5% от валюты баланса на отчетную дату. Превышение этого порога означает, что остатки по цифровому рублю нужно показывать в пояснениях к отчетности обособленно.
Способ второй: субсчет в составе счета 55
Пригоден, когда операции носят разовый характер — допустим, несколько переводов за квартал. Обычно открывают субсчет 55.05 с названием «Счет цифрового рубля». Изменения в учетную политику вносить не требуется — достаточно обновить рабочий план счетов.
Способ третий: аналитический разрез на счете 51
Самый узкий по применению вариант. Доступен только организациям, которым разрешено вести упрощенный учет, — малым предприятиям с годовым доходом не более 800 млн рублей. Методологически наименее корректен: платформа ЦБ и расчетный счет в коммерческом банке — принципиально разные инструменты, и их совмещение на одном счете создает риск искажений и ошибок.
Ограничение
Счет 57 «Переводы в пути» не используется. Транзакции на платформе Центробанка исполняются мгновенно — деньги не проходят через промежуточное состояние, поэтому основания для проводок через 57-й счет отсутствуют.
Документ-основание для проводок
Роль первичного документа выполняет не банковская выписка в привычном виде, а электронный документ, формируемый платформой ЦБ, — «Извещение об исполнении распоряжения» или «Извещение об операциях по счету цифрового рубля». Документ поступает через банк-оператор и должен быть прикреплен к каждой бухгалтерской записи. Это требование закреплено в пункте 5.15 Положения ЦБ № 820-П.
Счет цифрового рубля открывается организации в единственном экземпляре — по ИНН. Работать с ним можно через приложения разных банков, интегрированных с платформой, но сам кошелек остается один.
Корреспонденция счетов по типовым операциям
Записи формируются по стандартным правилам. Ниже приведены проводки с использованием счета 53. При выборе субсчета 55.05 или аналитики к 51 номер счета в записях соответствующим образом меняется.
Перевод безналичных рублей на цифровой кошелек — Дт 53, Кт 51.
Зачисление оплаты от контрагента — Дт 53, Кт 62.
Погашение долга перед поставщиком — Дт 60, Кт 53.
Возврат средств с кошелька на расчетный счет — Дт 51, Кт 53.
Уплата налоговых платежей через ЕНС, страховых взносов — Дт 68, 69, Кт 53.
Перечисление заработной платы, расчеты с сотрудниками — Дт 70, 73, Кт 53.
Передача денег под отчет — Дт 71, Кт 53.
Возврат неизрасходованных подотчетных сумм — Дт 53, Кт 71.
Выдача заемных средств в форме цифровых рублей — Дт 58, Кт 53.
Возврат ранее выданного цифрового займа — Дт 53, Кт 58.
Удержание по линии исполнительного производства — Дт 76, Кт 53.
Списание комиссионного вознаграждения платформы — Дт 91.02, Кт 53.
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами — Дт 76, Кт 53.
Тарифная политика: до и после 2027 года
На протяжении всего 2026 года финансовая нагрузка на бизнес при работе с цифровым рублем нулевая — комиссии не взимаются ни за переводы в адрес физических лиц, ни за расчеты между компаниями.
С 1 января 2027 года включается тарифная сетка, утвержденная Советом директоров ЦБ 28 августа 2026 года:
Платежи от граждан в адрес компаний и ИП (C2B), за исключением коммунальных: бремя несет получатель — 0,3% от суммы платежа, верхний предел 1500 рублей за транзакцию.
Коммунальные платежи от граждан (C2B): бремя несет получатель — 0,2% от суммы, верхний предел 10 рублей за транзакцию.
Корпоративные переводы (B2B): бремя несет отправитель — 15 рублей за каждый платеж.
Зарплатные проекты (B2C): бремя несет работодатель — 1 рубль за каждое распоряжение в реестре, нижний порог 15 рублей за реестр целиком.
Платежи в бюджет и переводы между гражданами остаются бесплатными.
Комиссия списывается с цифрового кошелька, что отражается записью Дт 91.02 — Кт 53. Если вознаграждение платформы непосредственно связано с получением дохода от продаж, допускается относить его на затратные счета основной деятельности (20, 26, 44) — выбранный вариант закрепляется в учетной политике.
Налоговый учет: ничего нового по существу
Налоговое законодательство не выделяет цифровой рубль в отдельную категорию. С точки зрения ФНС это обычные денежные средства, и форма расчета не корректирует налоговую базу.
Общая система налогообложения (метод начисления): выручка фиксируется на дату реализации, расходы — на дату приемки товаров, работ или услуг. Способ оплаты цифровыми рублями на моменты признания не сказывается.
Упрощенная система (кассовый метод): доход фиксируется в день поступления цифровых рублей на кошелек, расход — в день списания.
Налог на добавленную стоимость: реализация, оплаченная цифровыми рублями, показывается в разделе 3 декларации по НДС в стандартном порядке. Книги покупок и продаж заполняются по обычным правилам. Отдельных кодов или строк для цифрового рубля не введено. Счет-фактура направляется контрагенту в течение 5 календарных дней с даты отгрузки или получения аванса — форма расчета на этот срок не влияет.
С 1 июля 2025 года операции с цифровым рублем подпали под действие 115-ФЗ — законодательства о противодействии легализации доходов (соответствующие изменения внесены Законом № 105-ФЗ от 23 мая 2025 года). Банки-операторы обязаны отслеживать подозрительные транзакции на тех же основаниях, что и классические переводы.
Отчетность и контроль остатков
В бухгалтерском балансе остаток цифровых рублей отражается по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты». При превышении порога существенности (практика — 5% от валюты баланса) данные показываются раздельно в пояснениях. Отдельной отчетной формы для цифрового рубля не предусмотрено.
Инвентаризация цифровых рублей проводится в стандартные сроки и по обычной процедуре. Ежемесячно, на закрытие периода, бухгалтер сопоставляет сальдо по счету 53 с остатком, отображаемым в личном кабинете на платформе Центробанка. Поскольку все операции моментальны и подтверждаются электронными извещениями, расхождений возникать не должно.
Пример: операции за месяц на счете 53
ООО «Вектор» применяет общую систему налогообложения и ведет учет цифрового рубля на самостоятельном счете 53. За сентябрь 2026 года в учете отражены следующие операции.
С расчетного счета на цифровой кошелек переведено 500 000 ₽ — проводка Дт 53, Кт 51.
От покупателя в цифровых рублях получено 300 000 ₽ в оплату ранее отгруженных товаров — проводка Дт 53, Кт 62.
Поставщику перечислено 280 000 ₽ — проводка Дт 60, Кт 53.
Единый налоговый счет пополнен на 120 000 ₽ — проводка Дт 68 (субсчет «ЕНС»), Кт 53.
На расчетный счет возвращено 100 000 ₽ — проводка Дт 51, Кт 53.
Конечное сальдо счета 53:
500 000+300 000−280 000−120 000−100 000=300 000
Бухгалтер сверяет полученный остаток 300 000 ₽ с данными личного кабинета платформы ЦБ — значения должны совпадать.
Пример: зарплата через платформу без комиссии
ООО «Меридиан» в декабре 2026 года отправило зарплату пяти сотрудникам через платформу цифрового рубля. Сумма к выплате — 450 000 ₽. Поскольку в 2026 году тарифы не применяются, комиссия отсутствует.
Начислена заработная плата: Дт 20 (26, 44), Кт 70 — 450 000 ₽.
Кошелек цифрового рубля пополнен с расчетного счета: Дт 53, Кт 51 — 450 000 ₽.
Зарплата выплачена сотрудникам: Дт 70, Кт 53 — 450 000 ₽.
Пример: зарплата с учетом комиссии в 2027 году
В феврале 2027 года ООО «Меридиан» формирует зарплатный реестр на 10 сотрудников. Тариф составляет 1 рубль за распоряжение, минимальная плата за реестр — 15 рублей. Расчет:
10×1=10 ₽, но минимум 15 ₽ — списывается 15 ₽.
Выплата сотрудникам: Дт 70, Кт 53 — 450 000 ₽.
Комиссия платформы: Дт 91.02 (или 20, 26, 44), Кт 53 — 15 ₽.
Алгоритм подготовки к работе с цифровым рублем
Первое — определить обязывает ли закон. Сопоставить выручку за 2025 год с пороговым значением 120 млн рублей. Уточнить, был ли на 1 января 2026 года подписан договор эквайринга с банком из перечня ЦБ.
Второе — зафиксировать счет учета. При регулярных операциях — счет 53. При редких — субсчет 55.05. При упрощенном учете — аналитика к 51. Решение оформить приказом, внести в учетную политику.
Третье — зарегистрировать кошелек. Подать обращение через приложение или сайт банка, интегрированного с платформой ЦБ. Потребуется действующий сертификат электронной подписи.
Четвертое — адаптировать учетную систему. В программе 1С счет 53 доступен начиная с релиза 3.0.148. Автоматическая загрузка выписок с платформы цифрового рубля реализована с релиза 3.0.205.
Пятое — распределить ответственность. Установить, кто получает извещения с платформы, в какие сроки передает их в бухгалтерию и кто проводит сверку остатков.
Формулировка для приказа об учетной политике
«Цифровые рубли учитываются на синтетическом счете 53 "Счет цифрового рубля", введенном в рабочий план счетов организации на основании пункта 4 ПБУ 1/2008 и информационного сообщения Минфина от 18.09.2023 № ИС-учет-47. Аналитический учет организован в разрезе каждого цифрового кошелька и направлений распоряжения средствами. Порог существенности остатков цифрового рубля установлен на уровне 5% от валюты баланса на отчетную дату; при превышении информация подлежит обособленному раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности».
Перспективы
Регуляторная среда вокруг цифрового рубля продолжает развиваться. Письмо Минфина № ИС-учет-47 — это промежуточный ориентир, и со временем можно ожидать появления полноценного стандарта ФСБУ или дополнений к Плану счетов. Если требования изменятся или характер операций компании перейдет от эпизодических к систематическим, учетную политику потребуется пересмотреть, а внесенные корректировки раскрыть в пояснениях к отчетности. Рекомендуется отслеживать публикации Минфина и ЦБ — обновления могут появиться в любой момент.