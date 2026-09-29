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Цифровой рубль в бухгалтерии: как вести учет по правилам Минфина

Цифровой рубль в бухгалтерии: как вести учет по правилам Минфина

Цифровой рубль — новая форма денег от Центробанка, и с сентября 2026 года часть бизнеса уже обязана его принимать. Бухгалтеру нужно разобраться с новым счетом, непривычной первичкой и тарифами, которые вступят в силу в 2027 году. Разбираем все по порядку — от нормативной базы до проводок с примерами.

3 открытия
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Суть цифрового рубля и позиция Минфина

По своей природе цифровой рубль — это платежное обязательство Банка России, которое выпускается в паритете с обычным рублем: один к одному. Деньги хранятся не в хранилище коммерческого банка, а непосредственно на инфраструктуре ЦБ. Банковские организации в этой схеме — лишь операторы доступа, предоставляющие клиентам интерфейс в виде мобильных приложений и систем дистанционного обслуживания.

Минфин в своем письме от 18 сентября 2023 года за номером ИС-учет-47 занял однозначную позицию: для бухгалтерских целей цифровой рубль приравнен к безналичным деньгам. Из этого следует, что учет строится на привычных принципах — ФСБУ, ПБУ, действующем Плане счетов и Инструкции к нему. ПБУ 3/2006, регламентирующее учет валютных операций, не подключается, так как конвертация рубля в рубль не порождает курсовых отклонений.

Документы, на которые опираемся

Сейчас нормативный каркас формируют четыре источника:

Специализированного ФСБУ или пересмотренного Плана счетов для цифрового рубля не существует. Поэтому компаниям приходится выстраивать учет, опираясь на действующие стандарты и разъяснения Минфина.

Обязанность приема: кто, когда и на каких условиях

Закон № 248-ФЗ делит бизнес на три группы, которые подключаются к обязательному приему последовательно.

Первая группа — с 1 сентября 2026 года. Под требование попадают организации с доходом свыше 120 млн рублей по итогам 2025 года, если на 1 января 2026 года у них имелся действующий договор эквайринга с банком, входящим в категорию системно значимых или признанным ЦБ значимым оператором платежных услуг.

Вторая группа — с 1 сентября 2027 года. Порог снижается до 30 млн рублей. Одновременно расширяется состав банков: подключаются кредитные организации, располагающие универсальной лицензией.

Третья группа — с 1 сентября 2028 года. Требование охватывает всех оставшихся продавцов с годовой выручкой от 20 млн рублей и выше.

Выручка для определения порога считается без учета НДС. От обязанности освобождаются торговые объекты с оборотом до 5 млн рублей в год, а также точки, где технически невозможно обеспечить доступ к интернету или радиосвязи. За отказ от приема цифрового рубля компания может быть оштрафована на сумму до 50 тыс. рублей — основание, часть 4 статьи 14.8 КоАП.

Какой счет выбрать для учета

Письмо Минфина № ИС-учет-47 предлагает три способа отражения цифрового рубля в рабочем плане счетов. Выбор зависит от объема и регулярности операций, фиксируется в учетной политике.

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Способ первый: счет 53 как самостоятельный синтетический

Наиболее обоснованный вариант для фирм, где цифровые рубли проходят часто и в значимых суммах. Счет 53 в действующем Плане счетов, утвержденном приказом Минфина от 31 октября 2000 года № 94н, отсутствует, но номер свободен и не пересекается с типовой нумерацией. Введение оформляется приказом руководителя со ссылкой на пункт 4 ПБУ 1/2008 и ИС-учет-47.

Для оценки существенности Минфин конкретный ориентир не называет. На практике бухгалтеры применяют уровень 5% от валюты баланса на отчетную дату. Превышение этого порога означает, что остатки по цифровому рублю нужно показывать в пояснениях к отчетности обособленно.

Способ второй: субсчет в составе счета 55

Пригоден, когда операции носят разовый характер — допустим, несколько переводов за квартал. Обычно открывают субсчет 55.05 с названием «Счет цифрового рубля». Изменения в учетную политику вносить не требуется — достаточно обновить рабочий план счетов.

Способ третий: аналитический разрез на счете 51

Самый узкий по применению вариант. Доступен только организациям, которым разрешено вести упрощенный учет, — малым предприятиям с годовым доходом не более 800 млн рублей. Методологически наименее корректен: платформа ЦБ и расчетный счет в коммерческом банке — принципиально разные инструменты, и их совмещение на одном счете создает риск искажений и ошибок.

Ограничение

Счет 57 «Переводы в пути» не используется. Транзакции на платформе Центробанка исполняются мгновенно — деньги не проходят через промежуточное состояние, поэтому основания для проводок через 57-й счет отсутствуют.

Документ-основание для проводок

Роль первичного документа выполняет не банковская выписка в привычном виде, а электронный документ, формируемый платформой ЦБ, — «Извещение об исполнении распоряжения» или «Извещение об операциях по счету цифрового рубля». Документ поступает через банк-оператор и должен быть прикреплен к каждой бухгалтерской записи. Это требование закреплено в пункте 5.15 Положения ЦБ № 820-П.

Счет цифрового рубля открывается организации в единственном экземпляре — по ИНН. Работать с ним можно через приложения разных банков, интегрированных с платформой, но сам кошелек остается один.

Корреспонденция счетов по типовым операциям

Записи формируются по стандартным правилам. Ниже приведены проводки с использованием счета 53. При выборе субсчета 55.05 или аналитики к 51 номер счета в записях соответствующим образом меняется.

  • Перевод безналичных рублей на цифровой кошелек — Дт 53, Кт 51.

  • Зачисление оплаты от контрагента — Дт 53, Кт 62.

  • Погашение долга перед поставщиком — Дт 60, Кт 53.

  • Возврат средств с кошелька на расчетный счет — Дт 51, Кт 53.

  • Уплата налоговых платежей через ЕНС, страховых взносов — Дт 68, 69, Кт 53.

  • Перечисление заработной платы, расчеты с сотрудниками — Дт 70, 73, Кт 53.

  • Передача денег под отчет — Дт 71, Кт 53.

  • Возврат неизрасходованных подотчетных сумм — Дт 53, Кт 71.

  • Выдача заемных средств в форме цифровых рублей — Дт 58, Кт 53.

  • Возврат ранее выданного цифрового займа — Дт 53, Кт 58.

  • Удержание по линии исполнительного производства — Дт 76, Кт 53.

  • Списание комиссионного вознаграждения платформы — Дт 91.02, Кт 53.

  • Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами — Дт 76, Кт 53.

Тарифная политика: до и после 2027 года

На протяжении всего 2026 года финансовая нагрузка на бизнес при работе с цифровым рублем нулевая — комиссии не взимаются ни за переводы в адрес физических лиц, ни за расчеты между компаниями.

С 1 января 2027 года включается тарифная сетка, утвержденная Советом директоров ЦБ 28 августа 2026 года:

  • Платежи от граждан в адрес компаний и ИП (C2B), за исключением коммунальных: бремя несет получатель — 0,3% от суммы платежа, верхний предел 1500 рублей за транзакцию.

  • Коммунальные платежи от граждан (C2B): бремя несет получатель — 0,2% от суммы, верхний предел 10 рублей за транзакцию.

  • Корпоративные переводы (B2B): бремя несет отправитель — 15 рублей за каждый платеж.

  • Зарплатные проекты (B2C): бремя несет работодатель — 1 рубль за каждое распоряжение в реестре, нижний порог 15 рублей за реестр целиком.

  • Платежи в бюджет и переводы между гражданами остаются бесплатными.

Комиссия списывается с цифрового кошелька, что отражается записью Дт 91.02 — Кт 53. Если вознаграждение платформы непосредственно связано с получением дохода от продаж, допускается относить его на затратные счета основной деятельности (20, 26, 44) — выбранный вариант закрепляется в учетной политике.

Налоговый учет: ничего нового по существу

Налоговое законодательство не выделяет цифровой рубль в отдельную категорию. С точки зрения ФНС это обычные денежные средства, и форма расчета не корректирует налоговую базу.

Общая система налогообложения (метод начисления): выручка фиксируется на дату реализации, расходы — на дату приемки товаров, работ или услуг. Способ оплаты цифровыми рублями на моменты признания не сказывается.

Упрощенная система (кассовый метод): доход фиксируется в день поступления цифровых рублей на кошелек, расход — в день списания.

Налог на добавленную стоимость: реализация, оплаченная цифровыми рублями, показывается в разделе 3 декларации по НДС в стандартном порядке. Книги покупок и продаж заполняются по обычным правилам. Отдельных кодов или строк для цифрового рубля не введено. Счет-фактура направляется контрагенту в течение 5 календарных дней с даты отгрузки или получения аванса — форма расчета на этот срок не влияет.

С 1 июля 2025 года операции с цифровым рублем подпали под действие 115-ФЗ — законодательства о противодействии легализации доходов (соответствующие изменения внесены Законом № 105-ФЗ от 23 мая 2025 года). Банки-операторы обязаны отслеживать подозрительные транзакции на тех же основаниях, что и классические переводы.

Отчетность и контроль остатков

В бухгалтерском балансе остаток цифровых рублей отражается по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты». При превышении порога существенности (практика — 5% от валюты баланса) данные показываются раздельно в пояснениях. Отдельной отчетной формы для цифрового рубля не предусмотрено.

Инвентаризация цифровых рублей проводится в стандартные сроки и по обычной процедуре. Ежемесячно, на закрытие периода, бухгалтер сопоставляет сальдо по счету 53 с остатком, отображаемым в личном кабинете на платформе Центробанка. Поскольку все операции моментальны и подтверждаются электронными извещениями, расхождений возникать не должно.

Пример: операции за месяц на счете 53

ООО «Вектор» применяет общую систему налогообложения и ведет учет цифрового рубля на самостоятельном счете 53. За сентябрь 2026 года в учете отражены следующие операции.

С расчетного счета на цифровой кошелек переведено 500 000 ₽ — проводка Дт 53, Кт 51.

От покупателя в цифровых рублях получено 300 000 ₽ в оплату ранее отгруженных товаров — проводка Дт 53, Кт 62.

Поставщику перечислено 280 000 ₽ — проводка Дт 60, Кт 53.

Единый налоговый счет пополнен на 120 000 ₽ — проводка Дт 68 (субсчет «ЕНС»), Кт 53.

На расчетный счет возвращено 100 000 ₽ — проводка Дт 51, Кт 53.

Конечное сальдо счета 53:

500 000+300 000−280 000−120 000−100 000=300 000

Бухгалтер сверяет полученный остаток 300 000 ₽ с данными личного кабинета платформы ЦБ — значения должны совпадать.

Пример: зарплата через платформу без комиссии

ООО «Меридиан» в декабре 2026 года отправило зарплату пяти сотрудникам через платформу цифрового рубля. Сумма к выплате — 450 000 ₽. Поскольку в 2026 году тарифы не применяются, комиссия отсутствует.

Начислена заработная плата: Дт 20 (26, 44), Кт 70 — 450 000 ₽.

Кошелек цифрового рубля пополнен с расчетного счета: Дт 53, Кт 51 — 450 000 ₽.

Зарплата выплачена сотрудникам: Дт 70, Кт 53 — 450 000 ₽.

Пример: зарплата с учетом комиссии в 2027 году

В феврале 2027 года ООО «Меридиан» формирует зарплатный реестр на 10 сотрудников. Тариф составляет 1 рубль за распоряжение, минимальная плата за реестр — 15 рублей. Расчет: 

10×1=10 ₽, но минимум 15 ₽ — списывается 15 ₽.

Выплата сотрудникам: Дт 70, Кт 53 — 450 000 ₽.

Комиссия платформы: Дт 91.02 (или 20, 26, 44), Кт 53 — 15 ₽.

Алгоритм подготовки к работе с цифровым рублем

Первое — определить обязывает ли закон. Сопоставить выручку за 2025 год с пороговым значением 120 млн рублей. Уточнить, был ли на 1 января 2026 года подписан договор эквайринга с банком из перечня ЦБ.

Второе — зафиксировать счет учета. При регулярных операциях — счет 53. При редких — субсчет 55.05. При упрощенном учете — аналитика к 51. Решение оформить приказом, внести в учетную политику.

Третье — зарегистрировать кошелек. Подать обращение через приложение или сайт банка, интегрированного с платформой ЦБ. Потребуется действующий сертификат электронной подписи.

Четвертое — адаптировать учетную систему. В программе 1С счет 53 доступен начиная с релиза 3.0.148. Автоматическая загрузка выписок с платформы цифрового рубля реализована с релиза 3.0.205.

Пятое — распределить ответственность. Установить, кто получает извещения с платформы, в какие сроки передает их в бухгалтерию и кто проводит сверку остатков.

Формулировка для приказа об учетной политике

«Цифровые рубли учитываются на синтетическом счете 53 "Счет цифрового рубля", введенном в рабочий план счетов организации на основании пункта 4 ПБУ 1/2008 и информационного сообщения Минфина от 18.09.2023 № ИС-учет-47. Аналитический учет организован в разрезе каждого цифрового кошелька и направлений распоряжения средствами. Порог существенности остатков цифрового рубля установлен на уровне 5% от валюты баланса на отчетную дату; при превышении информация подлежит обособленному раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности».

Перспективы

Регуляторная среда вокруг цифрового рубля продолжает развиваться. Письмо Минфина № ИС-учет-47 — это промежуточный ориентир, и со временем можно ожидать появления полноценного стандарта ФСБУ или дополнений к Плану счетов. Если требования изменятся или характер операций компании перейдет от эпизодических к систематическим, учетную политику потребуется пересмотреть, а внесенные корректировки раскрыть в пояснениях к отчетности. Рекомендуется отслеживать публикации Минфина и ЦБ — обновления могут появиться в любой момент.

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