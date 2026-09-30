Как учитывать скидку на штраф при налогообложении: разбираем на примерах и с учетом изменений 2026 года

Что изменилось в 2026 году: ключевые поправки

С 1 сентября 2026 года вступает в силу обновленный порядок снижения налоговых штрафов при наличии смягчающих обстоятельств (на основании Федерального закона от 28.11.2025 № 425‑ФЗ). Теперь штраф можно уменьшить не менее чем в 2 раза и не более чем в 10 раз. Раньше верхнего предела не было. Механизм такой: каждое дополнительное смягчающее обстоятельство удваивает размер снижения (одно — в 2 раза, два — в 4 раза и так далее), но итоговый коэффициент не может превышать 10. Также установлены минимальные суммы штрафов после снижения: для граждан — от 1 000 рублей, для ИП, НКО и субъектов МСП — от 3 000 рублей, для остальных организаций — от 10 000 рублей. При этом если смягчающее обстоятельство только одно, нижний порог не применяется.

Еще одно важное изменение касается пеней. Для организаций продолжает действовать трехступенчатый расчет: первые 30 дней просрочки — по ставке 1/300 ключевой ставки ЦБ, с 31 по 90 день — 1/150, начиная с 91‑го дня — снова 1/300. Для ИП и физлиц ставка остается единой — 1/300 на весь период. С 1 сентября 2026 года уточнен момент прекращения начисления пеней при предоставлении отсрочки или рассрочки: пени перестают начисляться со дня вступления решения в силу, а не со следующего дня.

Также с 1 января 2026 года по тому же закону № 425‑ФЗ появилась возможность включать в резерв по сомнительным долгам задолженность по штрафам, пеням и санкциям, но только при соблюдении трех условий: есть вступившее в силу решение суда, основной долг по этому договору уже признан сомнительным, и санкции начислены по операциям реализации товаров, работ или услуг. Минфин дополнительно разъяснил, что санкции по договорам займа и кредита в такой резерв не включаются, даже если они подтверждены судебным решением.