Как учитывать скидку на штраф при налогообложении: разбираем на примерах и с учетом изменений 2026 года

Главное правило: скидка — не доход, штраф — не расход
Если компания платит административный штраф со скидкой, сэкономленную сумму не нужно показывать в доходах. Эту позицию официально подтвердил Минфин в письме от 10.08.2026 № 03‑03‑06/1/68935. Логика простая: скидка по штрафу — это не экономическая выгода, а предусмотренный законом способ уменьшить публично‑правовую обязанность. То есть государство разрешает заплатить меньше, если сделать это вовремя, и это не создает дохода у компании.
Одновременно сам штраф нельзя учесть в расходах при расчете налога на прибыль. Это прямо следует из пункта 2 статьи 270 НК: любые штрафы, пени и санкции, перечисляемые в бюджет, не уменьшают налоговую базу. Причем неважно, уплачена полная сумма или только половина по льготному порядку.
Итог получается симметричным: ни уплаченную часть штрафа в расходы не берем, ни скидку в доходы не включаем.
Как работает скидка по КоАП и на что обратить внимание
По статье 32.2 КоАП многие административные штрафы можно уплатить со скидкой 50 %, если перечислить деньги в течение 20 календарных дней с даты вынесения постановления. Стандартный срок уплаты — 60 дней, а льготный — вдвое короче. Такой порядок часто встречается, например, по штрафам за нарушения правил работы с ККТ или за нарушения в сфере привлечения иностранной рабочей силы.
При этом не на все штрафы распространяется скидка. Например, ее нельзя применить к штрафам за злоупотребление доминирующим положением на рынке (статья 14.31 КоАП) и к ряду других составов, которые прямо исключены из льготного порядка. Поэтому перед оплатой важно проверить, предусмотрена ли скидка именно для этого нарушения.
Примеры на практике
Пример 1. Компания заплатила штраф со скидкой.
ООО «Радуга» оштрафовали на 100 000 рублей за нарушение правил работы с ККТ. Компания перечислила 50 000 рублей в пределах 20 дней.
В налоговом учете: 50 000 рублей не включаются в расходы, а сэкономленные 50 000 рублей не признаются доходом.
В бухгалтерском учете штраф отражается как прочий расход (обычно через счет 91.02), а из‑за разницы с налоговым учетом возникает постоянная разница по ПБУ 18/02.
Пример 2. Прощение договорной неустойки — это другой случай.
Если контрагент прощает компании признанную неустойку или уменьшает ее по соглашению, налоговые последствия отличаются. В ряде ситуаций прощенную сумму придется отразить во внереализационных доходах. Важно не смешивать эту ситуацию с административными штрафами, где скидка установлена законом и не является прощением долга.
Пример 3. Если скидку не применили, но имели право.
Бывает, что компания уплатила штраф полностью, хотя могла заплатить половину, потому что не знала о льготе. Конституционный суд в постановлении от 13.03.2026 № 14‑П разъяснил: если в постановлении не было информации о возможности уплаты со скидкой и компания добросовестно заблуждалась, она вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы в течение трех лет.
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Что изменилось в 2026 году: ключевые поправки
С 1 сентября 2026 года вступает в силу обновленный порядок снижения налоговых штрафов при наличии смягчающих обстоятельств (на основании Федерального закона от 28.11.2025 № 425‑ФЗ). Теперь штраф можно уменьшить не менее чем в 2 раза и не более чем в 10 раз. Раньше верхнего предела не было. Механизм такой: каждое дополнительное смягчающее обстоятельство удваивает размер снижения (одно — в 2 раза, два — в 4 раза и так далее), но итоговый коэффициент не может превышать 10. Также установлены минимальные суммы штрафов после снижения: для граждан — от 1 000 рублей, для ИП, НКО и субъектов МСП — от 3 000 рублей, для остальных организаций — от 10 000 рублей. При этом если смягчающее обстоятельство только одно, нижний порог не применяется.
Еще одно важное изменение касается пеней. Для организаций продолжает действовать трехступенчатый расчет: первые 30 дней просрочки — по ставке 1/300 ключевой ставки ЦБ, с 31 по 90 день — 1/150, начиная с 91‑го дня — снова 1/300. Для ИП и физлиц ставка остается единой — 1/300 на весь период. С 1 сентября 2026 года уточнен момент прекращения начисления пеней при предоставлении отсрочки или рассрочки: пени перестают начисляться со дня вступления решения в силу, а не со следующего дня.
Также с 1 января 2026 года по тому же закону № 425‑ФЗ появилась возможность включать в резерв по сомнительным долгам задолженность по штрафам, пеням и санкциям, но только при соблюдении трех условий: есть вступившее в силу решение суда, основной долг по этому договору уже признан сомнительным, и санкции начислены по операциям реализации товаров, работ или услуг. Минфин дополнительно разъяснил, что санкции по договорам займа и кредита в такой резерв не включаются, даже если они подтверждены судебным решением.
Практические рекомендации для бухгалтера
Всегда проверяйте, распространяется ли скидка 50 % на конкретный штраф — это зависит от состава правонарушения.
Не включайте административные штрафы в расходы по налогу на прибыль и не отражайте скидку как доход.
В бухгалтерском учете учитывайте штраф как прочий расход и корректно отражайте постоянные разницы по ПБУ 18/02.
При необходимости ссылайтесь на письмо Минфина от 10.08.2026 № 03‑03‑06/1/68935 — оно прямо касается учета скидки.
Разделяйте административные и договорные санкции: у них разный налоговый режим.
Если скажете, какая система налогообложения у вашей компании (например, ОСНО или УСН) или какой тип штрафа вас интересует (например, по ККТ, по охране труда или по валютному контролю), подскажу, как это отразить в учете максимально точно.