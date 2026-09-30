Организация на ОСНО продает автомобиль: как оформить операцию без ККТ

Как продать автомобиль без чека
Чтобы не применять ККТ, можно заключить агентский договор с организацией или ИП, которые выступят агентом и самостоятельно пробьют чек.
Другой способ — если покупку оплатит третье лицо, организация или ИП. Для такой операции не нужны соглашения, в платежном поручении достаточно указать, что это оплата за другое лицо по договору. Однако у третьего лица должна быть причина, почему оно платит за физическое лицо.
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Какие нюансы учесть при оформлении агентского договора
Системы налогообложения у агента и принципала неважны. Если агент оформляет чек, то он указывает там признак агента, данные принципала, ставку НДС принципала и систему налогообложения агента.
Доходом агента будет агентское вознаграждение, которое определяют по его отчету. Выплаты в пользу принципала доходом не будут по пп. 9 п. 1 ст. 251 НК.
Агент должен будет перечислить принципалу средства, которые он получил от покупателя. Обычно перечисление происходит за вычетом агентского вознаграждения.
Добавлю, еще один вариант: оформить дистанционно ККТ обратившись в СБИС или Диадок или через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС (какой срок решаете сами)