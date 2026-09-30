БСН 29 09
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Онлайн-кассы
Читать 1 мин
Организация на ОСНО продает автомобиль: как оформить операцию без ККТ

Организация на ОСНО продает автомобиль: как оформить операцию без ККТ

Организация собирается продать физлицу автомобиль. Однако кассового аппарата нет, поэтому и чек выдать она не сможет. Рассказываем, какие есть варианты оформления операции.

521 просмотр69 открытий
1
Автор

Как продать автомобиль без чека

Чтобы не применять ККТ, можно заключить агентский договор с организацией или ИП, которые выступят агентом и самостоятельно пробьют чек.

Другой способ — если покупку оплатит третье лицо, организация или ИП. Для такой операции не нужны соглашения, в платежном поручении достаточно указать, что это оплата за другое лицо по договору. Однако у третьего лица должна быть причина, почему оно платит за физическое лицо.

🔥 БУХ.СОВЕТ 2027

XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.

За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.

Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.

Бесплатная регистрация

Какие нюансы учесть при оформлении агентского договора

Системы налогообложения у агента и принципала неважны. Если агент оформляет чек, то он указывает там признак агента, данные принципала, ставку НДС принципала и систему налогообложения агента.

Доходом агента будет агентское вознаграждение, которое определяют по его отчету. Выплаты в пользу принципала доходом не будут по пп. 9 п. 1 ст. 251 НК.

Агент должен будет перечислить принципалу средства, которые он получил от покупателя. Обычно перечисление происходит за вычетом агентского вознаграждения.

Комментарии
1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Добавлю, еще один вариант: оформить дистанционно ККТ обратившись в СБИС или Диадок или через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС (какой срок решаете сами)

ГлавнаяПодписка