Организация на ОСНО продает автомобиль: как оформить операцию без ККТ

Как продать автомобиль без чека

Чтобы не применять ККТ, можно заключить агентский договор с организацией или ИП, которые выступят агентом и самостоятельно пробьют чек.

Другой способ — если покупку оплатит третье лицо, организация или ИП. Для такой операции не нужны соглашения, в платежном поручении достаточно указать, что это оплата за другое лицо по договору. Однако у третьего лица должна быть причина, почему оно платит за физическое лицо.