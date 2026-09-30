КУБ дня. Покупка товара, получение аванса и реализация произошли за три последовательные года

Если покупка, аванс и реализация были разбиты на три года, то учесть расходы и доходы может быть не так уж и легко.

Наш подписчик спрашивает:

«ИП на УСН “Доходы минус расходы” купил товар в 2024 году, аванс за товар получили в 2025, а реализация была в 2026. В каком периоде будет доход, а в каком товар будет расходом?»

Комментаторы советуют учитывать доход в момент получения аванса, а расход (себестоимость товара) признавать в соответствии с периодом реализации. При этом момент оплаты товара не будет иметь значения для учета расходов.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, как корректно признать доход и расход в такой ситуации?