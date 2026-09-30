⚖️ Внесли на ЕНС больше 1 млн, через два дня потребовали назад: почему суд не разрешил возврат

5 сентября 2024 года компания внесла на ЕНС 1 035 000 рублей авансом на налоги по будущей сделке. 7 сентября обратилась в инспекцию с заявлениями о возврате. Сначала суд её поддержал, потом решение отменили, и вернуть деньги не удалось. Разбираем, что судьи увидели за этим платежом.
📌 Хронология
29.06.2024. ООО «Металл ГК» выставило счёт на 8,4 млн рублей, в том числе НДС 1,68 млн, по сделке с ООО «Спецсталь». Отгрузку и оплату планировали на сентябрь 2024 года.
05.09.2024. Компания вносит на ЕНС 1 035 000 рублей авансом. Объяснение: нет достоверных данных о будущих закупках (с НДС, без НДС или у самозанятого), поэтому налог заранее не рассчитать.
07.09.2024. Компания обращается в инспекцию с заявлениями о возврате положительного сальдо.
Дальше. Сделка не состоялась. Инспекция отказала в возврате (дата отказа в постановлении не указана), и компания пошла в суд. Она просила вернуть 1 015 000 рублей положительного сальдо. Почему эта сумма на 20 000 меньше внесённой, в постановлении не объясняется.
27.02.2025. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворяет требование полностью.
06.11.2025. Это решение отменяют по вновь открывшимся обстоятельствам.
23.12.2025. Тот же суд отказывает в иске. 23.04.2026 Первый арбитражный апелляционный суд оставляет отказ в силе.
30.07.2026. Постановление АС Волго-Вятского округа: жалоба компании без удовлетворения.
🔎 Что не сошлось
Компания объясняла срыв сделки падением закупочной цены на 46%. Суд первой инстанции сверил спецификации № 1 и № 2 к договору поставки № 1-09 от 01.09.2024. Цена изменилась по одной позиции на 1 рубль 6 копеек, то есть на 0,09%. Из тех же спецификаций видно, что стороны согласовали новое количество товара.
По версии компании, исполнение сделки перенесли на договор от 01.09.2024. Зачем тогда 7 сентября понадобился возврат? Суды пришли к выводу, что компания этого не раскрыла.
🕵️ Что суды выяснили про контрагента и связи
«Спецсталь» с третьего квартала 2024 года фактически не вела деятельность, позже её ликвидировали. До этого она выглядела формально легитимной.
По письму Росфинмониторинга от 10.03.2025, банки признали подозрительными 92% операций по её счёту. Признаки: транзит, корпоративная карта, снятие наличных. Банки писали, что операции могут свидетельствовать о легализации доходов. Письмо датировано через 11 дней после первого решения, в котором суд поддержал компанию. В постановлении не сказано, какие обстоятельства признали вновь открывшимися.
Руководитель «Металл ГК», как следует из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2025 по делу № А40-259386/2024, участвовал в другом споре как представитель «Спецстали» и осуществлял полномочия её заместителя директора.
🧾 Что суды увидели у самой компании
За всё время работы компания сдала одну декларацию с налогом к уплате: по прибыли за полугодие 2024 года, на 11 140 рублей. НДС за второй квартал в сумме 6 395 рублей она убрала уточнённой декларацией. Остальные декларации нулевые. Для сравнения: аванс в 1 035 000 рублей почти в 93 раза больше налога по этой декларации (расчёт редакции).
Вычеты по НДС за второй квартал 2024 года компания заявила по двум организациям, которые суды сочли подконтрольными. Инспекция установила, что поставить товар они не могли. У одной из них единственный поставщик сдал за этот квартал нулевую декларацию. Суды пришли к выводу о формальном документообороте.
⚖️ Как рассудили суды
Излишне уплаченного налога суды не нашли. Спорную сумму нельзя расценивать как переплату, «поскольку у Общества не было намерения исполнять текущие или предстоящие налоговые обязательства». В постановлении приведены статья 10 ГК РФ, статьи 3 и 4 Закона № 115-ФЗ и позиция Конституционного Суда (определения от 25.07.2001 № 138-О и от 27.12.2005 № 503-О). Из определения № 138-О следует, что на недобросовестных налогоплательщиков не распространяются гарантии, которые НК РФ устанавливает для добросовестных.
Кассация подтвердила: доводы о формальных основаниях для возврата отклонены, «поскольку предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Налоговым кодексом Российской Федерации права налогоплательщика не могут использоваться им для осуществления незаконных операций».
Госпошлину за кассационную жалобу, 50 000 рублей, суд отнёс на компанию и взыскал с неё в доход бюджета.
💡 Что это значит для бухгалтера
Сальдо — ещё не переплата. Суды проверили, зачем компания внесла деньги, а не только увидели остаток на ЕНС. Перед заявлением о возврате по статье 79 НК подготовьте объяснение: какая обязанность стояла за платежом.
Объяснение должно совпадать с документами. Компания говорила о падении цены на 46%, а по спецификациям цена изменилась на 0,09% и только по одной позиции. Соберите договор, спецификации и переписку о срыве сделки.
Суды учли налоговую историю. По единственной декларации с налогом компания исчислила 11 140 рублей. На этом фоне миллионный аванс выглядел иначе.
Проверяйте контрагента до платежа. Сведения банков о его операциях могут всплыть позже. Письмо Росфинмониторинга датировано мартом 2025 года, платёж внесли в сентябре 2024-го.
🔗 Похожая логика в других спорах
Общая логика: без реальной сделки нет и права на налоговую выгоду. Примеры:
АС Самарской области, дело № А55-25496/2022. «Белстрой» оспаривал доначисление 35,3 млн рублей налога на прибыль и 33,8 млн НДС. Суд увидел единый центр управления: совпадали IP-адреса. Применил статью 54.1 НК РФ. Апелляция оставила решение в силе (11 ААС, 05.06.2025).
АС Нижегородской области, дело № А43-22383/2023. Тот же регион: «АБЗ160», НДС 15,18 млн и налог на прибыль 19,06 млн рублей. Решение первой инстанции от 07.02.2025: суд признал схему формального документооборота с подконтрольными организациями.
АС Северо-Западного округа, дело № А56-84936/2023. «НПЦ „Штандарт“»: НДС 44,6 млн и налог на прибыль 3,4 млн рублей. Кассация оставила в силе выводы нижестоящих судов: поставщики второго и последующих звеньев «не приобретали и не реализовали по цепочке спорный товар».
📎 Постановление АС Волго-Вятского округа от 30.07.2026 № Ф01-7735/26 по делу № А43-34933/2024: текст, карточка дела.