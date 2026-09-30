⚖️ Внесли на ЕНС больше 1 млн, через два дня потребовали назад: почему суд не разрешил возврат

🔎 Что не сошлось

Компания объясняла срыв сделки падением закупочной цены на 46%. Суд первой инстанции сверил спецификации № 1 и № 2 к договору поставки № 1-09 от 01.09.2024. Цена изменилась по одной позиции на 1 рубль 6 копеек, то есть на 0,09%. Из тех же спецификаций видно, что стороны согласовали новое количество товара.

По версии компании, исполнение сделки перенесли на договор от 01.09.2024. Зачем тогда 7 сентября понадобился возврат? Суды пришли к выводу, что компания этого не раскрыла.