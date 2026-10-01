Может ли главный бухгалтер подписывать договоры своей УКЭП

Может ли бухгалтер подписывать договоры своей УКЭП

Главбух вправе подписать документ личной УКЭП, которую он выпустил на себя как на физлицо в аккредитованном удостоверяющем центре.

Использовать подпись директора нельзя, так как с 1 сентября 2024 года сертификаты сотрудников, которые привязаны к организации, утратили силу. Основание — ст. 5 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ и изменения, которые внес ФЗ от 27.12.2019 № 476-ФЗ.