Как ИП на ОСНО учитывать доходы в целях НДФЛ

Доход — экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую учитывают в случае возможности ее оценки и в мере, какая поддается оценке по ст. 41 НК.
Дата фактического получения дохода — день выплаты дохода (кроме случаев из пп. 2.1—6 ст. 223 НК), в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика или по поручению на счета третьих лиц по пп. 1 п. 1 ст. 223 НК.
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Влияет ли дата оказания услуги на дату дохода для НДФЛ
Дата оказания услуги не влияет на дату дохода. Авансы и постоплату включают в налоговую базу по НДФЛ на дату их получения.
Доход по НДФЛ не исчисляется как по налогу на прибыль — на дату реализации товара (оказания услуги или выполнения работ).