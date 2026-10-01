Штраф за неподачу уведомления о КИК в 2026 и 2027 году: размеры и сроки

Какой штраф за неподачу уведомления о КИК

По действующим правилам непредставление уведомления о контролируемой иностранной компании в установленный срок либо указание в нем недостоверных сведений влечет штраф 500 тыс. рублей по каждой КИК.

Такой размер штрафа применяется начиная с уведомлений за 2020 год. До этого штраф составлял 100 тыс. рублей. ФНС подтверждала, что Федеральный закон № 368-ФЗ увеличил его со 100 тыс. до 500 тыс. рублей для налоговых периодов начиная с 2020 года.