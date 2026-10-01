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КИК
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Штраф за неподачу уведомления о КИК в 2026 и 2027 году: размеры и сроки

За непредставление уведомления о контролируемой иностранной компании сейчас предусмотрен штраф 500 тыс. рублей по каждой КИК. С 2027 года его предлагают увеличить до 754 тыс. рублей. Разбираемся, какие штрафы действуют сейчас, что изменится и когда нужно подавать уведомление.

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Какой штраф за неподачу уведомления о КИК

По действующим правилам непредставление уведомления о контролируемой иностранной компании в установленный срок либо указание в нем недостоверных сведений влечет штраф 500 тыс. рублей по каждой КИК.

Такой размер штрафа применяется начиная с уведомлений за 2020 год. До этого штраф составлял 100 тыс. рублей. ФНС подтверждала, что Федеральный закон № 368-ФЗ увеличил его со 100 тыс. до 500 тыс. рублей для налоговых периодов начиная с 2020 года.

Штраф хотят увеличить до 754 тыс. рублей

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 617-9, который предусматривает очередное повышение налоговых штрафов.

Штраф за непредставление уведомления о КИК предлагается увеличить:

с 500 000 до 754 000 рублей по каждой КИК.

Штраф за непредставление уведомления об участии в иностранной организации или недостоверные сведения в нем предлагается увеличить:

с 50 000 до 104 000 рублей по каждой иностранной организации.

Пока это законопроект. Предполагается, что новые размеры штрафов начнут применяться с 2027 года.

Как менялся штраф за КИК

Получается такая история:

Период

Штраф за неподачу уведомления о КИК

до уведомлений за 2020 год

100 000 ₽

начиная с уведомлений за 2020 год

500 000 ₽

с 2027 года, если законопроект примут

754 000 ₽

То есть с момента введения правил о КИК штраф может вырасти более чем в семь раз.

Когда подавать уведомление о КИК

Уведомление представляется ежегодно.

Организации подают его не позднее 20 марта, физические лица — не позднее 30 апреля следующего года. Например, уведомления о КИК за 2025 год организации подавали до 20 марта 2026 года, а физлица — до 30 апреля 2026 года.

Обязанность уведомлять налоговую о КИК предусмотрена НК РФ. Ее также можно посмотреть в Правовой системе Клерка.

Нужно ли подавать уведомление, если КИК не получила прибыль

Да. Уведомление о КИК подается ежегодно независимо от того, ведет иностранная компания деятельность, получила она прибыль или убыток и облагается ли ее прибыль налогом в России.

Что будет в 2027 году

Если законопроект № 617-9 примут в нынешнем виде, цена пропущенного уведомления станет значительно выше: 754 тыс. рублей за каждую КИК.

Например, если контролирующее лицо не сообщит о трех КИК, сумма штрафов может составить уже 2,262 млн рублей.

При этом законопроект еще рассматривается, поэтому окончательные суммы и правила нужно будет проверить после принятия закона.

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