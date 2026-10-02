НДС: как с 1 апреля 2026 года работает цифровая связка аванса и отгрузки — и где рвется связь между контрагентами

Что именно появилось в документах

Строка 5б счета-фактуры (УПД). Ее заполняет только продавец и только в отгрузочном документе — при условии, что отгрузка закрывает ранее полученную предоплату, на которую уже выставлен авансовый счет-фактура. В строке указывают номер и дату этого авансового СФ. В самом авансовом счете-фактуре строка 5б остается пустой — она для отгрузочных документов. Если предоплаты не было — тоже пустой.

Графа 11а книги продаж. Продавец заполняет при регистрации отгрузочного документа — переносит в нее данные из строки 5б. Содержание должно совпадать посимвольно. Несколько авансов — реквизиты каждого перечисляются через точку с запятой.

Графа 7а книги покупок. Продавец заполняет, когда принимает к вычету НДС, ранее начисленный с предоплаты. В графе указывает номер и дату отгрузочного счета-фактуры — это «обратная» связь: вычет авансового НДС подтвержден фактом отгрузки. Несколько отгрузок — реквизиты также через точку с запятой.

Для покупателя содержание строки 5б значения не имеет: эти данные не попадают в его книгу покупок, книгу продаж или декларацию. Новые поля — инструмент контроля исключительно на стороне продавца.