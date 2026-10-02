НДС: как с 1 апреля 2026 года работает цифровая связка аванса и отгрузки — и где рвется связь между контрагентами

Почему вообще понадобилось что-то менять
До 2026 года соответствие между авансом и отгрузкой существовало только в учетной базе продавца. Налоговая физически не могла в автоматическом режиме проверить, к какой именно отгрузке относится вычет авансового НДС. Контроль был возможен лишь при выездной проверке или при глубоком анализе АСК НДС. На практике это приводило к тому, что продавцы заявляли вычет авансового НДС до фактической отгрузки, а покупатели забывали восстанавливать налог — расхождения всплывали с опозданием в квартал-два, когда правки стоили дороже.
Закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 добавил в п. 5 ст. 169 НК требование: при реализации в счет ранее полученной предоплаты продавец обязан указать реквизиты авансового счета-фактуры прямо в отгрузочном документе. Постановление Правительства № 26 от 23.01.2026 закрепило новые формы — с строкой 5б в счете-фактуре и графами 7а, 11а в книгах. С 1 января по 31 марта 2026 года действовал переходный период: форму можно было применять по желанию, отсутствие строки 5б нарушением не считалось. С 1 апреля — обязательно для всех.
Что именно появилось в документах
Строка 5б счета-фактуры (УПД). Ее заполняет только продавец и только в отгрузочном документе — при условии, что отгрузка закрывает ранее полученную предоплату, на которую уже выставлен авансовый счет-фактура. В строке указывают номер и дату этого авансового СФ. В самом авансовом счете-фактуре строка 5б остается пустой — она для отгрузочных документов. Если предоплаты не было — тоже пустой.
Графа 11а книги продаж. Продавец заполняет при регистрации отгрузочного документа — переносит в нее данные из строки 5б. Содержание должно совпадать посимвольно. Несколько авансов — реквизиты каждого перечисляются через точку с запятой.
Графа 7а книги покупок. Продавец заполняет, когда принимает к вычету НДС, ранее начисленный с предоплаты. В графе указывает номер и дату отгрузочного счета-фактуры — это «обратная» связь: вычет авансового НДС подтвержден фактом отгрузки. Несколько отгрузок — реквизиты также через точку с запятой.
Для покупателя содержание строки 5б значения не имеет: эти данные не попадают в его книгу покупок, книгу продаж или декларацию. Новые поля — инструмент контроля исключительно на стороне продавца.
Дополнительно: с 2026 года основная ставка НДС — 22%, расчетная для авансов — 22/122. В графах 14 и 17 книги продаж указывается ставка 22%, в графах 14а и 17а — «старые» расчетные ставки 20% и 18% для переходных операций.
Пять практических кейсов
Кейс 1. Предоплата и отгрузка — «один к одному»
ООО «Меридиан» получило 122 000 руб. предоплаты 10 февраля 2026. В тот же день выставлен авансовый счет-фактура № 15. 25 февраля — отгрузка.
Строка 5б: № 15 от 10.02.2026
НДС с аванса:
122 000×22122 =22000 руб. НДС с реализации: 22 000 руб. Вычет авансового НДС: 22 000 руб.
В графе 11а книги продаж — № 15 от 10.02.2026. В графе 7а книги покупок — реквизиты отгрузочного документа.
Кейс 2. Один товар закрывает два аванса
10 февраля — аванс, СФ № 15. 15 февраля — второй аванс, СФ № 22. 25 февраля — отгрузка в счет обоих.
Строка 5б: № 15 от 10.02.2026; № 22 от 15.02.2026
Единственный разделитель — точка с запятой. Порядок перечисления значения не имеет, важна полнота. В графу 11а переносятся те же данные.
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Кейс 3. Авансовый счет-фактуру исправляли
К СФ № 15 от 10.02.2026 составлено исправление № 1 от 12.02.2026.
Строка 5б: № 15 от 10.02.2026 / испр. № 1 от 12.02.2026
Слэш отделяет первичный документ от исправления. Если исправлений несколько — берется последнее. Корректировочные авансовые счета-фактуры в строке 5б не отражаются. В графу 11а книги продаж переносятся только реквизиты первичного авансового СФ — без данных об исправлении, поскольку форма книги не предусматривает для них отдельного поля.
Кейс 4. Аванс больше стоимости отгрузки
Получен аванс 244 000 руб. (НДС 44 000 руб.). Отгружено на 122 000 руб. (НДС 22 000 руб.).
В строке 5b — полные реквизиты авансового счета-фактуры. Суммы в строке не фигурируют — только реквизиты. К вычету принимается часть авансового НДС, пропорциональная зачтенной сумме: 22 000 руб. Оставшиеся 22 000 руб. останутся до следующей отгрузки — и реквизиты того же авансового СФ снова попадут в строку 5б нового отгрузочного документа.
Кейс 5. Предоплата в 2025-м, реализация в 2026-м (20% → 22%)
Аванс 720 000 руб. поступил в декабре 2025. НДС с аванса:
Отгрузка — в апреле 2026.
Стоимость без НДС: 600 000 руб. НДС с реализации:
600000×22%=132000 руб.
В строке 5б — реквизиты авансового счета-фактуры. Вычет продавец берет по «старой» расчетной ставке 20/120 — 120 000 руб. Разницу в 12 000 руб. продавец доплачивает в бюджет. Пересчитывать авансовый НДС задним числом по 22% не нужно — это прямо подтверждено письмами ФНС и Минфина.
Если покупатель до отгрузки согласился доплатить 2% НДС и оформлено корректировочное сообщение, в строке 5б все равно указывается только первичный авансовый счет-фактура. Корректировочные авансовые документы в строке не отражаются.
Четыре типа расхождений, которые ФНС выявляет автоматически
С 1 апреля 2026 года налоговая выделяет четыре ситуации, когда декларации контрагентов не стыкуются.
1. Пустая строка 5б. Продавец отгрузил в счет аванса, но не указал реквизиты авансового СФ. Покупатель уже восстановил НДС. АСК НДС фиксирует разрыв автоматически.
Решение: заполнять строку 5б при каждой отгрузке в счет предоплаты, при нескольких авансах — указывать реквизиты всех через точку с запятой.
2. Пустая графа 7а. Продавец заявил вычет авансового НДС, но не привел ссылку на отгрузочный документ. Без нее вычет выглядит необоснованным. Решение: при каждом вычете авансового НДС обязательно заполнять графу 7а.
3. Рассинхрон графы 11а и строки 5б. Данные в книге продаж не совпадают с данными в счете-фактуре. Частая причина — ручной ввод или неактуальная версия учетной программы.
Решение: проверять синхронность при каждом заполнении.
4. Ошибки с переходной ставкой. Продавец путает, какие реквизиты указывать (авансового или отгрузочного СФ), или применяет к вычету ставку 22% вместо 20% по авансу, полученному в 2025 году.
Решение: в строке 5б — только реквизиты авансового счета-фактуры. Вычет авансового НДС — по ставке, действовавшей на дату предоплаты.
Коды видов операций: справочник
Этап сделки
Кто отражает
Регистр
Код
Авансовый СФ выставлен
Продавец
Книга продаж
02
Вычет по авансовому СФ
Покупатель
Книга покупок
02
Отгрузка
Продавец
Книга продаж
01
Вычет по отгрузке
Покупатель
Книга покупок
01
Восстановление НДС с аванса
Покупатель
Книга продаж
21
Вычет авансового НДС
Продавец
Книга покупок
22
Бухгалтерские проводки у продавца (ставка 22%)
Операция
Дт
Кт
Сумма, руб.
Зачислена предоплата на расчетный счет
51
62.02
122 000
Исчислен НДС с суммы предоплаты
76.АВ
68.02
22 000
Признана выручка по отгрузке
62.01
90.01
122 000
Начислен НДС с реализации
90.03
68.02
22 000
Предоплата зачтена
62.02
62.01
122 000
Авансовый НДС принят к вычету
68.02
76.АВ
22 000
У покупателя цепочка зеркальная: перечисление аванса — Дт 60.02 Кт 51; вычет НДС с аванса — Дт 68.02 Кт 76.ВА; оприходование товара — Дт 41 Кт 60.01; выделение входного НДС — Дт 19 Кт 60.01; зачет аванса — Дт 60.01 Кт 60.02; восстановление НДС с аванса — Дт 76.ВА Кт 68.02; вычет НДС по товару — Дт 68.02 Кт 19.
Чек-лист
Перед сдачей декларации по НДС проверьте пять точек:
Строка 5б заполнена во всех отгрузочных документах, где закрывается аванс. С 1 апреля ее отсутствие — дефект формы.
Графа 11а = строка 5б. Посимвольное совпадение, без исключений.
Графа 7а заполнена при каждом вычете авансового НДС — с указанием реквизитов отгрузочного документа.
Ставка вычета соответствует дате аванса. Для предоплат 2025 года — 20/120, для 2026 — 22/122.
Учетная система обновлена. В «1С:Бухгалтерии 3.0» поддержка строки 5б и новых граф появилась с версии 3.0.189. Если расчеты с покупателем ведутся на субсчетах счета 76, строки 5 и 5б не заполняются автоматически — придется внести вручную.
Сверяться с контрагентами ФНС рекомендует ежеквартально. Регулярная сверка экономит время при камеральной проверке и помогает избежать автоматических расхождений в разделах 8 и 9 декларации.