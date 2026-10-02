Новые правила микрозаймов с 1 октября 2026: ограничения на дорогие кредиты и лимит переплаты

Разбор ситуаций: когда откажут, а когда выдадут

Отказ гарантирован. Марина должна двум МФО: 50 000 руб. под 0,8% в день и 30 000 руб. под 0,6% в день. ПСК по обоим договорам с учетом комиссий превышает 200%. Заявка на третий заем под 0,7% в день (255,5% годовых) будет отклонена — МФО обязана отказать по закону.

Один дорогой долг — заем дадут. Если в кредитной истории только один действующий договор с ПСК выше 200%, новый заем с такой же стоимостью не нарушает лимит. Правило включается строго при двух непогашенных дорогих обязательствах.

Дешевый продукт — формальный барьер не работает. Если МФО предлагает заем с ПСК не выше 200%, закон не запрещает выдачу. Но внутренние правила оценки долговой нагрузки и скоринга могут привести к отказу и без ограничений № 545-ФЗ.

Частичное погашение не освобождает. Лимит снимается только тогда, когда один из двух дорогих договоров полностью прекращен и об этом есть запись в кредитной истории. Внести крупный платеж без закрытия договора недостаточно — обязательство числится активным до полного расчета.