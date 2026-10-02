Новые правила микрозаймов с 1 октября 2026: ограничения на дорогие кредиты и лимит переплаты

Правовая основа изменений
Регулирование опирается на закон от 29 декабря 2025 г. № 545-ФЗ, который корректирует сразу три ключевых акта:
ФЗ № 353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)» — закрепляет методологию расчета ПСК и параметры долговой нагрузки (ст. 5.1, ст. 6).
ФЗ № 151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» — получает новый п. 13 ч. 1 ст. 12, который прямо запрещает МФО выдавать дорогой заем без «периода охлаждения».
ФЗ № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях» — теперь включает данные о ПСК каждого договора и дате прекращения обязательства. Именно эти сведения позволяют МФО проверять долговую картину клиента через квалифицированные бюро кредитных историй.
Подзаконное сопровождение:
Указание Банка России № 7286-У от 19.01.2026 внесло поправки в Указание от 16.10.2023 № 6579-У, изменив методику расчета показателя долговой нагрузки. Основная масса новаций применяется с 1 апреля 2026 года, отдельные — с 1 июля.
Базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг МФО в новой редакции (утв. ЦБ РФ 13 мая 2026, вступил в силу с 1 июля) — запрещает автосогласие на допуслуги и запрещает манипулировать шрифтами и цветом в договорах.
Ограничения: октябрь 2026 — март 2027
Переходная норма заложена в ч. 5 ст. 4 Закона № 545-ФЗ и действует ровно полгода. МФО обязана отказать в выдаче займа с ПСК выше 200% годовых, когда совпадаются три обстоятельства:
Обращение поступает именно в микрофинансовую организацию, а не в банк.
ПСК по новому договору перешагивает отметку в 200% годовых.
В кредитной истории клиента зафиксированы как минимум два действующих договора с ПСК выше того же порога — неважно, кто кредитор.
Принципиально: предыдущие обязательства учитываются независимо от того, где они оформлены. Это может быть одна МФО, три разных компании, банк или комбинация — закон оперирует формулировкой «любая кредитная организация или микрофинансовая организация». Граница в 200% — строгая: если ПСК по договору составляет ровно 200%, ограничение не включается.
ПСК — что это и почему важно
Полная стоимость кредита объединяет все платежи заемщика: проценты, комиссии, страховки, пошлины. Это не то же самое, что номинальная ставка из рекламы. ПСК приводится сразу в двух видах — рублях и процентах годовых, размещается в рамке в правом верхнем углу первой страницы договора. Норматив — ст. 6 ФЗ № 353-ФЗ.
Разбор ситуаций: когда откажут, а когда выдадут
Отказ гарантирован. Марина должна двум МФО: 50 000 руб. под 0,8% в день и 30 000 руб. под 0,6% в день. ПСК по обоим договорам с учетом комиссий превышает 200%. Заявка на третий заем под 0,7% в день (255,5% годовых) будет отклонена — МФО обязана отказать по закону.
Один дорогой долг — заем дадут. Если в кредитной истории только один действующий договор с ПСК выше 200%, новый заем с такой же стоимостью не нарушает лимит. Правило включается строго при двух непогашенных дорогих обязательствах.
Дешевый продукт — формальный барьер не работает. Если МФО предлагает заем с ПСК не выше 200%, закон не запрещает выдачу. Но внутренние правила оценки долговой нагрузки и скоринга могут привести к отказу и без ограничений № 545-ФЗ.
Частичное погашение не освобождает. Лимит снимается только тогда, когда один из двух дорогих договоров полностью прекращен и об этом есть запись в кредитной истории. Внести крупный платеж без закрытия договора недостаточно — обязательство числится активным до полного расчета.
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Как МФО проверяет долги клиента
Закон возлагает на МФО обязанность самостоятельно направлять запросы во все квалифицированные бюро кредитных историй (ч. 6 ст. 4 закона № 545-ФЗ). Слова клиента из анкеты не учитываются — организация обязана работать с официальными данными КБКИ: ПСК каждого договора, текущий статус и дату закрытия.
Если заемщик не дает согласие на раскрытие кредитной истории, применяется жесткая санкция: сумма его ежемесячных платежей по иным обязательствам приравнивается к среднемесячному доходу (п. 2.3.7.1 Указания № 7286-У). ПДН взлетает до 100%, и вероятность одобрения падает практически до нуля.
Что еще поменялось в 2026 году
Переплата ограничена 100% (с 1 апреля)
Для займов сроком до года максимальная переплата снижена со 130% до 100% от тела долга (ст. 3 закона № 545-ФЗ). Приведенная сумма включает все проценты, пени, штрафы и комиссии.
Пример: 10 000 руб. заемщику — не более 20 000 руб. к возврату. Действует только для договоров, подписанных после 1 апреля 2026 года.
Новая методика ПДН (с 1 апреля)
Указание № 7286-У от 19.01.2026 существенно ужесточило расчет долговой нагрузки. Банковские выписки больше не годятся для подтверждения дохода — за исключением зарплат, пенсий и доходов от аренды при наличии договора и выписки о праве собственности. Справки, которые ИП выписывает себе самому, утратили силу. Модельный подход к оценке зарплатных клиентов запрещен с 1 июля.
При упрощенной оценке доход считается по формуле
ВСД = 0,9 × (min (ЗД;Росстат)), где
ЗД — заявленный доход,
Росстат — среднедушевой доход в регионе за четыре квартала. Результат занижается, что дополнительно сокращает шансы на одобрение дорогого займа.
Запрет на скрытые галочки (с 1 июля)
Обновленный Базовый стандарт запрещает МФО включать допуслуги — страховки, СМС-оповещения, подписки — без отдельного активного действия заемщика. Правило работает и в офлайн-точках, и в онлайн-заявках. Заодно ЦБ РФ запретил визуальные манипуляции: нельзя выделять выгодные условия крупным шрифтом и прятать невыгодные мелким.
Доход для займов до 50 000 руб. (с 1 января)
С начала 2026 года даже небольшие микрозаймы до 50 000 руб. требуют либо подтверждения дохода, либо расчета нагрузки по среднедушевому доходу в регионе.
Штрафы и общий лимит переплаты
Просрочка по микрозайму обойдется не дороже 20% годовых от суммы просроченной задолженности при начислении процентов или 0,1% в день без начисления процентов. С 1 апреля все штрафы и пени входят в общий лимит переплаты 100% от суммы долга — сверх этого начислить ничего нельзя.
Лимит для бизнеса увеличен
Максимальная сумма займа для юридических лиц и ИП поднята с 5 до 15 млн руб. (ст. 3 закона № 545-ФЗ). Действует с даты публикации закона.
Запрет на перекладывание долга
Закон № 545-ФЗ напрямую запрещает МФО заключать соглашение о новации — замену старого долга новым займом между теми же сторонами. Также нельзя оформлять допсоглашение, которое включает невыплаченные проценты, штрафы и пении в состав основного долга. Это закрывает распространенную практику «продления» займа с капитализацией процентов.
Второй этап: с 1 апреля 2027 года
С весны 2027 года правила ужесточаются (п. 13 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 151-ФЗ в редакции закона № 545-ФЗ):
Порог ПСК снижается с 200% до 100% — «дорогими» считаются договоры с полной стоимостью выше 100% годовых.
Одновременно может действовать только один дорогой заем — второй МФО не выдаст.
После полного погашения предыдущего дорогого договора должно пройти минимум четыре календарных дня — «период охлаждения» — прежде чем можно оформить новый.
Лимит на количество дорогих договоров сокращается с двух до одного.
Схема «беру в одной МФО, тут же иду в другую» перестает работать технически: доступ к дорогим займам сужается, а быстрое перекредитование новым договором становится невозможным.
На действующие договоры ограничение не распространяется
Если на 1 октября 2026 года у человека уже три, пять или десять дорогих займов, закон их не аннулирует и задолженность не списывает. Все условия, сроки и платежи сохраняются. Новые нормы регулируют исключительно выдачу — то есть новые договоры, заключенные после даты вступления ограничения в силу.
Почему регулятор пошел на жесткие меры
Банк России подсчитал: в первом полугодии 2026 года около трети клиентов МФО держали два и более дорогих займа одновременно. Встречаются экстремальные случаи — десять и более активных договоров у одного человека. Корень проблемы — долговая спираль: заемщик берет новый заем, чтобы закрыть старый, долг тает, проценты накручиваются, и выбраться из этого круга становится все труднее.
Регулятор зафиксировал, что почти половина портфеля МФО приходилась на клиентов с двумя и более займами дороже 100% годовых. К середине года их доля снизилась до 47% — рынок начал адаптироваться еще до того, как формальные ограничения вступили в силу.