Как перевести директора с основного места работы на совместительство

Нужно ли увольнять работника
По ч. 1 ст. 282 ТК совместительство предполагает занятость в свободное от основной работы время. Если у сотрудника нет другого основного места работы, он не может быть совместителем ни у кого.
Поэтому сначала нужно расторгнуть действующий трудовой договор и заключить новый. Увольнение с основного места работы будет по инициативе работника по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК или по соглашению сторон согласно п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК. Нужно издать приказ, внести запись в трудовую книжку, произвести полный расчет и выдать все документы.
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Как оформить сотрудника по совместительству
Сотруднику необходимо устроиться на другое основное место работы, и только после этого организация может заключить с ним новый трудовой договор. В этом документе важно прямо указать, что работа — внешнее совместительство.
При переходе директора на работу по совместительству отправка формы Р13014 и нотариальное удостоверение не требуется: форму подают только при смене руководителя на другого человека.