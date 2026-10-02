Как перевести директора с основного места работы на совместительство

Нужно ли увольнять работника

По ч. 1 ст. 282 ТК совместительство предполагает занятость в свободное от основной работы время. Если у сотрудника нет другого основного места работы, он не может быть совместителем ни у кого.

Поэтому сначала нужно расторгнуть действующий трудовой договор и заключить новый. Увольнение с основного места работы будет по инициативе работника по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК или по соглашению сторон согласно п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК. Нужно издать приказ, внести запись в трудовую книжку, произвести полный расчет и выдать все документы.