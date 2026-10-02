Поправки в НК-2027: как вырастут штрафы и что это значит для бизнеса

Кроме того, появятся два новых основания для санкций: за несообщение об обособленном подразделении и за невыполнение маркетплейсами поручений ФНС. В статье разбираем, кого и насколько сильнее начнут штрафовать, показываем расчеты на реальных примерах и даем ссылки на нормы законопроекта.
Что лежит в основе изменений
Ключевой документ — законопроект № 617‑9, внесенный Правительством РФ в Госдуму 30 сентября 2026 года. Он входит в бюджетный пакет на 2027–2029 годы и затрагивает не только размеры штрафов, но и отдельные механизмы администрирования.
Новые суммы начнут действовать с 1 января 2027 года, но не раньше чем через месяц после официального опубликования закона. Для операторов цифровых платформ предусмотрен переходный период — 9 месяцев с даты опубликования.
Важно понимать логику поправок: процентные штрафы (например, 20 % от суммы недоимки за неуплату налога) в основном сохраняются. Основной рост приходится на фиксированные суммы и минимальные пороги. То есть сильнее всего изменения ударят по тем нарушениям, где размер санкции — это конкретная цифра, а не доля от суммы.
Какие штрафы вырастут сильнее всего
Свидетели, эксперты, переводчики: санкции в 14 раз выше
Это самый резкий рост. Если сегодня неявка свидетеля без уважительных причин грозит штрафом в 1 000 руб., то с 2027 года — уже 14 000 руб.
Отказ от дачи показаний или заведомо ложные показания будут стоить 42 000 руб. вместо 3 000 руб.
Статья НК
Нарушение
Было
Станет
Рост
Неявка свидетеля
1 000 ₽
14 000 ₽
14×
Отказ от показаний / ложные показания
3 000 ₽
42 000 ₽
14×
Отказ эксперта/переводчика от участия
500 ₽
7 000 ₽
14×
Заведомо ложное заключение/перевод
5 000 ₽
14 000 ₽
2,8×
Пример. Бухгалтер вызван свидетелем в налоговую, но не пришел без уважительной причины. Сейчас это 1 000 руб., с 2027 года — 14 000 руб. Если он придет, но откажется отвечать или даст ложные сведения, штраф составит 42 000 руб. Это уже сопоставимо с месячной зарплатой в ряде регионов, поэтому игнорировать повестки станет заметно дороже.
Отчетность и постановка на учет: рост в 2,6–3 раза
Здесь увеличиваются минимальные пороги и фиксированные санкции.
Статья НК
Нарушение
Было
Станет
Просрочка подачи заявления о постановке на учет
10 000 ₽
30 000 ₽
Работа без постановки на учет (минимум)
40 000 ₽
121 000 ₽
Непредставление декларации (минимум)
1 000 ₽
2 600 ₽
Нарушение электронной формы декларации
200 ₽
560 ₽
Грубые нарушения учета
10–40 000 ₽
28–111 000 ₽
Пример. Компания работает без постановки на налоговый учет. При доходе 500 000 руб. штраф рассчитывается как 10 % от дохода (50 000 руб.), но применяется минимальный порог. Сейчас это 40 000 руб., а с 2027 года — 121 000 руб. То есть даже при сравнительно небольшом доходе сумма штрафа существенно вырастет.
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Документы по требованию налоговой: дороже за каждый лист
Если налоговая запрашивает документы, цена ошибки тоже растет.
Статья НК
Нарушение
Было
Станет
Непредставление документа (за каждый)
200 ₽
560 ₽
Непредставление сведений о налогоплательщике (юрлицо/ИП)
10 000 ₽
25 000 ₽
Непредставление 6‑НДФЛ (за месяц)
1 000 ₽
1 850 ₽
Несообщение обязательных сведений (повторно)
20 000 ₽
56 000 ₽
Пример. Налоговая запросила 50 документов, компания ничего не предоставила. Сейчас штраф — 200 × 50 = 10 000 руб.
С 2027 года — 560 × 50 = 28 000 руб. Чем больше объем запрашиваемых бумаг, тем ощутимее разница.
Новые составы ответственности
В НК добавят два новых основания для штрафов:
п. 3.1 ст. 126 (новый) — несообщение о создании обособленного подразделения (кроме филиалов и представительств). Штраф — 121 000 руб. Раньше за это применяли общие нормы о непредставлении сведений, теперь будет отдельный состав.
ст. 129.17 (новая) — неисполнение оператором цифровой платформы поручения ФНС о приостановке приема заказов у продавца либо невыполнение обязанностей по налоговому контролю. Штраф — 100 000 руб.
Пример. У компании появился склад в другом городе — это обособленное подразделение. О нем нужно сообщить в налоговый орган. С 2027 года за молчание грозит отдельный штраф в 121 000 руб. Еще один сценарий: ФНС поручает маркетплейсу заблокировать карточки продавца, который не явился на допрос. Если площадка не исполнит поручение в течение двух дней, ее оштрафуют на 100 000 руб. Причем блокировка может быть одновременной на всех площадках, где работает продавец.
Штрафы для банков, КИК и участников международного обмена
Банки столкнутся с ростом штрафов в 2,6–3,3 раза — за несообщение об открытии счета, не представление выписок и другие нарушения.
Для контролируемых иностранных компаний (КИК) и контролируемых сделок штрафы вырастут умеренно — на 20–50 %, но при этом меняется сама логика контроля: порог признания контролирующим лицом повышается с 25 % до 50 %, а необлагаемый порог прибыли КИК в 10 млн руб. отменяется. То есть платить придется с первого рубля прибыли, если статус контролирующего лица сохраняется.
Организации финансового рынка, участвующие в автоматическом обмене информацией, также столкнутся с повышенными штрафами — рост на 40–70 % в зависимости от состава нарушения.
Что еще меняется вместе с штрафами
Пакет поправок не ограничивается санкциями. Среди важных смежных изменений:
НДФЛ. Разные налоговые базы (зарплата, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и др.) объединяются в единую прогрессивную шкалу со ставками от 13 % до 22 %.
Маркетплейсы. Новая ст. 77.1 НК дает ФНС право приостанавливать прием заказов и размещение карточек товаров продавца за неявку на допрос или непредставление документов — без судебного решения и без вынесения акта проверки.
Взносы на травматизм. Они переходят в Налоговый кодекс (новая ст. 425.1 НК) и будут администрироваться по общим налоговым правилам, включая единый налоговый счет и бесспорное взыскание.
Зачем это делают
По данным пояснительной записки к законопроекту, цель индексации — привести размеры штрафов «к экономически оправданной величине», то есть компенсировать инфляцию, накопившуюся с момента установления действующих сумм.
При этом рост неравномерный: базовые санкции по трансфертному ценообразованию и международным группам увеличиваются умеренно, а штрафы за неявку, молчание и непредставление документов растут кратно. В сочетании с новыми инструментами воздействия (например, блокировкой карточек на маркетплейсах) это меняет саму «цену» пассивной стратегии: игнорировать требования налоговой становится не просто рискованно, а дорого и операционно болезненно.