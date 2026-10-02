Поправки в НК-2027: как вырастут штрафы и что это значит для бизнеса

Что лежит в основе изменений

Ключевой документ — законопроект № 617‑9, внесенный Правительством РФ в Госдуму 30 сентября 2026 года. Он входит в бюджетный пакет на 2027–2029 годы и затрагивает не только размеры штрафов, но и отдельные механизмы администрирования.

Новые суммы начнут действовать с 1 января 2027 года, но не раньше чем через месяц после официального опубликования закона. Для операторов цифровых платформ предусмотрен переходный период — 9 месяцев с даты опубликования.

Важно понимать логику поправок: процентные штрафы (например, 20 % от суммы недоимки за неуплату налога) в основном сохраняются. Основной рост приходится на фиксированные суммы и минимальные пороги. То есть сильнее всего изменения ударят по тем нарушениям, где размер санкции — это конкретная цифра, а не доля от суммы.