Финансовая устойчивость семьи: создаем по шагам

Подушка безопасности — первый шаг к стабильности семейного бюджета
Ресурсы у семьи всегда ограничены, и попытка одновременно копить резерв, достигать финансовых целей и инвестировать обычно заканчивается тем, что ни одна из задач не закрыта. Поэтому имеет смысл двигаться по этапам.
Первый и самый важный шаг — сформировать подушку безопасности. Чтобы понять ее размер, сначала нужно подсчитать обязательные расходы: жилье, транспорт, минимальный набор продуктов, лекарства, детский сад, платежи по кредитам. На основе этой суммы сформировать резерв.
Дальше закрываем дорогие потребительские долги, особенно кредитные карты и микрозаймы: их ставка съедает бюджет быстрее любых других трат. Затем оформляем базовую страховку от крупных рисков: защита имущества, автомобильные страховки, страхование жизни и здоровья. И только после этого наращиваем инвестиционный портфель.
Копить на подушку и инвестировать одновременно можно, если доход это позволяет. Например, при доходе семьи 200 000 рублей и расходах 150 000 рублей остаются свободными 50 000 рублей. Пока подушки нет, разумно направить 40 000 рублей на создание резерва и 10 000 рублей на долгосрочные инвестиции. Десять тысяч рублей кажутся небольшой суммой, но при регулярности и длинном горизонте они дают ощутимый результат за счет сложного процента.
А вот если накоплений почти нет и доход нестабильный, приоритет однозначно за резервом — все свободные деньги необходимо направлять на эту цель в первые месяцы.
Как правильно рассчитать размер подушки безопасности
Размер подушки определяет список обязательных трат. Туда входят жилье — аренда, коммуналка, базовый набор продуктов, транспорт до работы или учебы, лекарства, обязательные расходы на содержание детей, а также платежи по кредитам и ипотеке.
Развлечения, рестораны, путешествия, подписки на разные сервисы в этот список не входят. Если доходы позволяют, то к обязательным расходам можно сделать надбавку на комфорт (плюс 20–50%), чтобы жизнь семьи не превращалась в постоянную экономию.
При расчете размера подушки классический ориентир для семьи со стабильным доходом — это 3–6 месяцев обязательных расходов, где три месяца — абсолютный минимум, а шесть — спокойный, здоровый запас. Если доход нестабильный, детей несколько или работает только один родитель, разумнее ориентироваться на 6–12 месяцев. В цифрах это выглядит так: при обязательных расходах 150 000 рублей в месяц минимальная подушка составит 450 000 рублей, а комфортная, на полгода вперед — около 900 000 рублей.
Подушка безопасности хранится как матрешка
У подушки безопасности два требования: она должна быть доступна в любой момент и не терять в стоимости. Поэтому резерв удобно представить как матрешку из нескольких слоев.
Наличные деньги дома в сейфе
Эти деньги нужны на срочный случай вроде отключения интернета или сбоя в банковском приложении. Комфортный размер здесь у каждого свой, кому-то хватит суммы на неделю расходов, кому-то важно держать в сейфе деньги на один-два месяца.
Накопительный счет в банке
Этот счет работает как текущий, но с процентом.
Короткие вклады на месяц-три в банке
Чтобы подобрать такие вклады, нужно изучить предложения банков и выбрать выгодную ставку.
ОФЗ сроком до одного года и фонды денежного рынка
Когда первые слои заполнены, можно переходить к ОФЗ сроком до года и фондам денежного рынка на брокерском счете: это уже инвестиционные инструменты, но с наименьшей волатильностью.
Здесь есть нюанс с налогами: при выводе денег с брокерского счета удерживается налог на весь доход, полученный на счете с начала года, а не только на сумму, которую вы выводите. Если планируете держать часть подушки именно на брокерском счете, лучше уточнить у брокера, будет ли этот счет отдельной налоговой базой.
Валюту в подушку стоит добавлять не первым шагом, а уже после того, как накоплены деньги на 3–6 месяцев в рублях. Держать весь резерв в валюте тоже не стоит: курсовые колебания на коротком горизонте способны обесценить подушку так же, как падение акций.
Как правильно выбрать страховки для семьи
Культура страхования в России пока только формируется, и многие относятся к полисам как к лишней трате. Хотя логичнее смотреть на страховку как на защиту от событий, которые способны разрушить финансовую жизнь семьи целиком: потеря жизни или трудоспособности основного кормильца, ипотечная недвижимость, крупный ущерб имуществу, гражданская ответственность.
Оценить, нужна ли конкретная страховка, помогает простая формула: стоимость риска для семьи умножаем на вероятность события и сравниваем с ценой полиса. Например, если со смертью кормильца семья теряет 200 000 рублей дохода в месяц, а ипотечный долг составляет 8 миллионов рублей, полис с покрытием 5–10 миллионов при премии 50–100 тысяч рублей в год экономически оправдан.
А вот страховка телефона за 10 000 рублей при его стоимости 80 000 рублей от финансово критического риска не защищает, такую потерю проще покрыть из подушки.
Отдельная история — серьезные заболевания. ОМС покрывает медицинскую помощь по государственной программе, а корпоративный ДМС обычно ограничен конкретным набором услуг и очень редко покрывает диагноз критического заболевания. Ни один из них не компенсирует семье потерю дохода на время болезни.
Пример: при расходах 250 000 рублей в месяц и резерве в 1 миллион рублей полгода без работы потребуют дополнительно до полумиллиона рублей только на сохранение уровня жизни, без учета лечения и препаратов.
Страховая выплата в 2–3 миллиона при диагнозе, предусмотренном договором, снимает этот риск. Перед покупкой такого полиса стоит внимательно смотреть список заболеваний, критерии диагностики и исключения: дешевый полис с узким покрытием иногда создает лишь иллюзию защиты.
Инвестиции: собираем портфель грамотно
Инвестировать имеет смысл не из денег на текущие расходы, а из устойчивого остатка после подушки и обязательных платежей. Ориентир — 10–20% от чистого дохода, а при высокой финансовой устойчивости, стабильном заработке и расходах под контролем — 25–30%.
Например, при доходе 250 000 рублей и расходах 150 000 рублей остается свободными 100 000 рублей. Комфортно начать с 25–40 тысяч рублей в месяц на инвестиции, а 25 тысяч рублей — это как раз 10% от дохода.
Хорошее правило на будущее: при каждом росте зарплаты направлять не менее половины прибавки на инвестиции, а остальное — на повышение качества жизни.
Для горизонта 3–5 лет портфель должен быть заметно консервативнее долгосрочного. Основа такого портфеля — рублевые ОФЗ, качественные корпоративные облигации и фонды денежного рынка для части средств. Акции можно добавлять, но их доля должна соответствовать готовности пережить просадку, и чем ближе дата цели, тем меньше акций стоит держать в портфеле. Для сбалансированного варианта на 3–5 лет ориентир — доля акций в портфеле 10–15%, остальное в облигациях и фондах денежного рынка.
На этом горизонте важно учитывать инфляцию. Если есть капитал 2 миллиона рублей, но инфляция за пять лет составляет 6% в год, покупательная способность этих денег в сегодняшних ценах окажется около 1,5 миллиона рублей. Поэтому смотреть нужно на реальную доходность — номинальную минус инфляция. При доходности портфеля 10% годовых и инфляции 6% реальная доходность составит около 4% в год, и тогда 2 миллиона рублей через пять лет с учетом реинвестирования превратятся примерно в 3,2 миллиона (до налогов и комиссий).
Стратегию выхода из инвестиций стоит определить заранее, до покупки активов, а не когда портфель уже вырос. Если деньги нужны через 6–12 месяцев, за это время стоит постепенно снижать долю акций и переводить капитал в облигации со сроком погашения, сопоставимым с датой цели, и фонды денежного рынка, продавая не разом, а частями.
Рост портфеля на 30% — сам по себе не сигнал к продаже, если срок цели еще не подошел, но и не повод бесконечно ждать большей прибыли: точку максимума на рынке предсказать не получится.
Ребалансировку портфеля разумно делать раз в полгода-год или при заметном отклонении от плана: если портфель был рассчитан как 70% облигаций и 30% акций, а после роста рынка акции заняли 40%, баланс можно вернуть продажей части акций и докупкой облигаций.
Что сделать семье прямо сейчас, чтобы пройти финансовый кризис без потерь
Подушка и страховка существуют именно для сложных сценариев, а если есть и инвестиции, то важно не путать очередность их использования.
При потере работы сначала расходуется подушка, а инвестиционный портфель не трогаем. Параллельно сокращаем необязательные траты: дорогие рестораны, развлечения, меняем формат отпуска, отменяем ненужные подписки, но сохраняем расходы на жилье, питание, здоровье свое и детей и обязательные платежи по кредитам. Например, при расходах 180 000 рублей в месяц сокращение необязательной части до 130 000 рублей при подушке в 1,5 миллиона рублей растягивает резерв почти на 11,5 месяцев вместо 8 при прежнем уровне трат.
Поиск новой работы и восстановление дохода важно начать сразу, а не после того, как финансовый резерв закончился.
При серьезной болезни подушка и страховка работают в связке. Например, при резерве 800 000 рублей, страховой выплате 1 миллион рублей и портфеле в 3 миллиона рублей расходы на лечение и восстановление в 1,8 миллионов рублей закрываются страховкой и подушкой без необходимости продавать инвестиции.
Если резервов не хватает, продавать часть портфеля предпочтительнее, чем брать дорогой кредит, но здесь стоит предварительно сравнить ставку кредита с доходностью портфеля в конкретный момент.
Если семья планирует переезд, финансовый план стоит продумать заранее. Часть капитала на переезд разумно копить отдельно от рублевой подушки в той валюте, которая понадобится на новом месте. Важно также не иметь сбережений в виде недвижимости, которую придется срочно продавать со скидкой. Например, при капитале в 10 миллионов рублей структура его может выглядеть так: 1,5 миллиона в рублевой подушке, 2 миллиона в ликвидных инструментах под переезд в нужной валюте, остальные деньги — в долгосрочных инвестициях.
Финансовая устойчивость семьи строится не на одной большой сумме, а на порядке действий: сначала создается финансовый резерв, потом покупается страховка от крупных рисков, и только затем свободные деньги направляются на инвестиции с понятным горизонтом и заранее продуманной стратегией выхода.
Начать финансовое планирование стоит с одного шага, который проще всего сделать на этой неделе: посчитать свои обязательные расходы и понять, сколько месяцев продержится семья без дохода сегодня с учетом имеющихся накоплений.