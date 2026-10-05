Три инструмента в SMM, которые помогут продвигать ваш блог в 2026 году

Сервисы для создания визуального контента и их возможности в 2026 году
Один из самых простых способов сократить время на создание контента – использовать сервисы, которые помогают работать с визуалом без глубоких знаний дизайна. Например, Canva (Magic Studio) подойдет для оформления постов: в программе можно быстро сделать презентацию и собрать карусель, не вникая в тонкости дизайна.
Если возможностей стандартного редактора недостаточно и хочется работать именно с AI-изображениями, можно использовать Magic Layers. Сервис превращает AI-изображения в редактируемые слои, а Magic Switch помогает за пару кликов адаптировать один макет под разные форматы. Есть бесплатный тариф, но с ограничениями, а также тариф Pro, который стоит $12–15 в месяц. Программа отлично подойдет тем блогерам, которые ведут несколько площадок и не хотят создавать каждый визуал с нуля.
Для тех, кто уже пользуется экосистемой Adobe и создает коммерческий контент, альтернативой Canva станет Adobe Express. Генерировать изображения по текстовому описанию можно прямо в редакторе, используя более 200 миллионов стоковых материалов и безопасные зоны, благодаря которым важные элементы можно размещать там, где их не перекроет интерфейс площадки. Premium-тариф обойдется в $9,99 в месяц. Сервис подойдет тем, кому важны удобство и условия коммерческого использования визуалов.
При этом важно помнить, что генерация с помощью ИИ не отменяет необходимости учитывать лицензионные ограничения и права на материалы.
Если же весь процесс создания контента происходит со смартфона, стоит обратить внимание на InShot. Сервис подойдет тем, у кого весь процесс умещается в телефоне: сняли, смонтировали, опубликовали. Редактор помогает быстро собрать Reels или Shorts в высоком качестве, обработать фото, убрать фон и добавить автоматические субтитры. Тариф Pro стоит примерно $3,99–6,99 в месяц или $17,99–24,99 в год.
Picsart предлагает похожие возможности и также позволяет решить основные задачи со смартфона, не переключаясь между несколькими приложениями. Тариф Pro стоит около $15 в месяц.
Если же основной контент блога – фотографии, можно дополнительно использовать Fotor. Программа поможет привести снимки в порядок без сложных настроек: улучшить неудачный кадр можно в одно касание, а также сгенерировать изображение или превратить одно фото товара в полноценный материал для продвижения – от постов до коротких видео. Особенно пригодится Fotor тем блогерам, основой блога которых являются фотографии.
Если хочется объединить возможности нескольких сервисов в одном месте, стоит обратить внимание на Desygner. Он подойдет тем, кто устал платить за несколько программ и хочет получить полный функционал в одном редакторе. Здесь есть брендкит, инструменты для видео, таблиц и публикации в соцсетях. Pro+ стоит $5 в месяц при годовой оплате. Это альтернатива Canva, Adobe и PowerPoint, которая подойдет для повседневных задач.
Наконец, для работы именно с фотографиями товаров пригодится Photoroom. Программа поможет показать товар с сильной стороны, если нет времени и возможности провести предметную съемку. Сервис может удалить фон сразу на большом количестве снимков – до 250 изображений за раз, а также помогает создавать AI-фоны и сцены.
Какие инструменты помогут с созданием контента
Визуал – только часть работы над блогом. Не меньше времени порой занимает создание текстов, поиск идей и переработка уже готового контента. Здесь на помощь приходят AI-инструменты.
Например, ChatGPT пригодится, когда контент нужен, а идей для контент-плана нет. Нейросеть поможет придумать рубрики, написать посты и сценарии для коротких видео. Если из одной большой публикации необходимо сделать несколько материалов или адаптировать текст для разных соцсетей, ChatGPT также справится с этой задачей.
Если же работать приходится с большим объемом информации, можно использовать Claude. Он подойдет, когда нужно превратить большой массив данных в понятный текст. Программа также поможет сделать из длинного брифа, статьи или расшифровки интервью несколько постов или серию публикаций.
Это особенно удобно для экспертных блогов: благодаря такой автоматизации остается больше времени на редактуру и работу над собственным стилем.
Когда текст уже готов, но для публикации нужны визуалы, пригодится Midjourney. Сервис будет кстати, если хочется создавать изображения, которые не выглядят как примитивная картинка. Здесь можно генерировать визуалы для постов, обложек и рекламных концепций, а также искать собственный стиль и воплощать в жизнь визуальные идеи.
Если же исходный материал — не текст, а видео, его можно переработать с помощью OpusClip. Сервис помогает получить больше контента из уже снятого видеоматериала: отобрать интересные отрывки из вебинаров, интервью и подкастов и превратить их в короткие ролики с субтитрами. К программе стоит обратиться, если не хватает времени на качественный монтаж.
Отдельная задача – поиск информации и фактуры для экспертного контента.
Здесь пригодится Perplexity. Он поможет найти информацию, изучить конкурентов, а также собрать материалы для экспертных постов, подкрепив их ссылками на источники. Сервис полезен на этапе исследования, если важно разобраться в теме, найти цифровые показатели и понять, о чем уже пишут другие в своем блоге. При этом важно учитывать, что Perplexity не заменяет аналитику соцсетей, а важные факты и даты лучше проверять в первоисточниках.
Сервисы аналитики и мониторинга
После создания и публикации контента важно понять, какие материалы действительно работают. Для этого достаточно использовать сервисы аналитики. Например, Popsters помогает определить, какие публикации получают больший отклик как у вас, так и у конкурентов. Он способен сравнить форматы публикаций, вовлеченность аудитории и лучшее время для публикаций. Это позволяет искать идеи не на основе догадок, а на основе конкретных аналитических данных.
Если задача выходит за рамки анализа отдельных публикаций и нужно отслеживать, что говорят о бренде, пригодится Brand Analytics. Сервис отслеживает упоминания бренда и обсуждения в соцсетях и других онлайн-источниках, выделяет самые интересные темы, оценивает настроение сообщений от подписчиков, а также подсказывает, что именно волнует вашу аудиторию.
Для регулярной аналитики аккаунта подойдет LiveDune. Он помогает отслеживать динамику подписчиков, вовлеченность и эффективность контента, а также проводить сравнительный анализ с конкурентами, готовить отчеты и составлять или корректировать контент-план.
Если же важно не только анализировать собственный аккаунт, но и находить конкретные упоминания бренда, можно использовать YouScan. Сервис помогает отслеживать вопросы клиентов, пожелания и негативную обратную связь.
Выявленные клиентами проблемы могут стать точкой роста.
Еще один вариант для тех, кто хочет объединить аналитику с планированием публикаций, – Metricool. Он позволяет планировать публикации и анализировать результаты, а также отслеживать различные показатели аккаунтов и данные конкурентов.
На основе этой информации можно выбирать удачные форматы и время для публикаций в своем блоге.
Если над блогом или несколькими аккаунтами работает команда и важно видеть результаты в одном месте, подойдет Hootsuite. Это платформа для управления соцсетями, аналитики и мониторинга обсуждений. Она позволяет корректировать стратегию с учетом реакций аудитории.
Инструментов для помощи в ведении и развитии блога огромное количество. Поэтому пробуйте, фантазируйте и воплощайте свои идеи в блоге.