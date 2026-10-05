Три инструмента в SMM, которые помогут продвигать ваш блог в 2026 году

Сервисы для создания визуального контента и их возможности в 2026 году

Один из самых простых способов сократить время на создание контента – использовать сервисы, которые помогают работать с визуалом без глубоких знаний дизайна. Например, Canva (Magic Studio) подойдет для оформления постов: в программе можно быстро сделать презентацию и собрать карусель, не вникая в тонкости дизайна.

Если возможностей стандартного редактора недостаточно и хочется работать именно с AI-изображениями, можно использовать Magic Layers. Сервис превращает AI-изображения в редактируемые слои, а Magic Switch помогает за пару кликов адаптировать один макет под разные форматы. Есть бесплатный тариф, но с ограничениями, а также тариф Pro, который стоит $12–15 в месяц. Программа отлично подойдет тем блогерам, которые ведут несколько площадок и не хотят создавать каждый визуал с нуля.

Для тех, кто уже пользуется экосистемой Adobe и создает коммерческий контент, альтернативой Canva станет Adobe Express. Генерировать изображения по текстовому описанию можно прямо в редакторе, используя более 200 миллионов стоковых материалов и безопасные зоны, благодаря которым важные элементы можно размещать там, где их не перекроет интерфейс площадки. Premium-тариф обойдется в $9,99 в месяц. Сервис подойдет тем, кому важны удобство и условия коммерческого использования визуалов.

При этом важно помнить, что генерация с помощью ИИ не отменяет необходимости учитывать лицензионные ограничения и права на материалы.

Если же весь процесс создания контента происходит со смартфона, стоит обратить внимание на InShot. Сервис подойдет тем, у кого весь процесс умещается в телефоне: сняли, смонтировали, опубликовали. Редактор помогает быстро собрать Reels или Shorts в высоком качестве, обработать фото, убрать фон и добавить автоматические субтитры. Тариф Pro стоит примерно $3,99–6,99 в месяц или $17,99–24,99 в год.

Picsart предлагает похожие возможности и также позволяет решить основные задачи со смартфона, не переключаясь между несколькими приложениями. Тариф Pro стоит около $15 в месяц.

Если же основной контент блога – фотографии, можно дополнительно использовать Fotor. Программа поможет привести снимки в порядок без сложных настроек: улучшить неудачный кадр можно в одно касание, а также сгенерировать изображение или превратить одно фото товара в полноценный материал для продвижения – от постов до коротких видео. Особенно пригодится Fotor тем блогерам, основой блога которых являются фотографии.

Если хочется объединить возможности нескольких сервисов в одном месте, стоит обратить внимание на Desygner. Он подойдет тем, кто устал платить за несколько программ и хочет получить полный функционал в одном редакторе. Здесь есть брендкит, инструменты для видео, таблиц и публикации в соцсетях. Pro+ стоит $5 в месяц при годовой оплате. Это альтернатива Canva, Adobe и PowerPoint, которая подойдет для повседневных задач.

Наконец, для работы именно с фотографиями товаров пригодится Photoroom. Программа поможет показать товар с сильной стороны, если нет времени и возможности провести предметную съемку. Сервис может удалить фон сразу на большом количестве снимков – до 250 изображений за раз, а также помогает создавать AI-фоны и сцены.