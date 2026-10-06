Почему плательщики НПД не могут сдавать машино-места в аренду: разбор закона, позиции ФНС и законные альтернативы

Поэтому, даже если паркинг находится в жилом комплексе и формально «пристроен к дому», доход от его аренды под НПД не подпадает. На это в 2024 году прямо указал Минфин, а осенью 2026 года позицию еще раз подтвердила ФНС. Разберем, что именно говорит закон, как это выглядит на практике и что делать, если вы уже сдаете машино-место «как самозанятый».
Что говорит закон
Режим НПД установлен законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. По части 1 статьи 6 объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Но дальше — ключевая норма: пункт 3 части 2 статьи 6 исключает из объекта налогообложения «доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество, за исключением аренды (найма) жилых помещений».
Логика законодателя проста: исключение сделано намеренно и узко — чтобы поддержать граждан, сдающих жилье. Расширять его на прочую недвижимость нельзя, и попытка «подтянуть» под него апартаменты, офисы, склады или машино-места всегда проваливается: раз объект нежилой, налог нужно платить по общим правилам — НДФЛ или в рамках предпринимательского режима.
Отдельно о статусе объекта. С 2017 года (закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ) машино-место — самостоятельный объект недвижимости: часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства, ограниченная конструктивными элементами или линиями разметки. Понятие закреплено и в статье 501.1 ГК. Именно поэтому аргумент «но это же часть жилого дома» не работает: помещение машино-места жилое или нежилое — определяется его назначением, а оно транспортное, не жилищное.
Позиция Минфина и ФНС
Минфин России в письме от 06.06.2024 № 03-11-11/52481 разобрал типичную ситуацию: у гражданина в собственности квартира и два машино-места в жилом комплексе, фактически примыкающем к дому. Вывод ведомства однозначен: в отношении доходов от сдачи в аренду машино-места НПД не применяется, налогообложение таких доходов регулируется главой 23 НК (НДФЛ).
ФНС России, в свою очередь, повторила этот вывод в разъяснении на официальном канале (информация от 27.09.2026): «машино-место, даже если оно находится в жилом комплексе, относится к нежилой недвижимости», а плательщики НПД вправе сдавать в аренду только жилые помещения — квартиры, комнаты и жилые дома.
Для полноты картины: иным имуществом самозанятые сдавать в аренду можно — автомобили, технику, оборудование, самокаты (ограничений на аренду движимого имущества закон № 422-ФЗ не содержит). Запрет касается именно недвижимости, не являющейся жилой.
Что это значит на практике
Если вы сдаете машино-место, платеж зависит от статуса арендодателя и арендатора.
Физлицо без статуса ИП. Платите НДФЛ по прогрессивной шкале от 13% до 22%. Если арендатор — физлицо, сами подаете декларацию 3-НДФЛ (до 30 апреля года, следующего за отчетным) и платите налог до 15 июля. Если арендатор — организация или ИП, они выступают налоговым агентом: удерживают НДФЛ и отчитываются по форме 6-НДФЛ.
ИП. Доход от аренды машино-мест можно учитывать на УСН («доходы» — 6%, «доходы минус расходы» — 15%; при доходе свыше 20 млн рублей в год появляется обязанность по НДС) либо на общей системе. Важный нюанс: патент здесь не подходит — в перечне видов деятельности по пункту 2 статьи 346.43 НК поименованы «жилые и нежилые помещения», но именно машино-место, в отличие от гаража (здание для хранения автомобиля), под ПСН не подпадает. На это еще в письме от 16.04.2012 № 20-14/033441@ указывало УФНС по Москве.
Плательщик НПД. Если вы уже применяете НПД и сдаете машино-место, этот доход в приложении «Мой налог» отражать нельзя — он облагается НДФЛ в обычном порядке. Совмещать НПД с УСН и патентом ИП, напомню, не может.
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Пример 1. Одна сдача, физлицо-арендатор
Анна сдает машино-место в своем ЖК соседу за 6 000 ₽ в месяц — 72 000 ₽ в год. Она зарегистрирована как самозанятая и отражала доход по НПД по ставке 4% — это ошибка. Правильно: 72 000 ₽ облагаются НДФЛ по ставке 13% — 9 360 ₽. Разница небольшая, но сам факт неправильного применения режима — уже нарушение.
Пример 2. Компания-арендатор
Владимир сдает машино-место ООО за 8 000 ₽ в месяц. Компания как налоговый агент удерживает НДФЛ (13%) с каждой выплаты и перечисляет его в бюджет; декларацию Владимиру подавать не нужно. Если бы он ошибочно вел эти суммы через «Мой налог», к моменту проверки инспекция бы пересчитала налог и доначислила недоимку с пенями и штрафом по статье 122 НК.
Пример 3. Портфель из десяти мест
Семен сдает десять машино-мест по 7 000 ₽ в месяц — 840 000 ₽ в год. Оформляться как ИП на УСН «доходы»: налог 6% — 50 400 ₽, который уменьшается на страховые взносы. Это выгоднее НДФЛ 13% (109 200 ₽) и, что важнее, снимает риск переквалификации: систематическая сдача десяти объектов — очевидный признак предпринимательской деятельности, и инспекция с высокой вероятностью потребует зарегистрировать ИП и пересчитать налоги.
Риск, о котором часто забывают
Даже если формально вы физлицо и просто «сдаете место соседу», систематичность меняет картину. Признаки предпринимательской деятельности — систематичность, возмездность, направленность на регулярное извлечение прибыли. Сдача единственного машино-места под это, как правило, не подпадает, а вот портфель из нескольких объектов с нацеленностью на доход — вполне. Последствия: доначисление налогов, требование зарегистрировать ИП, в ряде случаев — НДС.
Что делать, если вы уже сдаете машино-место «под НПД»
Исключить арендную плату из приложения «Мой налог» — отражать этот доход в НПД больше нельзя.
Рассчитать НДФЛ за прошлые периоды. Если арендатор — физлицо, подать уточненную 3-НДФЛ; если компания или ИП — налог, скорее всего, уже удержан агентом, и остается проверить, что выплаты отражены правильно.
Оценить масштаб: одна сдача — можно остаться физлицом на НДФЛ; несколько объектов — взвесить ИП на УСН: на средних доходах это почти всегда выгоднее и безопаснее.
Если рядом сдается еще и квартира — ее можно продолжать вести на НПД, эти режимы по разным объектам не конфликтуют: НПД применяется к жилому объекту, НДФЛ или УСН — к машино-месту.
Итог: запрет на НПД для машино-мест — не прихоть налоговой, а прямое следствие узкой формулировки пункта 3 части 2 статьи 6 закона № 422-ФЗ: исключение сделано только для жилых помещений. Незначительная «переплата» по сравнению с гипотетическими 4% — цена за простоту; зато легальная схема избавляет от доначислений, пеней и штрафов.
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