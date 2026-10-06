Почему плательщики НПД не могут сдавать машино-места в аренду: разбор закона, позиции ФНС и законные альтернативы

Что говорит закон

Режим НПД установлен законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. По части 1 статьи 6 объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Но дальше — ключевая норма: пункт 3 части 2 статьи 6 исключает из объекта налогообложения «доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество, за исключением аренды (найма) жилых помещений».

Логика законодателя проста: исключение сделано намеренно и узко — чтобы поддержать граждан, сдающих жилье. Расширять его на прочую недвижимость нельзя, и попытка «подтянуть» под него апартаменты, офисы, склады или машино-места всегда проваливается: раз объект нежилой, налог нужно платить по общим правилам — НДФЛ или в рамках предпринимательского режима.

Отдельно о статусе объекта. С 2017 года (закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ) машино-место — самостоятельный объект недвижимости: часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства, ограниченная конструктивными элементами или линиями разметки. Понятие закреплено и в статье 501.1 ГК. Именно поэтому аргумент «но это же часть жилого дома» не работает: помещение машино-места жилое или нежилое — определяется его назначением, а оно транспортное, не жилищное.