КУБ дня. Про возврат контрагенту с заблокированного счета

ИП закрылся, доступа к расчетному счету нет. Как вернуть контрагенту средства?

Наша подписчица спрашивает:

«Доброе утро, ситуация такая: ИП ликвидировано 01.09, сейчас узнаем, что один из наших клиентов перечислил ИП ошибочно деньги — 04.09 и платеж прошел. Они просят вернуть деньги, у нас нет доступа к рс. Что делать?»

Комментаторы советуют обратиться в банк, чтобы выяснить статус средств, так как закрытие ИП не освобождает от обязанности возврата.

Скриншот комментариев в КУБе

А как вы считаете, стоит ли обращаться в банк или сначала нужно вернуть средства с личного счета?