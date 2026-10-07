Бизнес на старте 2027-го: сводка обновлений для бухгалтеров и кадровиков

Иностранные специалисты: доход превращается в пропуск

С января 2027-го мигрантам для сохранения патента потребуется подтверждать заработок не ниже прожиточного минимума, скорректированного на региональный коэффициент. Контролировать это станет проще: с октября 2026 года ФНС раз в три месяца передает сведения о доходах иностранцев в МВД.

А с весны 2027 года дорожают и услуги ВКС: месячное вознаграждение высококвалифицированного специалиста должно составлять не менее 717 000 руб. — почти трехкратный рост относительно нынешних 750 000 руб. в квартал. Научным работникам, преподавателям и врачам-иностранцам достаточно 358 500 руб. Компаниям с иностранным топ-менеджментом и дефицитными специалистами имеет смысл заранее пересмотреть контракты.