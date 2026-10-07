Бизнес на старте 2027-го: сводка обновлений для бухгалтеров и кадровиков

Оплата труда: минимальный порог снова подтягивают
Силуанов озвучил плановую цифру на заседании правительства 24 сентября: федеральный МРОТ с начала 2027 года составит 28 935 руб. Против действующих 27 093 руб. это прибавка 6,8%. Прожиточный минимум двигается синхронно — до 20 227 руб., а от него, в свою очередь, отталкиваются минимальные декретные и «больничные» выплаты. Стратегическая цель по «минималке» остается прежней — 35 000 руб. к 2030 году.
Нюансы, о которых стоит помнить:
Закон об утверждении МРОТ обычно подписывают в самом конце года, так что цифра пока проектная — финальную версию ждем в ноябре-декабре 2026-го.
Рост минимума автоматически сдвигает «границу» льготного тарифа взносов для малого бизнеса: заработок в рамках 1,5 МРОТ облагается по стандартной ставке, все сверх нее — по льготным 15%.
В Думе лежит инициатива № 1340887-8 с интересной идеей: к минимальному порогу предлагается относить лишь оклад или тарифную ставку, а надбавки, премии и «северные» коэффициенты начислять уже сверху. Принятие документа перепишет привычную методику сверки зарплаты с МРОТ.
Напоминание для тех, у кого ставки на грани: зарплата ниже минимума при полной норме времени грозит организацией штрафом до 50 000 руб., повторное нарушение — до 70 000 руб., а просрочка свыше двух месяцев уже тянет на уголовный состав по ст. 145.1 УК.
Кадровый блок: три свежих сюжета
Стажировка выходит на новый уровень законодательства
С 1 марта 2027 года в силу вступает закон от 26.07.2026 № 246-ФЗ, который добавляет в ТК статью 351.9. Схема выглядит так:
со стажером подписывают срочный договор на срок до полугода;
обратиться за такой стажировкой можно не позже чем через год после выпуска из учебного заведения;
за новичком закрепляют наставника — это обязательное условие;
детали (регламент, проверка итогов, пределы самостоятельных заданий) компания оформляет локальным актом;
перевод стажера в постоянный штат освобождает его от испытательного срока.
Под действие нормы не попадают бюджетная служба и те виды стажировки, что уже описаны профильными законами и правилами по охране труда. Практический вывод: до весны успеть утвердить положение о стажировке.
СОУТ по облегченной схеме станет доступнее
Тот же 1 марта запускает приказ Минтруда от 07.08.2026 № 345н — он придет на смену приказу № 699н. Упрощенная оценка условий труда больше не привилегия микробизнеса: право распространят на малые предприятия и НКО, а перечень подходящих видов деятельности вырастет с 12 до 55 кодов ОКВЭД. Но есть ограничитель: если на производстве уже зафиксированы вредные или опасные факторы либо в штате числятся сотрудники с правом на досрочную пенсию и компенсации за вредность, оценку придется проводить по общей процедуре.
Иностранные специалисты: доход превращается в пропуск
С января 2027-го мигрантам для сохранения патента потребуется подтверждать заработок не ниже прожиточного минимума, скорректированного на региональный коэффициент. Контролировать это станет проще: с октября 2026 года ФНС раз в три месяца передает сведения о доходах иностранцев в МВД.
А с весны 2027 года дорожают и услуги ВКС: месячное вознаграждение высококвалифицированного специалиста должно составлять не менее 717 000 руб. — почти трехкратный рост относительно нынешних 750 000 руб. в квартал. Научным работникам, преподавателям и врачам-иностранцам достаточно 358 500 руб. Компаниям с иностранным топ-менеджментом и дефицитными специалистами имеет смысл заранее пересмотреть контракты.
Принимать и увольнять работников по ТК, а также вести кадровый без ошибок научим на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». После прохождения курсы вы сможете оформлять все виды рабочего времени, командировки и больничные, а также научитесь издавать локальные акты по актуальным требованиям ТК.
Праздничная сетка на 2027 год
Постановление Правительства от 17.09.2026 № 1187 утвердило переносы. Новогодний отдых протянется 11 дней — с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. Дальше по календарю: 21–23 февраля, 6–8 марта, 1–3 и 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября, плюс отдельный выходной 31 декабря.
Кассы: разворот в сторону единого формата
С 1 марта 2027 года ФНС сворачивает поддержку фискальных форматов 1.05 и 1.1 — рабочим останется только ФФД 1.2. Служба подтвердила планы письмом от 24 июля 2026 года, хотя сам приказ на момент публикации существует в виде проекта.
Алгоритм проверки для владельцев касс:
Зайдите в Реестр ККТ на портале kkt-online.nalog.ru и посмотрите графу с версией формата. «ДА» напротив 1.2 — ограничьтесь обновлением прошивки и кассовой программы.
«НЕТ» — техника не подходит, потребуется покупка новой модели.
Не забудьте про накопитель: под формат 1.2 годятся ФН-1.1М и более свежие версии.
Базовые требования к формату закреплены приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, а для торговли маркированными товарами переход давно обязателен — еще с февраля 2022 года.
Параллельно ФНС готовит правки самого чека (пока проект): появятся коды систем налогообложения для АУСН (6 — «доходы», 7 — «доходы минус расходы»), тег 1127 с признаком дистанционной продажи для онлайн-торговли, обязательный тег 1234 о безналичных расчетах и исчезнут лишние нули в ставках НДС.
Чем грозит промедление: касса, не передающая фискальные данные, юридически равна отсутствию кассы — со штрафами по всей строгостью 54-ФЗ.
Доверенности: одна форма для всех ведомств
Закон от 04.08.2026 № 315-ФЗ решает давнюю головную боль бизнеса: с 1 сентября 2027 года машиночитаемая доверенность, выпущенная через ЕСИА, становится универсальной — ее примут во всех сферах, если профильное законодательство не установило исключений.
Суть реформы:
«Госуслугам» отводится роль основного канала: их формат покрывает любые сделки и взаимодействия.
Отраслевые шаблоны не исчезают совсем — ведомственные, банковские и нотариальные версии (у ЦБ, у ФНП) остаются рабочими, но лишь внутри собственных контуров.
Бизнесу больше не придется печатать пачку дублирующих доверенностей под каждого контрагента-контролера.
Актуальные правила оформления задает приказ Минцифры от 18.08.2021 № 857 с корректировками от 05.11.2025 № 1001: из реквизитов представителя выпали паспортные данные — достаточно ФИО, даты рождения, СНИЛС и ИНН; наименование организации переписывается из ЕГРЮЛ один в один; поле о праве передоверия стало обязательным.
Бонусом — требование к электронным подписям: при выпуске квалифицированного сертификата юрлица в аккредитованном удостоверяющем центре ИНН станет обязательным полем.
Остальное в двух словах
Учет. Вступают в жизнь ФСБУ 9/2025 «Доходы» (замена ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008) и ФСБУ 10/2026 «Расходы» (замена ПБУ 10/99).
НДС для упрощенцев. Освобождение по доходам до 20 млн руб. продлено на 2027 год — снижение порога перенесли на 2030-й (закон от 23.07.2026 № 228-ФЗ). Базовая ставка НДС по-прежнему 22% — норма действует с 2026 года по закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Патент. Годовой потолок доходов для ПСН опускается до 15 млн руб. — предпринимателям на грани лимита разумно иметь запасной вариант на УСН.
Взносы предпринимателей. Фиксированная часть за себя — 61 154 руб., предел по пенсионным 1% с доходов свыше 300 тыс. руб. — 342 923 руб. (пп. 1, 2 п. 1.2 ст. 430 НК).
Имущество. Три налога — транспортный, земельный и налог организаций с кадастровой стоимости — ФНС теперь рассчитывает сама и рассылает итоги; уведомления об исчисленных суммах по единому налоговому счету упраздняются с 1 апреля 2027 года, а срок уплаты за год переезжает на 28 марта (закон № 425-ФЗ).
Прибыль. Декларации перестают дробить по обособленным подразделениям (закон № 425-ФЗ).
Бюджетный пакет. 30 сентября 2026 года Правительство внесло в Думу законопроект № 617-9 — масштабную правку НК на горизонте 2027–2029 годов; часть положений может стартовать уже с января. Пока документ в работе — следим за чтениями.
План на полгода: что делать и в какой очередности
Ноябрь–декабрь 2026. Дождаться финального закона о МРОТ, проверить ставки «минималщиков» и пересчитать границу льготного тарифа МСП; оценить доходы иностранцев в штате на соответствие ПМ.
Январь 2027. Свериться с производственным календарем при планировании отпусков и графиков.
Февраль 2027. Разработать и утвердить ЛНА о стажировках; проверить кассовый парк по Реестру ККТ и заказать прошивки либо новые аппараты.
Март 2027. Контрольная точка: стажировка (ст. 351.9 ТК), СОУТ по приказу № 345н, кассы на ФФД 1.2, зарплаты ВКС.
До сентября 2027. Перевести документооборот на универсальную МЧД из Госуслуг.
Резюмируя: год разбит на три контрольные даты — январь (зарплата и налоги), март (кадры и кассы), сентябрь (доверенности). Если нужно, соберу из этого персональный календарь под ваш бизнес — скажите, какая у вас организационная форма и численность.
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