КУБ дня. Про выдачу чека физлицу при аренде квартиры
ИП на ПСН сдает квартиру физлицу. Вместо чека он выдает БСО, корректно ли это?
Наша подписчица спрашивает:
«Здравствуйте, ИП на патенте сдает в аренду квартиру, клиенту выдан БСО. Клиент требует кассовый чек. Писали ответные письма, что ккт не обязательна. Бухгалтер клиента не принимает доки, что еще можно сделать?»
Мнения комментаторов разделились. Кто-то настаивает, что если в сделке участвует физлицо, то чек нужно обязательно выдавать.
Однако другие комментаторы настаивают, что если ИП на ПСН освобожден от использования ККТ, то и чек выдавать он не обязан.
А как вы считаете, обязан ли ИП выдать чек физлицу в такой ситуации?