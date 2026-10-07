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КУБ дня. Про выдачу чека физлицу при аренде квартиры

ИП на ПСН сдает квартиру физлицу. Вместо чека он выдает БСО, корректно ли это?

542 просмотра56 открытий
КУБ дня. Про выдачу чека физлицу при аренде квартиры
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Наша подписчица спрашивает:

«Здравствуйте, ИП на патенте сдает в аренду квартиру, клиенту выдан БСО. Клиент требует кассовый чек. Писали ответные письма, что ккт не обязательна. Бухгалтер клиента не принимает доки, что еще можно сделать?»

Мнения комментаторов разделились. Кто-то настаивает, что если в сделке участвует физлицо, то чек нужно обязательно выдавать.

Скриншот комментариев из КУБа
Скриншот комментариев из КУБа

Однако другие комментаторы настаивают, что если ИП на ПСН освобожден от использования ККТ, то и чек выдавать он не обязан.

Скриншот комментариев из КУБа
Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, обязан ли ИП выдать чек физлицу в такой ситуации?

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