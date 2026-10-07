КУБ дня. Про выдачу чека физлицу при аренде квартиры

ИП на ПСН сдает квартиру физлицу. Вместо чека он выдает БСО, корректно ли это?

Наша подписчица спрашивает:

«Здравствуйте, ИП на патенте сдает в аренду квартиру, клиенту выдан БСО. Клиент требует кассовый чек. Писали ответные письма, что ккт не обязательна. Бухгалтер клиента не принимает доки, что еще можно сделать?»

Мнения комментаторов разделились. Кто-то настаивает, что если в сделке участвует физлицо, то чек нужно обязательно выдавать.

Скриншот комментариев из КУБа

Однако другие комментаторы настаивают, что если ИП на ПСН освобожден от использования ККТ, то и чек выдавать он не обязан.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, обязан ли ИП выдать чек физлицу в такой ситуации?