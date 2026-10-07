Цифровой рубль, криптодепозитарии и спутниковые терминалы: российский IT-дайджест #53

За месяц массового запуска открыто свыше 220 тысяч счетов цифрового рубля, Сбербанк и «Атомайз» подали заявки на статус цифрового депозитария, «Бюро 1440» показала серийный спутниковый терминал. Об этом и не только — в новом выпуске российского IT-дайджеста №53.
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Цифровым рублем открыли 220 тысяч счетов
За месяц работы цифрового рубля в массовом режиме россияне открыли свыше 220 тысяч счетов — вчетверо больше, чем регулятор ожидал к концу года. Пилот, стартовавший в августе 2023-го, дал лишь около 5 тысяч счетов при прогнозе Банка России в 60 тысяч; об итогах зампред Банка России Зульфия Кахруманова рассказала на форуме «Финтех X10».
Кошелек открыт в 12 банках, среди которых ВТБ, Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк и Газпромбанк.
Сбербанк и «Атомайз» претендуют на статус цифрового депозитария
Заявления на статус цифрового депозитария в Банк России подали Сбербанк и блокчейн-платформа «Атомайз»: он дает право учитывать цифровые валюты и цифровые права и обеспечивать их переход.
О планах получить лицензии для работы на крипторынке еще раньше говорили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ и МТС-Банк. На старте речь идет о BTC, ETH и USDT: первые продукты планируют запустить 1 декабря 2026 года, а криптокошелек появится в «Сбер онлайн» и «СберИнвестиции».
Минцифры готовит до 10 млрд рублей в год на ИИ
Пакет господдержки отечественных ИИ-проектов до 10 млрд рублей в год разрабатывает Минцифры: 8 млрд пойдут на разработку и внедрение технологий, 2 млрд — на компенсацию расходов на вычислительные мощности. Первый инструмент — субсидированные кредиты через уполномоченные банки, их разрешат тратить на инфраструктуру, сбор и разметку датасетов и дообучение нейросетей. Второй — гранты на пилоты, оператором отбора может стать РФРИТ, а грант способен покрыть до 80% стоимости.
Обсуждение мер подтвердили и Минцифры, и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, но параметры и сроки запуска пока в работе.
Юридически значимая переписка на Госуслугах станет платной
Минцифры опубликовало проект постановления о единой электронной почтовой системе, оператором которой станет «Почта России». Платными для большинства отправителей сделают юридически значимые сообщения через Госуслуги: в перечень попали письма органов власти и Банка России, обращения к организациям с публичными полномочиями и судебные извещения. Бесплатными останутся уведомления о социальной поддержке, сообщения госучреждений, данные ГИС ЖКХ и платежки за ЖКУ, а от цифровой корреспонденции можно отказаться в личном кабинете.
Ввести постановление планируют с 1 марта 2027 года.
«Бюро 1440» показала серийный спутниковый терминал
Линейку абонентских терминалов спутниковой связи представила на форуме «Цифровые решения» «Бюро 1440». Серийный 1440.УЛЬТРА дает до 700 Мбит/с, имеет габариты 600×600 мм и защиту IP67, а масса снизилась на 30% к предсерийному образцу; переносной концепт 1440.МИНИ размером 300×300 мм рассчитан примерно на 100 Мбит/с. Терминал 1440.ЗЕМЛЯ проходит испытания на составах РЖД и держит связь на скорости до 400 км/ч.
К 2030 году компания планирует вывести на орбиту 292 спутника, а финансирование проекта — 102,8 млрд бюджетных рублей и 329 млрд рублей от самой компании.
«Ростелеком» замкнул магистраль от Балтики до Монголии
О завершении строительства Транс-Евразийской волоконно-оптической линии TEA Next длиной более 7,6 тыс. км сообщил «Ростелеком»: магистраль прошла через 22 региона — от границы с Латвией, где стоит Идрица, до Кяхты на монгольской границе. Проект реализовала компания «Атлас» — совместная для «Ростелекома» и Альфа-Банка.
Инвестиции составили 28,1 млрд рублей, из которых 24,4 млрд — синдицированный кредит Альфа-Банка (17,9 млрд) и ВЭБ.РФ (6,5 млрд). емкость линии — 96 темных волокон, передача доходит до 384 Тб/с и выше в зависимости от технологии, а круговая задержка на маршруте Москва — Кяхта не превышает 65 мс.
«Сбер» научил Kandinsky генерировать видео со звуком
Модель Kandinsky 6.0 Video, которая создает видео вместе с синхронным звуком — речью, музыкой и шумами окружения, представил «Сбер». Длительность ролика пока ограничена пятью секундами, звуковая дорожка записывается с частотой 44 кГц, а семейство включает Lite на 3 млрд параметров и Pro на 30 млрд. В «ГигаЧате» доступны разрешения SD, HD и Full HD: последнее получают через Super-Resolution, который повышает картинку с 864×480 до 1920×1080.
Исходный код и веса опубликованы по лицензии MIT, попробовать модель можно в «ГигаЧате», а запустить — в режиме для ускорителей с 16 ГБ памяти.
«Росатом» запускает шесть проектов квантовых сенсоров
Программу развития квантовых сенсоров представил «Росатом»: шесть проектов на 2026–2030 годы с бюджетом 9,68 млрд рублей, причем половину финансирует федеральный бюджет, остальное — внебюджетные источники. Программу закрепил приказ «Росатома» от 8 мая 2026 года: первый образец должны разработать в 2028-м, еще два — в 2029-м и три — в 2030-м, а в 2027 году планируют запустить еще шесть проектов. Всего в стране семь квантовых процессоров, у трех мощность превышает 70 кубитов, а цель дорожной карты — вычислитель на 300 кубитов.
«Северсталь» заменила импортный контроль кромки своей системой
Систему ЭЛИС для контроля качества реза кромки полосы разработала «Северсталь» — она встала на непрерывно-травильный агрегат № 3 Череповецкого металлургического комбината вместо импортной EdgeMon от Primetals Technologies, работавшей с 2015 года. Решение распознает больше 20 классов дефектов, а нейросетевую модель обучили на собственных данных, собрав свыше 4000 изображений. ЭЛИС следит за обеими кромками при скорости линии до 6 м/с, а видеопоток с каждой камеры доходит до 120 кадров в секунду; за семь месяцев не было ни одного инцидента. В комплексную цифровую систему управления качеством вложено 2 млрд рублей.
В pgvector закрыли уязвимость с выполнением кода
В выпуске pgvector 0.8.7 закрыли проблему CVE-2026-103484, связанную с построением индексов IVFFlat: из-за переполнения буфера запись могла выйти за границы памяти, что открывало путь к выполнению чужого кода. Под ударом версии 0.8.6 и более ранние, но для эксплуатации нужен доступ к базе и право создавать такие индексы. Расширение применяют в семантическом поиске, рекомендательных сервисах и приложениях на языковых моделях, поэтому обновление важно для команд, которые держат PostgreSQL с векторным поиском.