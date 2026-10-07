Цифровой рубль, криптодепозитарии и спутниковые терминалы: российский IT-дайджест #53

За месяц массового запуска открыто свыше 220 тысяч счетов цифрового рубля, Сбербанк и «Атомайз» подали заявки на статус цифрового депозитария, «Бюро 1440» показала серийный спутниковый терминал. Об этом и не только — в новом выпуске российского IT-дайджеста №53.

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