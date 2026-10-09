Как оптимизировать расходы в строительстве на примере мобильного склада

Почему бизнес ищет альтернативу капитальному строительству

Строительство склада – решение зачастую продиктованное экономической целесообразностью. Однако, сам процесс стройки может уничтожить экономический потенциал проекта еще до его реализации.

Для предпринимателя важна не только цена квадратного метра. Большое значение имеет срок запуска объекта, когда помещение начнет приносить пользу. Если склад нужен к началу сезона, задержка может обойтись дороже разницы в стоимости конструкций.

Поэтому мы также советуем обращать внимание не только сметы, но и на стоимость владения объектом за весь срок его использования.

По данным Банка России, в мае 2025 года ключевая ставка составляла 21% годовых, а в августе 2026 года — 14%. Это не ставка конкретного кредита, но показатель стоимости денег в экономике. При высокой стоимости финансирования кредитными средствами сокращение строительного цикла особенно важно: меньше времени проходит между вложением средств и запуском объекта. Таким образом можно сэкономить существенную сумму на процентах по кредиту.