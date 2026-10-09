Расходы при импорте: что учесть заранее, чтобы сохранить прибыль

Проверка таможенной стоимости

При проверке таможенной стоимости может потребоваться обеспечение таможенных платежей. Если необходимой суммы нет, выпуск товара может задержаться.

С такой ситуацией к нам обратился импортер марочного бентонита — компонента для буровых растворов. Ранее он неоднократно подавал декларацию через другого таможенного представителя. Но каждый раз таможня требовала обеспечение, которое компания не могла внести. Груз оставался на складе временного хранения.

Мы подали новую декларацию. Таможня назначила дополнительную проверку стоимости и потребовала 863 639,66 рубля обеспечения.

Анализ базы таможенных деклараций показал: для сравнения использовался другой вид бентонита — загуститель и гелеобразующий агент для буровых растворов. Он проходил сложное многоэтапное химическое обогащение аминами. Продукция клиента имела природное происхождение и не подвергалась дополнительной обработке, что объясняло ее более низкую цену.

До выпуска товара мы подготовили документы и пояснения, обосновав различия и заявленную стоимость. Таможня ее приняла.

Так клиенту не пришлось замораживать почти 864 тысячи рублей.

Здесь вопрос решился до внесения обеспечения. Возврат или зачет уже уплаченных таможенных платежей возможен, если суммы признают излишне уплаченными или излишне взысканными и внесут необходимые изменения в таможенные документы.

Одного несогласия с корректировкой недостаточно: нужно подтвердить позицию документами и добиться изменения соответствующих сведений или решения.