Расходы при импорте: что учесть заранее, чтобы сохранить прибыль

Из чего складывается стоимость поставки
Она включает в себя не только цену товара и доставки. Необходимо учесть все расходы до поступления товара на склад клиента.
В расчет я включаю:
цену товара по контракту с учетом условий поставки и всех платежей продавцу;
расходы, связанные с платежом поставщику;
международную перевозку;
страхование, если оно предусмотрено;
погрузочно-разгрузочные и терминальные операции;
таможенную пошлину и сборы;
услуги таможенного представителя;
сертификацию или декларирование соответствия;
экологический сбор;
стоимость «Честного знака» и его нанесения, если поставщик берет за нанесение отдельную плату (по моему опыту, такое часто бывает);
лабораторные испытания, если они необходимы;
маркировку и доработку упаковки;
доставку после таможенного выпуска до склада клиента.
Товар и его ввоз необходимо оплатить до получения выручки. Поэтому при разработке финансовой модели важно определить, сколько средств потребуется до продажи товара и хватит ли их на предстоящие платежи.
Расходы на разрешительные документы
Средняя стоимость сертификации — ненадежный ориентир для конкретной поставки.
Затраты зависят от товара, кода ТН ВЭД, технического регламента, формы и схемы подтверждения соответствия, необходимости лабораторных испытаний и количества исследуемых показателей.
Для одной продукции достаточно декларации соответствия, для другой потребуются сертификат или несколько протоколов испытаний.
Если эти расходы выясняются после отправки груза, финансовую модель придется пересмотреть. При задержке выпуска добавятся хранение, простой транспорта и терминальные платежи. Товар уже оплачен и находится в пути, поэтому возможности изменить ситуацию ограничены.
Рекомендую до оплаты уточнить требования к документам и испытаниям и включить затраты в бюджет.
Проверка таможенной стоимости
При проверке таможенной стоимости может потребоваться обеспечение таможенных платежей. Если необходимой суммы нет, выпуск товара может задержаться.
С такой ситуацией к нам обратился импортер марочного бентонита — компонента для буровых растворов. Ранее он неоднократно подавал декларацию через другого таможенного представителя. Но каждый раз таможня требовала обеспечение, которое компания не могла внести. Груз оставался на складе временного хранения.
Мы подали новую декларацию. Таможня назначила дополнительную проверку стоимости и потребовала 863 639,66 рубля обеспечения.
Анализ базы таможенных деклараций показал: для сравнения использовался другой вид бентонита — загуститель и гелеобразующий агент для буровых растворов. Он проходил сложное многоэтапное химическое обогащение аминами. Продукция клиента имела природное происхождение и не подвергалась дополнительной обработке, что объясняло ее более низкую цену.
До выпуска товара мы подготовили документы и пояснения, обосновав различия и заявленную стоимость. Таможня ее приняла.
Так клиенту не пришлось замораживать почти 864 тысячи рублей.
Здесь вопрос решился до внесения обеспечения. Возврат или зачет уже уплаченных таможенных платежей возможен, если суммы признают излишне уплаченными или излишне взысканными и внесут необходимые изменения в таможенные документы.
Одного несогласия с корректировкой недостаточно: нужно подтвердить позицию документами и добиться изменения соответствующих сведений или решения.
Дополнительные затраты на логистику
Рекомендую два сценария: базовый — при соблюдении плановых сроков и затрат, стрессовый — с возможными задержками и дополнительными расходами.
Если небольшое отклонение лишает сделку всей прибыли — значит ее экономика слишком уязвима.
Уточняю состав тарифа перевозчика и продолжительность бесплатного хранения и пользования контейнером.
Проверяю следующие статьи расходов:
расходы в порту или на терминале;
погрузочно-разгрузочные работы;
хранение сверх бесплатного периода;
простой контейнера или машины;
досмотр, выгрузку и перегрузку товара;
внутрипортовое перемещение;
радиационный контроль, ИДК и взвешивание.
После досмотра груз необходимо собрать обратно. Иногда для этого требуются дополнительные упаковочные материалы или работа грузчиков. Эти затраты также следует учитывать.
Как учитывать курс, НДС и финансирование
Я составляю две таблицы: «себестоимость единицы товара» — для оценки маржинальности и «потребность в денежных средствах по датам» — для определения сумм и сроков платежей до получения выручки.
При ввозе из третьих стран для определения таможенной стоимости валюту пересчитывают по курсу на день регистрации декларации на товары. Он может отличаться от курса ее покупки для оплаты иностранному поставщику, если предприниматель приобрел валюту несколькими неделями ранее.
Многие мои клиенты закладывают в себестоимость повышенный курс: например, 13 вместо 12,4 за юань на дату расчета. Это также создает запас на непредвиденные расходы при перевозке и таможенном оформлении.
Импортный НДС показывает разницу между себестоимостью и потребностью в средствах. При соблюдении установленных условий уплаченный при ввозе налог можно принять к вычету. Но деньги на его уплату нужны раньше, чем компания сможет воспользоваться вычетом.
Если средства находятся в товаре два-три месяца, необходимо учитывать стоимость финансирования за этот период. Особенно заметны эти расходы при использовании кредита или оборотной линии.
Данные до оплаты товара
У поставщика я запрашиваю:
точное описание товара, характеристики и состав;
упаковочные листы или хотя бы параметры будущей упаковки;
количество мест, вес нетто и брутто, объем груза;
условия Incoterms;
сроки производства и отгрузки.
По этим сведениям определяют код товара, проверяют разрешительные документы и рассчитывают стоимость логистики.
У перевозчика уточняю состав тарифа, бесплатные периоды хранения или пользования оборудованием, границы ответственности, возможные дополнительные платежи на маршруте и стоимость доставки до конечного склада.
С таможенным представителем проверяю предполагаемый код ТН ВЭД, ставку пошлины, необходимость разрешительных документов, структуру таможенной стоимости и комплект документов для ее подтверждения.
Сведения от поставщика, перевозчика и таможенного представителя позволяют оценить затраты до оплаты товара. Если собирать их позднее, предпринимателю придется приспосабливаться к уже совершенной сделке.