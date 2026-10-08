Страховые взносы‑2026: конец универсальной льготы для МСП и новые ставки для ИТ

Поправки от 25 апреля 2026 года: послабления

Закон от 25.04.2026 № 104‑ФЗ внес два важных изменения, действующих задним числом — с 1 января 2026 года:

Суммирование доходов по льготным ОКВЭД. Раньше при расчете порога 70% учитывался только основной вид деятельности. Теперь можно складывать выручку по всем кодам ОКВЭД из перечня — как основному, так и дополнительным.

Пример. Гостиница работает по трем льготным кодам: 55 (размещение), 56 (общепит) и 93.1 (спорт). По отдельности ни один не дает 70%. После поправок доходы суммируются — если вместе они превышают порог, компания получает право на тариф 15%.

Для обрабатывающих производств полностью отменили требование подтверждать 70% доходов за предшествующий год — теперь учитывается только текущий период.