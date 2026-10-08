Страховые взносы‑2026: конец универсальной льготы для МСП и новые ставки для ИТ

Как работала льгота и почему ее свернули
В 2020 году, на фоне пандемии, государство ввело временную меру: любой бизнес из реестра МСП мог платить страховые взносы по ставке 15% с части зарплаты, превышающей 1,5 МРОТ, вместо стандартных 30%. Льгота не зависела от сферы деятельности — достаточно было статуса малого или среднего предприятия.
К 2026 году Правительство решило, что антикризисная цель достигнута и льготу следует «точечно направить» на приоритетные отрасли. Закон от 28.11.2025 № 425‑ФЗ отменил автоматическое право на пониженный тариф для большинства МСП.
Кто сохранил доступ к ставке 15%
Пониженный тариф 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ остался только у субъектов МСП, отвечающих трем требованиям одновременно:
Статус МСП — компания или ИП числится в едином реестре.
Основной ОКВЭД из перечня — код в ЕГРЮЛ/ЕГРИП совпадает с одним из 54 направлений из распоряжения Правительства от 27.12.2025 № 4125‑р.
Доля профильных доходов не менее 70% — по итогам каждого отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
Перечень № 4125‑р охватывает:
сельское хозяйство, охоту, рыболовство;
производство — пищевых продуктов, напитков, одежды, лекарств, электроники, машин, автомобилей, мебели, бумаги, металлоизделий;
обработку древесины, металлургию;
телекоммуникации, разработку ПО, ИТ‑сферу;
науку, образование, культуру, спорт;
транспорт — водный, воздушный, почтовую связь;
социальные услуги, туризм, ветеринарию;
ремонт компьютеров и предметов личного потребления.
Если хотя бы одно условие нарушено, взносы пересчитываются по общему тарифу 30% с начала расчетного периода — с 1 января того года, в котором допущено несоответствие.
Поправки от 25 апреля 2026 года: послабления
Закон от 25.04.2026 № 104‑ФЗ внес два важных изменения, действующих задним числом — с 1 января 2026 года:
Суммирование доходов по льготным ОКВЭД. Раньше при расчете порога 70% учитывался только основной вид деятельности. Теперь можно складывать выручку по всем кодам ОКВЭД из перечня — как основному, так и дополнительным.
Пример. Гостиница работает по трем льготным кодам: 55 (размещение), 56 (общепит) и 93.1 (спорт). По отдельности ни один не дает 70%. После поправок доходы суммируются — если вместе они превышают порог, компания получает право на тариф 15%.
Для обрабатывающих производств полностью отменили требование подтверждать 70% доходов за предшествующий год — теперь учитывается только текущий период.
Отрасли, лишившиеся льготы
МСП из следующих сфер больше не могут применять пониженный тариф и платят по общим правилам — 30% в пределах предельной базы и 15,1% сверх нее:
оптовая и розничная торговля;
строительство;
добыча полезных ископаемых;
финансовая деятельность;
операции с недвижимостью (за исключением посреднических услуг — код 68.3 включен в перечень).
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Расчет взносов для льготника: пример
Сотрудник получает 60 000 ₽ в месяц. МРОТ в 2026 году — 27 093 ₽, 1,5 МРОТ — 40 639,5 ₽.
Для компании из приоритетной отрасли:
Часть зарплаты в пределах 1,5 МРОТ — 40639,5×30%=12191,85 ₽.
Часть зарплаты сверх 1,5 МРОТ — 19360,5×15%=2904,08 ₽.
Итого за месяц: 15 095,93 ₽.
Для компании вне перечня весь ФОТ облагается по 30%:
60 000×30%=18 000
60000×30%=18000 ₽. Переплата — 2 904 ₽ в месяц, или около 34 850 ₽ в год на одного работника.
Предельная база на 2026 год — 2 979 000 ₽. С выплат сверх нее применяется тариф 15,1%.
ИТ‑компании: двукратный рост нагрузки
Аккредитованные ИТ‑организации перешли с единой ставки 7,6% на двухступенчатую шкалу:
Выплаты
2025 год
2026 год
В пределах предельной базы (2 979 000 ₽)
7,6%
15%
Сверх предельной базы
7,6%
7,6% (без изменений)
Условия для ИТ‑льготы:
действующая аккредитация Минцифры;
не менее 70% доходов от ИТ‑деятельности;
с 2026 года — ежегодное подтверждение аккредитации (заявление до 1 июня);
участники «Сколково» и ИНТЦ больше не вправе применять ИТ‑тариф — им нужно выбирать одну систему льготирования.
Пример. Разработчик с зарплатой 200 000 ₽ в месяц (2 400 000 ₽ за год). Вся сумма в пределах базы.
2025 год:
2400000×7,6%=182400 ₽ (15 200 ₽/мес.)
2026 год:
2400000×15%=360000 ₽ (30 000 ₽/мес.)
Рост — 177 600 ₽ в год на одного сотрудника, почти в два раза .
Пример с высокооплачиваемым специалистом. Зарплата 300 000 ₽ в месяц, годовой доход — 3 600 000 ₽. Часть выходит за предельную базу.
В пределах базы:
2979000×15%=446850 ₽
Сверх базы:
621000×7,6%=47196 ₽
Итого: 494 046 ₽
По сравнению с 2025 годом (3600000×7,6%=273600 ₽) рост — 220 446 ₽, или 80%. Относительное увеличение меньше благодаря сохранению ставки 7,6% сверх базы
Обрабатывающие производства: тариф 7,6%
Для МСП, занятых в обрабатывающих производствах, действует отдельная, еще более низкая ставка — 7,6% с выплат сверх 1,5 МРОТ. Право определяется по перечню № 3689‑р и пункту 13.2 статьи 427 НК, а не по перечню приоритетных отраслей № 4125‑р. После поправок от 25 апреля 2026 года для этой категории отменили проверку доли доходов за прошлый год — учитывается только текущий период.
Радиоэлектроника, общепит, НКО
Для организаций радиоэлектронной промышленности в 2026 году тарифы составляют:
в пределах предельной базы — 7,6% (без изменений);
сверх базы — 0% (было 7,6%).
Предприятия общепита со средней численностью свыше 250 человек применяют тариф 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ при соблюдении критериев освобождения от НДС.
Благотворительные организации на УСН и НКО на УСН в сфере социального обслуживания, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта платят 7,6% в пределах базы и 0% сверх нее.
Чек‑лист для бухгалтера
Сверьте основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП с перечнем № 4125‑р (для тарифа 15%) или № 3689‑р (для тарифа 7,6%).
Рассчитайте долю доходов — теперь можно суммировать выручку по всем льготным кодам, порог — не менее 70%.
Обновите настройки в учетной системе — вместо прежнего кода «20» используйте код тарифа «32», категорию застрахованного укажите «ПВ».
Заполните Приложение 3.1 к разделу 1 РСВ — отразите все льготные коды ОКВЭД и доходы по каждому.
Пересчитайте взносы, если право появилось после 25 апреля 2026 года — подайте уточненный РСВ и зачтите или верните переплату по ЕНС.
Пересмотрите бюджет на ФОТ — особенно если компания не попала в льготные категории: нагрузка может вырасти на 30–100% в зависимости от прежнего тарифа.
Применение пониженной ставки — обязанность, а не право страхователя. Если компания соответствует условиям, но не использует льготу, излишне начисленные взносы нельзя учесть в расходах по налогу на прибыль или УСН.
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