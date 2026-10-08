«Технологический» сбор: как с декабря 2026 года будут облагать электронику и что успеть сделать бизнесу до старта

Заплатить придется за каждый ввезенный или собранный в России гаджет с электронной начинкой: от 25 рублей за простые телефонные аппараты до 500 рублей за ноутбук и до 5 000 рублей за единицу дорогого оборудования — это законодательный потолок. Особенность платежа в том, что он живет не в Налоговом кодексе, а в связке трех государственных систем: ГИС промышленности, «Честного знака» и ФНС. Не заплатил — не ввел товар в оборот. Для клерков это означает новую рутину: отдельные КБК, уведомления в систему маркировки и автоматический расчет в личном кабинете ГИСП. Откуда взялся новый платеж

Технологический сбор — не очередная глава НК, а неналоговое отчисление в федеральный бюджет. Оно закреплено законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, которым поправили профильный закон «О промышленной политике» № 488-ФЗ. Контролирует платежи Минпромторг, а собирает их ФНС.

Логика законодателя проста: собранные деньги направят на развитие отечественной радио- и микроэлектроники — субсидии на НИОКР, новые производственные линии. Попутно сбор должен дисциплинировать зарубежных поставщиков и стимулировать перенос производств в Россию.

Интересная деталь: на старте в Налоговом кодексе не было ни одной статьи про этот сбор — он был «гражданским» платежом. Ситуацию исправил закон от 26.06.2026 № 195-ФЗ: теперь порядок исчисления, уплаты и возврата описан в новой статье 102 НК.