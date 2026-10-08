«Технологический» сбор: как с декабря 2026 года будут облагать электронику и что успеть сделать бизнесу до старта

Заплатить придется за каждый ввезенный или собранный в России гаджет с электронной начинкой: от 25 рублей за простые телефонные аппараты до 500 рублей за ноутбук и до 5 000 рублей за единицу дорогого оборудования — это законодательный потолок. Особенность платежа в том, что он живет не в Налоговом кодексе, а в связке трех государственных систем: ГИС промышленности, «Честного знака» и ФНС. Не заплатил — не ввел товар в оборот. Для клерков это означает новую рутину: отдельные КБК, уведомления в систему маркировки и автоматический расчет в личном кабинете ГИСП. Откуда взялся новый платеж
Технологический сбор — не очередная глава НК, а неналоговое отчисление в федеральный бюджет. Оно закреплено законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, которым поправили профильный закон «О промышленной политике» № 488-ФЗ. Контролирует платежи Минпромторг, а собирает их ФНС.
Логика законодателя проста: собранные деньги направят на развитие отечественной радио- и микроэлектроники — субсидии на НИОКР, новые производственные линии. Попутно сбор должен дисциплинировать зарубежных поставщиков и стимулировать перенос производств в Россию.
Интересная деталь: на старте в Налоговом кодексе не было ни одной статьи про этот сбор — он был «гражданским» платежом. Ситуацию исправил закон от 26.06.2026 № 195-ФЗ: теперь порядок исчисления, уплаты и возврата описан в новой статье 102 НК.
Хронология года: как менялись сроки
Правила менялись несколько раз за год — и тем, кто планировал закупки и финмодель, приходилось следить за новостями чуть ли не еженедельно.
Дата
Событие
20.11.2025
Госдума утвердила в третьем чтении законопроект № 1026190-8 о новом сборе
28.11.2025
Президент подписал ФЗ № 425-ФЗ и постановление Правительства № 1954 о маркировке радиоэлектроники
01.05.2026
Обязательная маркировка радиоэлектроники стартовала в «Честном знаке»
28.04.2026
Минфин приказом № 55н закрепил первые КБК под сбор
08.06.2026
Правительство отодвинуло запуск с 1 сентября на 1 декабря — откликнувшись на позицию отраслевых объединений
26.06.2026
Закон № 195-ФЗ перенес правила по сбору в НК (статья 102)
24–25.09.2026
Минпромторг выложил на общественное обсуждение проект приказа: перечень товаров, ставки, методика
Отдельная история — остатки на складах. С 1 декабря продавать немаркированную технику нельзя, но сроки маркировки остатков, по имеющейся информации, собираются продлить с 30 ноября 2026 года на 28 февраля 2027 года: хранить и доводить до «Честного знака» такие товары можно, перепродавать — нет.
Кто оказывается перед кассой
Два сценария попадания под сбор — и оба привязаны к моменту ввода товара в оборот:
компания ввозит продукцию или электронные компоненты из-за рубежа;
компания выпускает их на российских мощностях.
Работает и то, и другое? Тогда и платите по обоим основаниям.
Кого сбор обходит стороной:
частных лиц, ввозящих технику для себя в пределах беспошлинных лимитов;
отечественных перепродавцов — платеж уже «зашит» в цену первого звена цепочки;
исполнителей гособоронзаказа;
поставщиков из стран ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии;
дипмиссий и благотворительных организаций — в рамках международных договоренностей.
Практический вывод для розницы: магазин, который берет смартфоны у официального дистрибьютора, за сбор не отвечает — вся нагрузка легла на импортера. Проблема начинается там, где сеть или ИП ввозят товар самостоятельно.
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Что именно обложат: два эшелона
Первый эшелон — уже с 1 декабря 2026 года. В перечне только готовые маркируемые устройства, и на старте их пять: ноутбуки, смартфоны и четыре разновидности телефонных аппаратов — проводные с беспроводной трубкой, аппараты для сотовых и прочих беспроводных сетей, прочие телефоны.
Список будут наращивать. В планах Минпромторга — телевизоры и аудиовидеотехника, электронные модули в бытовой технике, серверы и СХД, сетевое оборудование, игровые консоли с комплектующими.
Второй эшелон — ориентировочно с 2027 года. Под удар пойдут электронные компоненты: микросхемы, процессоры, печатные платы, контроллеры, датчики, модули.
Именно здесь прячется самая болезненная проблема отрасли — риск двойного платежа: сначала сбор со ввезенного компонента, затем — с готового изделия, в которое он встроен. Минпромторг публично признал проблему и пообещал механизм зачета, но на момент подготовки материала конкретное решение не опубликовано.
Сколько стоит единица: ставки с двумя коэффициентами
Ставка не привязана к цене гаджета: смартфон за 15 тысяч и за 150 тысяч облагаются одинаково. Максимум по закону — 5 000 рублей за штуку, и потолок важен прежде всего для дорогой промышленной, серверной и медицинской техники.
Проект приказа Минпромторга от 24.09.2026 дает такие цифры:
Товар
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Базовая ставка
Если марка и модель в «Честном знаке»
Если сведений нет
Ноутбуки
8471 30 000 0
746 руб.
500 руб.
992 руб.
Смартфоны
8517 13 000 0
373 руб.
250 руб.
496 руб.
Проводные телефоны с беспроводной трубкой
8517 11 000 0
149 руб.
100 руб.
198 руб.
Аппараты для сотовых и др. беспроводных сетей
8517 14 000 0
75 руб.
50 руб.
100 руб.
Прочие телефонные аппараты
8517 18 000 0
37 руб.
25 руб.
49 руб.
Вся хитрость — в коэффициенте ±0,33. Есть товарный знак и модель в базе «Честного знака» на дату подачи уведомления — базовая ставка режется на треть. Нет — раздувается на треть. Перечень признанных знаков и моделей опубликован в приложении к методике Минпромторга.
Ставки по телевизорам, планшетам и консолям появятся вместе с расширением перечня.
Примеры
Импорт смартфонов. Партия 1 000 штук, бренд и модели заведены в «Честном знаке»: 1 000 × 250 = 250 000 руб. Ленивый сценарий без сведений в системе обошелся бы в 496 000 руб. — почти в два раза дороже за одни и те же телефоны.
Отечественная сборка ноутбуков. С завода вышло 500 единиц, марка и модель в справочниках: 500 × 500 = 250 000 руб. Без данных в системе — 496 000 руб. Потерянные 246 000 руб. — цена одного несделанного захода в «Честный знак».
Серверное оборудование. Ввезли 10 машин. Даже по верхней планке — не более 10 × 5 000 = 50 000 руб.: потолок защищает плательщика независимо от того, сколько стоит сама машина — сотни тысяч или миллионы.
Розничный ИП. Магазин закупает технику у официального дистрибьютора. Сбор уже закрыт импортером — никаких дополнительных платежей, только цена закупки.
Платеж шаг за шагом
Принципиально: сбор не попадает в ЕНП и не висит на ЕНС. Платят отдельным поручением, строго до ввода товара в оборот. Вся механика построена на обмене данными между «Честным знаком», ГИС промышленности и ФНС.
Плательщик подает уведомление о вводе в оборот в «Честный знак».
В течение одного календарного дня система маркировки пересылает в ГИСП сведения об ИНН, наименовании и количестве товара, кодах GTIN, ТН ВЭД ЕАЭС, ОКПД2, товарном знаке и модели.
ГИС промышленности за день сама считает сумму и показывает ее в личном кабинете, дублируя письмом на почту.
Деньги уходят по отдельному КБК, в назначении платежа — основание, например «Технологический сбор при ввозе смартфонов».
ФНС подтверждает поступление, ГИСП уведомляет «Честный знак» — и только теперь товар вводится в оборот.
Две рабочие тонкости. Первая: заявку в ГИСП после отправки не отредактировать — опечатку лечат только аннулированием и повторной подачей. Вторая: из-за межведомственного обмена путь «от оплаты до полки» может растянуться на шесть рабочих дней — закладывайте это в графики поставок.
Коды бюджетной классификации
Приказом Минфина от 28.04.2026 № 55н закреплены три кода:
КБК
Основание платежа
020 1 15 09000 01 0000 140
Общий код по технологическому сбору
020 1 15 09010 01 0000 140
Сбор при ввозе продукции в РФ
020 1 15 09020 01 0000 140
Сбор при производстве в РФ
Нюанс: в проекте постановления, который Минпромторг опубликовал в конце сентября 2026 года, фигурируют иные коды — 1 15 09010 01 6000 140 (ввоз) и 1 15 09020 01 6000 140 (производство). Поскольку документы еще не приняты окончательно, перед первой оплатой обязательно сверяйте действующую редакцию КБК — на pravo.gov.ru или в учетной системе. Ошибка в коде — это зависший платеж, который зачтется не туда.
Чем грозит неуплата
Система санкций здесь непривычна для бухгалтерии:
пени не начисляются — вместо них работает рычаг доступа к рынку;
товар не вводится в оборот: пока сбор не закрыт, «Честный знак» не выпустит коды DataMatrix; с 1 декабря проверка уплаты запускается автоматически через ГИСП;
долг взыщет ФНС по процедуре, близкой к налоговой;
переплату вернут по заявлению плательщика — по правилам возврата положительного сальдо ЕНС; бланк заявления разместят на сайте ФНС.
Бюджетный эффект и ценники на полках
Ожидаемая выручка бюджета — порядка 218 млрд рублей за три года: около 20 млрд до конца 2026-го, 88 млрд в 2027-м и 110 млрд в 2028-м.
Потребитель почувствует платеж напрямую: минимум на размер сбора, а с учетом наценок по цепочке — выше. Отрасль же тревожится не столько о ставках, сколько о схеме: платеж авансовый, то есть деньги уходят до того, как товар начал продаваться, — а это прямое давление на оборотный капитал. Просьба бизнеса взимать сбор по факту реализации, а не авансом, пока не услышана.
План действий до 1 декабря 2026
Собрать список всей ввозимой и производимой электроники с моделями и характеристиками.
Присвоить товарам коды ТН ВЭД ЕАЭС (импорт) и ОКПД2 (производство): неверный код — это либо неправильный расчет, либо блокировка ввоза.
Проверить, не подпадаете ли вы под исключения: оборонзаказ, поставки из ЕАЭС, личный ввоз граждан.
Внести товарные знаки и модели в «Честный знак» — только так получите скидку в 33 % к базовой ставке.
Зарегистрироваться в ГИС промышленности и назначить сотрудника, ответственного за заявки.
Пересчитать финмодель с учетом сбора и заранее обсудить цены с контрагентами.
Мониторить финальные версии перечней, ставок и КБК на pravo.gov.ru и в ресурсах Минпромторга.
Итог
Технологический сбор на электронику стартует 1 декабря 2026 года — на квартал позже первоначального плана. Платят импортеры и российские производители за каждую единицу из перечня: на первом этапе это ноутбуки и телефонные аппараты пяти видов, затем список дотянут до бытовой техники, серверов и консолей, а на втором этапе под сбор попадут и электронные компоненты. Сумму рассчитывает автоматика ГИСП, платеж уходит вне ЕНП по собственным КБК, а без отметки об уплате «Честный знак» не пропустит товар в оборот. Клерку стоит заблаговременно разложить товары по кодам, завести марки и модели в систему маркировки и перед первым платежом проверить актуальные реквизиты.
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