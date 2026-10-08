Как исправить некорректно предоставленный детский вычет на АУСН

Вариант 1: удержать сумму в следующих выплатах

Можно в следующей выплате увеличить НДФЛ на сумму вычета за три месяца. Тогда к выплате будет сумма за вычетом этого налога.

По п. 3 ст. 226 НК налоговый агент обязан удержать НДФЛ из любых денежных выплат работнику до конца года, если ранее налог был удержан не полностью.

В личном кабинете АУСН в выплате, где удерживают эту сумму НДФЛ, нужно указать общую сумму налога с учетом отсутствия вычета. По ч. 10 ст. 17 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ сведения нужно передать через уполномоченный банк или напрямую через кабинет ФНС.

Однако у этого варианта есть свой минус — в помесячных данных останется ошибочный вычет. ФНС сверяет данные нарастающим итогом, поэтому сумма НДФЛ сойдется.