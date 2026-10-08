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НДФЛ
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Как исправить некорректно предоставленный детский вычет на АУСН

Как исправить некорректно предоставленный детский вычет на АУСН

Организация ошибочно предоставила сотруднику детский вычет за три месяца. Как исправить ошибку?

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Вариант 1: удержать сумму в следующих выплатах

Можно в следующей выплате увеличить НДФЛ на сумму вычета за три месяца. Тогда к выплате будет сумма за вычетом этого налога.

По п. 3 ст. 226 НК налоговый агент обязан удержать НДФЛ из любых денежных выплат работнику до конца года, если ранее налог был удержан не полностью.

В личном кабинете АУСН в выплате, где удерживают эту сумму НДФЛ, нужно указать общую сумму налога с учетом отсутствия вычета. По ч. 10 ст. 17 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ сведения нужно передать через уполномоченный банк или напрямую через кабинет ФНС.

Однако у этого варианта есть свой минус — в помесячных данных останется ошибочный вычет. ФНС сверяет данные нарастающим итогом, поэтому сумма НДФЛ сойдется.

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Вариант 2: скорректировать каждый вычет

В личном кабинете АУСН нужно открыть выплаты за каждый месяц по очереди и в каждом убрать вычет. Это можно сделать через банк или напрямую в личном кабинете АУСН в разделе данных по НДФЛ.

По ч. 10 ст. 17 Закона № 17-ФЗ при обнаружении ошибки, которая привела к занижению налога, налоговый агент обязан внести исправления в ранее переданные сведения.

Помесячные данные в ФНС будут соответствовать реальности. Вероятно у налоговой не будет ни вопросов, ни расхождений по сверке.

Какие документы нужно оформить

Сотрудника нужно уведомить до выплаты, что НДФЛ будет больше из-за ошибки. Можно оформить письменный документ и ознакомить сотрудника под подпись. Это защитит работодателя от претензий по ст. 137 ТК.

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