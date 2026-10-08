Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 8 октября

🔹 В налоговом уведомлении физлица появилась сумма 10 млн. Физлицу пришло уведомление, где сложили НДФЛ из двух таблиц и выставили к уплате все сразу. Откуда в первой таблице сумма 10 млн — непонятно, а часть налога с дивидендов двух ООО уже удержали налоговые агенты. Автор предполагает ошибку в расчете. Идти ли разбираться в инспекцию?

🔹 ИП перешел с НПД на УСН: как считать выручку с мая по июль. Предприниматель с начала года работал на НПД, 26 мая превысил 2,4 млн рублей и через личный кабинет подал заявление об утрате режима и переходе на УСН. Налоговая перевела его на УСН только 2 июля — по второму уведомлению, когда сняли с учета в «Мой налог», и по телефону настаивает на этой дате. По какой системе считать выручку за май–июль?

🔹 База 1С пропала полностью: где взять отчеты, отправленные в налоговую. У бухгалтера утрачена база 1С: копий не осталось, а закрывать квартал нечем. Оператор «Астрал» первичные документы не хранит — там доступны только статусы отправки. Нужно собрать все отчеты организации, отправленные в инспекцию с начала года. Где их можно запросить?

🔹 Смартфон для сотрудника с личной симкой: можно ли списать в расходы. Фирма на ОСНО купила телефон, пользуется им сотрудник со своей личной симкой, а приказом закреплено, что аппарат нужен для связи с контрагентами. Бухгалтер сомневается, законно ли учесть покупку в расходах и что для этого потребуется. Можно ли списать стоимость смартфона?