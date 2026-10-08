КУБ дня. Про корректировку переплаты по налогам в уведомлениях

ИП обнаружил в уведомлениях переплату по налогам. Рассказываем, как лучше ее скорректировать.

Наша подписчица спрашивает:

«Как лучше поступить, если в расчете налога у ИП были обнаружены переплаты за 1 кВ и 6 месяцев и уведомления тоже были поданы с завышенными суммами? Погрешность небольшая — около 20 тысяч рублей. Я склоняюсь правильно посчитать 9 месяцев, а авансовые налоговая скорректирует по годовой декларации. Или лучше подать уведомления с корректировкой? Какой вариант меньше привлечет внимание? Сумма же будет к уменьшению».

Комментаторы посоветовали исправить уведомление:

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, стоит ли исправлять уведомления или можно просто указать верные суммы в годовой декларации?