ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: как синхронизировать доходы и расходы в 2027 году — полный разбор с примерами

ФСБУ 10/2026: что стало с расходами

Переработанное определение. Расход — это потеря экономических выгод из-за выбытия или обесценения активов либо появления обязательств, которая в итоге уменьшает капитал. Взносы собственников и выплата дивидендов под определение не подпадают. А покупка запасов, капвложения и финансовые вложения — не расходы вовсе, а простое перетекание одного актива в другой.

Классификация зеркалит доходную. Стандарт повторяет структуру ФСБУ 9/2025: расходы либо входят в чистую прибыль (подразделяясь на затраты основной деятельности и прочие), либо нет. На счетах это отражается прежней схемой — 90-й и 91-й. План счетов пересматривать не придется: деление «включаемые / не включаемые» нужно лишь для построения отчетности.

Период, в котором потратили. Затраты отражают в том периоде, к которому они относятся — независимо от того, когда физически выбыли активы и как их разнесен налоговый учет. Огласовку из ПБУ 10/99 о распределении расходов «в связи с получением будущих доходов» из текста убрали.

Отсрочки длиннее года — под дисконтирование. Если контрагенту предоставлена отсрочка свыше 12 месяцев, расходы учитывают по приведенной (сегодняшней) стоимости. Дальше обязательство постепенно наращивается до полной суммы по правилам ПБУ 15/2008. Избежать дисконтирования можно, когда отсрочка короткая, не содержит экономического содержания (служит, скажем, обеспечением) либо момент расчета зависит от внешних событий, которые компании неподконтрольны.

Кому-раз-кому-в-себестоимость больше не выбирают. Управленческие и коммерческие затраты теперь автоматически попадают в отчет о финансовых результатах целиком в том периоде, когда возникли. Исключение одно: управленческие расходы, напрямую завязанные на производство, — их разрешено включать в себестоимость готовой продукции и незавершенки.

Счет 97 почти обнулился. Затраты, которые по каким-либо ФСБУ не создают актив, списываются в расходы немедленно. «Отложить на будущее ради равномерности» больше не вариант.

Справочник элементов затрат зафиксирован. Список экономических элементов — материалы, зарплата, страховые взносы, амортизация и прочее — продиктован ФСБУ 4/2023 и един для всех компаний; дополнять его по своему усмотрению нельзя.