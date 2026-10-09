ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: как синхронизировать доходы и расходы в 2027 году — полный разбор с примерами

ФСБУ 9/2025, утвержденный приказом Минфина № 56н, закрывает сразу два документа: ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 2/2008 о договорах строительного подряда. Спустя почти год Минфин издал приказ № 53н от 24.04.2026 — так появился ФСБУ 10/2026 «Расходы», который с 2027 года упраздняет ПБУ 10/99.
Обязательными оба документа становятся при формировании отчетности за 2027 год, однако правила входа у них разные:
Документ
Можно ли начать раньше срока
Точка обязательного применения
Механика перехода
Да, досрочно — уже с 2026 года
Отчетность за 2027 год
Ретроспективный пересчет, предусмотрены упрощения
ФСБУ 10/2026
Нет, досрочное применение не допускается
1 января 2027 года
Общий порядок по ПБУ 1/2008
Минфин прямо предупреждает: запускать стандарт по доходам в одиночку, не дождавшись правил по расходам, — плохая идея. Корректно применить ФСБУ 9/2025 в 2026 году без парного стандарта практически нереально.
ФСБУ 9/2025: что стало с доходами
Другая схема деления. Привычная развилка «обычные виды деятельности против прочих» канула в лету. Теперь доходы сначала делятся на две группы: попадающие в чистую прибыль и не попадающие в нее. А внутри первой группы выделяют выручку и доходы, выручкой не являющиеся.
В категорию «не выручка» попадают: платежи от арендаторов, если сдача в аренду не основное дело компании, поступления от финансовых вложений и процентов, подаренное имущество, штрафные санкции контрагентов, погашение долгов с истекшей давностью.
Выручка — понятие для продавцов продукции. Компании, которые оказывают услуги или выполняют работы, самостоятельно решают, считать ли их доход выручкой, — ориентируясь на цели и предмет деятельности.
Контроль важнее подписи. Центральная идея стандарта: выручка возникает тогда, когда покупатель фактически завладел контролем над товаром, — а не тогда, когда стороны расписались в отгрузочных документах. Подписанный акт и реальный экономический переход могут разнестись по датам.
Три уровня игроков. Компании с консолидированной отчетностью считают выручку строго по МСФО (IFRS) 15. Организации, подлежащие обязательному аудиту, выбирают между IFRS 15 и ФСБУ 9/2025. Всем остальным остается только отечественный стандарт.
Кто не приносит дохода: НДС и прочие косвенные налоги, полученные авансы, суммы обеспечения (залог, задаток), имущество, полученное комиссионером в рамках посреднической схемы — за вычетом собственного вознаграждения посредника.
ФСБУ 10/2026: что стало с расходами
Переработанное определение. Расход — это потеря экономических выгод из-за выбытия или обесценения активов либо появления обязательств, которая в итоге уменьшает капитал. Взносы собственников и выплата дивидендов под определение не подпадают. А покупка запасов, капвложения и финансовые вложения — не расходы вовсе, а простое перетекание одного актива в другой.
Классификация зеркалит доходную. Стандарт повторяет структуру ФСБУ 9/2025: расходы либо входят в чистую прибыль (подразделяясь на затраты основной деятельности и прочие), либо нет. На счетах это отражается прежней схемой — 90-й и 91-й. План счетов пересматривать не придется: деление «включаемые / не включаемые» нужно лишь для построения отчетности.
Период, в котором потратили. Затраты отражают в том периоде, к которому они относятся — независимо от того, когда физически выбыли активы и как их разнесен налоговый учет. Огласовку из ПБУ 10/99 о распределении расходов «в связи с получением будущих доходов» из текста убрали.
Отсрочки длиннее года — под дисконтирование. Если контрагенту предоставлена отсрочка свыше 12 месяцев, расходы учитывают по приведенной (сегодняшней) стоимости. Дальше обязательство постепенно наращивается до полной суммы по правилам ПБУ 15/2008. Избежать дисконтирования можно, когда отсрочка короткая, не содержит экономического содержания (служит, скажем, обеспечением) либо момент расчета зависит от внешних событий, которые компании неподконтрольны.
Кому-раз-кому-в-себестоимость больше не выбирают. Управленческие и коммерческие затраты теперь автоматически попадают в отчет о финансовых результатах целиком в том периоде, когда возникли. Исключение одно: управленческие расходы, напрямую завязанные на производство, — их разрешено включать в себестоимость готовой продукции и незавершенки.
Счет 97 почти обнулился. Затраты, которые по каким-либо ФСБУ не создают актив, списываются в расходы немедленно. «Отложить на будущее ради равномерности» больше не вариант.
Справочник элементов затрат зафиксирован. Список экономических элементов — материалы, зарплата, страховые взносы, амортизация и прочее — продиктован ФСБУ 4/2023 и един для всех компаний; дополнять его по своему усмотрению нельзя.
В чем суть «зеркальности» двух стандартов
Ключевой стык между документами — соразмерность признания по длительным договорам. Как только выручка по долгосрочному контракту начинает признаваться по мере передачи контроля, туда же «переехали» и расходы: их признают тем же способом, опираясь на ту же степень исполнения обязательств.
Больше всего это ударит по тем, кто работает с растянутыми во времени проектами: строительным подрядчикам, разработчикам ПО, проектным бюро. Раньше затраты по таким договорам можно было размазать по периодам по ПБУ 10/99 — теперь их объем и даты жестко следуют за моделью признания выручки.
Отсюда важная организационная мысль: внедрение должно быть парным и по одной методике. Если к доходам применить облегченный вариант входа (без пересчета сравнительных периодов), а к расходам — полную ретроспективу, незавершенные договоры «порвутся»: себестоимость будет посчитана по новым правилам, а выручка по тем же контрактам — по старым.
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Четыре наглядных примера
Пример 1. Длинный проект с постепенной готовностью.
Разработчик взялся за ПО стоимостью 1 200 000 руб.; сметные затраты — 700 000 руб. К концу периода готовность — 60%, контроль передается поэтапно. ФСБУ 9/2025 дает выручку 720 000 руб. (60% от 1 200 000), ФСБУ 10/2026 — расходы 420 000 руб. (60% от 700 000). Обе цифры — в одном и том же периоде, строго друг другу пропорционально. Если надежно оценить готовность не получается, выручку откладывают до полной передачи контроля — и расходы тоже.
Пример 2. Отсрочка 18 месяцев.
Товар на 1 200 000 руб. отгружен с расчетом через полтора года. По новым правилам в расходы попадает приведенная стоимость — условно 1 050 000 руб. при выбранной ставке. Остаток в 150 000 руб. «дозревает» через проценты по кредиторской задолженности в следующие периоды. Старые ПБУ позволяли бы списать все сразу.
Пример 3. Списание счета 97.
Еще в 2024 году компания отправила расходы на рекламу на счет 97 и рассрочила их на годы. С 2027 года конструкция умирает: реклама актив не образует, значит, вся сумма признается расходом в периоде понесения. Остатки по счету 97 по таким затратам закрывают единовременно.
Пример 4. Классификация по-новому на простом магазине.
Торговая точка продает косметику (основной бизнес) и параллельно сдает склад в аренду. Продажи — выручка. Арендная плата при непрофильной аренде — доход, отличный от выручки. Предоплата покупателя доходом не становится вовсе.
Дорожная карта до 1 января 2027
Зафиксировать режим по доходам. ФСБУ 9/2025 или IFRS 15 (для компаний под обязательным аудитом) — и пропустить выбор через учетную политику.
Пересмотреть портфель договоров. Найти те, по которым контроль передается во времени, и продумать, как измерять степень готовности. Самая затратная по труду часть проекта.
Разобрать счет 97 построчно. Для каждой статьи ответить на вопрос: образует ли она актив? Если нет — закрывать.
Подготовить дисконтирование. Выявить в договорах длинные отсрочки и заранее определить ставки.
Синхронизировать способ входа. Одинаковый подход к пересчету по обоим стандартам — иначе получим расхождение по переходящим договорам.
Бонус для тех, кто под обязательным аудитом: по ФСБУ 9/2025 договоры, законченные до 2026 года, пересчитывать не требуется. Вместо этого нераспределенная прибыль на 1 января 2027 года корректируется единовременной совокупной суммой по незакрытым обязательствам.
Шпаргалка
Отчетность за 2026 год еще строится на ПБУ, а новые правила вступают в работу с 1 января 2027-го и впервые проявляются в отчетности за 2027 год.
Дата признания выручки — момент перехода контроля, а не дата документа.
Затраты — по периоду возникновения, но по длящимся сделкам строго в пропорции к выручке.
Длинные отсрочки — под дисконтирование, счет 97 — под ревизию, а вход в два стандарта — только синхронный.
Опасность 2027 года не в самих стандартах, а в их «разъезде». Если доходы и расходы готовить вразнобой и разными методами, финрезультат по переходящим контрактам искажается уже в первом отчетном периоде.
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