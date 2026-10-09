Земельный налог ИЖС: повышающий коэффициент к ставке 1,5% не применяется с 2027 года

Что решил КС РФ и что разъяснила ФНС

Конституционный Суд постановлением от 21.07.2026 № 52-П признал п. 1 ст. 394 и п. 15 ст. 396 НК не соответствующими Конституции (ст. 19 чч. 1 и 2, ст. 35 ч. 2, ст. 55 ч. 3, ст. 57, ст. 75 ч. 3) в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования они порождают правовую неопределенность и противоречивую практику применения повышающих коэффициентов при исчислении земельного налога в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства и используемых в предпринимательской деятельности .

КС установил: при проведении налоговой реформы 2020 года (закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ) законодатель исключил участки ИЖС, используемые в предпринимательской деятельности, из сферы действия льготной ставки 0,3%, но не сопроводил это изменение корректировкой п. 15 ст. 396 НК, регламентирующего применение повышающих коэффициентов 2 и 4. Ни в пояснительной записке к проекту закона, ни при обсуждении в Госдуме и Совете Федерации не оговаривалась необходимость или возможность применения ставки в пределах 1,5% вместе с повышающими коэффициентами. В результате в правоприменительной практике возникли разные подходы — часть судов и налоговых органов допускала одновременное применение ставки 1,5% и коэффициентов, другая — нет .

ФНС направила нижестоящим органам письмо от 30.09.2026 № СД-36-21/8636@, в котором привела определения СКЭС ВС от 10.09.2026 № 301-ЭС26-1840 и № 306-ЭС26-6449, вынесенные по результатам применения постановления № 52-П. В письме ФНС подтвердила: с нового налогового периода повышающие коэффициенты не применяются к ставке 1,5% для участков ИЖС в бизнесе . Письмо носит информационно-справочный (рекомендательный) характер, не устанавливает общеобязательных правовых норм и не препятствует применению нормативных правовых актов в значении, отличающемся от разъяснений .

Ранее, 21.07.2026, ФНС направила письмо № БС-36-21/6262@, которым отменила свое прежнее письмо от 16.11.2023 № БС-4-21/14484@ — именно в нем содержалась позиция о совместном применении ставки 1,5% и коэффициентов .