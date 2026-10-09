Утрата права на ПСН: что делать с патентом и как зачесть налог

Что будет с налогом по патенту

Здесь важно разделять три разных статуса платежей — писать абстрактное «налог аннулируют» нельзя.

1. Уплаченное (зачтенное по сроку до утраты права). Такие деньги возврату и зачету в счет других налогов не подлежат. Но не пропадают: они уменьшают налог по режиму, на который перешел ИП, — НДФЛ, УСН или ЕСХН за налоговый период утраты права.

2. Начисленное со сроком уплаты после утраты права. Эти суммы аннулируются — обязанности платить их нет.

3. Механизм уменьшения. НДФЛ, налог по УСН или ЕСХН за период, в котором утрачено право, уменьшаются на сумму налога, уплаченного по патенту. При этом налоги по общему режиму или УСН за этот период исчисляются в порядке, предусмотренном для вновь зарегистрированных ИП (п. 7 ст. 346.45 НК).