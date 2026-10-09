Утрата права на ПСН: что делать с патентом и как зачесть налог

Что разъяснила ФНС
Ключевые выводы письма:
Сумма, зачтенная в счет налога по ПСН (то есть налог со сроком уплаты до наступления основания утраты права), возврату и зачету в счет других налогов не подлежит. Но она уменьшает налог по тому режиму, на который перешел ИП.
Начисления по патенту, срок уплаты которых наступает уже после даты утраты права, аннулируются — платить их не нужно.
Об утрате права нужно заявить в налоговый орган в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, повлекшего утрату.
Важная оговорка: письмо адресовано налоговым органам и является разъяснением, а не нормативным актом — оно закрепляет подход ФНС к применению уже действующих норм, но не создает новых правил. Согласование с Минфином упоминать можно: оно подтверждается полным текстом письма — позиция согласована письмом Минфина от 23.09.2026 № 03-11-09/83676.
Когда ИП утрачивает право на ПСН
Основания перечислены в п. 6 ст. 346.45 НК, в действующей редакции это:
доходы от реализации по всем видам деятельности на ПСН (при совмещении с УСН — и по упрощенке тоже) превысили предельный размер, установленный пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК;
в течение налогового периода допущено несоответствие требованиям, установленным п. 5 и 6 ст. 346.43 НК;
предприниматель, применяющий патент по видам деятельности из пп. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 НК, реализовал товары, не относящиеся к розничной торговле (пп. 4 п. 6 ст. 346.45 НК).
Последствие наступает независимо от того, когда ИП сообщил об утрате: он считается перешедшим на общий режим налогообложения — а на УСН или ЕСХН, если ранее подал заявление о применении этих режимов, — с начала налогового периода, на который выдан патент.
На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» научитесь выявлять налоговые риски, оценивать последствия решений, находить законные способы оптимизации, готовить рекомендации и документы, сопровождать проверки и обосновывать позицию компании перед ФНС.
Навыки отрабатываются на практикумах, деловых играх и интерактивных тренажерах, в программе есть рабочие чек-листы и шаблоны документов. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 22%: 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽.
Записаться
Что делать с патентом: заявление в течение 10 календарных дней
Порядок установлен п. 8 ст. 346.45 НК (сверили с текстом кодекса — номер пункта верный). Срок считается со дня наступления обстоятельства, повлекшего утрату права.
Актуальную форму берем из приказа ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1275@ (действует с 06.03.2026, прежняя форма объявлена утратившей силу):
форма заявления — № 26.5-3, КНД 1150025;
в заявлении отмечается код основания утраты права (один из трех пп. п. 6 ст. 346.45 НК) и указываются реквизиты всех патентов с неистекшим сроком действия;
подать можно лично, через представителя или в электронном виде — приказом утвержден формат представления заявления по ТКС.
По п. 8 ст. 346.45 НК заявление подается в любой из налоговых органов, в которых ИП состоит на учете как налогоплательщик, применяющий ПСН, — по выбору предпринимателя.
Последствия пропуска срока в этой статье не разбираем — письмо ФНС и норма их прямо не раскрывают.
Что будет с налогом по патенту
Здесь важно разделять три разных статуса платежей — писать абстрактное «налог аннулируют» нельзя.
1. Уплаченное (зачтенное по сроку до утраты права). Такие деньги возврату и зачету в счет других налогов не подлежат. Но не пропадают: они уменьшают налог по режиму, на который перешел ИП, — НДФЛ, УСН или ЕСХН за налоговый период утраты права.
2. Начисленное со сроком уплаты после утраты права. Эти суммы аннулируются — обязанности платить их нет.
3. Механизм уменьшения. НДФЛ, налог по УСН или ЕСХН за период, в котором утрачено право, уменьшаются на сумму налога, уплаченного по патенту. При этом налоги по общему режиму или УСН за этот период исчисляются в порядке, предусмотренном для вновь зарегистрированных ИП (п. 7 ст. 346.45 НК).
Пример расчета по письму ФНС
Расхождение из блока сверки снято: предельный размер доходов для 2026 года по действующей редакции пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК — 20 млн руб., «60 млн» в пересказе устарело. Числовые лимиты в статью не включаем, но сам пример из письма публикуем.
ИП получил патент на 2026 год. Исчисленный налог по патенту — 90 000 руб.: по сроку уплаты 01.04.2026 — 30 000 руб., по сроку 28.12.2026 — 60 000 руб. В счет первого платежа зачтено 20 000 руб. Основание утраты права наступило 01.07.2026, заявление подано 10.07.2026.
Что сравнить
Срок уплаты до даты утраты права
Срок уплаты после даты утраты права
Зачтенная сумма
Возврату и зачету в счет других налогов не подлежит; уменьшает налог по УСН, ЕСХН или НДФЛ
Не применимо: срок еще не наступил, платеж не уплачивается
Неуплаченный остаток
Аннулируется — в примере из письма остаток 10 000 руб. по сроку 01.04.2026 снят с начислений
Аннулируется (в примере — все 60 000 руб. по сроку 28.12.2026)
Влияние на налог по новому режиму
Уменьшает налог за период утраты права на сумму, зачтенную по патенту
Не уменьшает, так как не начислено
Зачтенные 20 000 руб. не возвращаются, но уменьшают налог по УСН.
Что еще проверить после утраты права
Перейти на режим, на который ИП считается перешедшим, — общий, УСН или ЕСХН.
Проверить параметры регистрации ККТ: какой реквизит «система налогообложения» теперь пробивается в чеках.
Уточнить обязанность по НДС при переходе на общий режим.
При спорной ситуации — обратиться к бухгалтеру или юристу.
Вопросы и ответы
Можно ли вернуть деньги, уплаченные за патент? Нет. Зачтенная сумма возврату и зачету в счет других налогов не подлежит — она уменьшает налог по новому режиму за период утраты права.
Что происходит с платежом, срок которого еще не наступил? Начисления по такому платежу аннулируются — платить его не нужно.
В какой срок заявить об утрате права? В течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, повлекшего утрату права (п. 8 ст. 346.45 НК).
Уменьшит ли уплаченный налог по ПСН налог по УСН или НДФЛ? Да: НДФЛ, налог по УСН или ЕСХН за налоговый период утраты права уменьшаются на сумму налога, уплаченного по патенту.
Что изменилось относительно прошлой версии — коротко:
добавлены кликаут на публикацию письма на и сноски на первоисточники (полный текст письма, ст. 346.45 НК, приказ ФНС № ЕД-7-3/1275@);
таблица перестроена точно под макет ТЗ: строки — «зачтенная сумма», «неуплаченный остаток», «влияние на налог», столбцы — срок уплаты до и после даты утраты;
форма заявления, КНД и способы подачи подставлены из актуального приказа ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1275@ (форма № 26.5-3, КНД 1150025, электронный формат утвержден тем же приказом);
В нашей базе консультаций уже более 1000 ответов экспертов по вопросам ПСН