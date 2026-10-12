Продвижение в 2026: развиваем SEO или переходим на GEO. Стоит ли бороться за ТОП выдачи в эру нейросетей

Минутка теории
Давайте сразу разграничим 3 самых важных понятия:
ИИ (системы искусственного интеллекта) – это нейросети, которые собирают контент о вашей компании из всех каналов. Это ваш сайт, блог, а также внешние источники – другие сайты, на которых размещена какая-либо информация о вас (СМИ, агрегаторы, отзовики, сайты с рекомендациями и прочее).
Видимость в ИИ (нейросетях) – цитируемость и рекомендации. Цитируемость означает, что нейросеть цитирует информацию о вас и даже дает ссылку на ее источник. Рекомендация означает, что нейросеть рекомендует вашу компанию, бренд, продукт, специалистов пользователю.
GEO (Generative Engine Optimization) – это оптимизация под генеративные системы, т.е. работа по повышению видимости вашего бренда, компании или руководителя (если мы продвигаем его личный бренд) в нейросетях.
Пример:
Пользователь пишет промпт (запрос) в Алисе: «корм для кошки с аллергией на рыбу». Алиса сначала дает небольшую справку, а затем перечисляет марки кормов, которые могут подойти кошке с аллергией на рыбу. В конце она дает полезные советы плюс ссылки (источники, на которые пользователь может кликнуть). Конечно, каждый бренд хочет попасть в такие рекомендации или хотя бы в источники.
И возникает закономерный вывод: так зачем нам теперь вкладывать бюджеты в SEO, если вот оно – GEO. Но не будем спешить. Ведь тут появляется еще один критически важный вопрос…
А откуда Алиса берет информацию
Сейчас есть мнение, что SEO умирает, GEO пришло на ему смену. На самом деле это не так, потому что SEO – база, без которой нейросети не могут работать. Ведь им нужно откуда-то брать информацию, и они опираются на индексную базу поисковика – так делает и Алиса в Яндексе, и другие нейросети. Алиса использует Яндекс и его алгоритмы ранжирования.
Здесь сразу становится очень важной техническая доступность сайта. Если вы создали страницу, и она не попала в индекс, то ее поисковик не видит. А если страница не проиндексирована поиском, то и нейросеть ее тоже не увидит. А раз нейросеть ее не увидит – то не сможет забрать с вашей страницы данные, не сможет их проанализировать и использовать при формировании цитирования и рекомендаций.
Но давайте вернемся к SEO. Одно из влиятельных маркетинговых агентств России провело исследование, целью которого было выяснить, на какие сайты опирается Алиса для создания ответов. Итог исследования: к январю 2026 года около 90% источников, которые использовала Алиса – это сайты из топ-10 поисковой выдачи «Яндекса». Проще говоря, сайты с первой страницы. При этом чем выше позиция сайта в выдаче – тем выше вероятность попадания в ответы Алисы.
Вывод: для стабильного присутствия в ответах Алисы нужно целиться даже не в ТОП-10, а в ТОП-5. Вот и ответ на вопрос – нужно ли дальше вкладываться в SEO. Да, нужно. Я бы даже сказала, остро необходимо. Но и это еще не все. Теперь критически важным становится качество контента.
Как работать над SEO в эру нейросетей
Как было раньше:
Собираем семантическое ядро – набор слов, словосочетаний и даже фраз, которые отвечают деятельности вашей компании и показывают, по каким запросам ваш сайт может продвигаться в поисковой системе.
Этот набор ключевиков распределяем по группам (например, у вас клиника косметологии – тогда ключевики, относящиеся к лазерной эпиляции, попадут в одну группу, а ключевики, относящиеся к пилингам – в другую, и т.д.).
Даем задания на тексты копирайтерам, чтобы они написали статьи с этими ключевиками, при чем статьи должны быть оптимизированы под поисковые алгоритмы и соответствовать определенным параметрам.
Выкладываем статьи на сайт и анализируем, что получилось: повысилось ли место сайта в выдаче.
То есть работал принцип «1 страница – 1 группа запросов по 1 теме». А теперь все резко усложнилось. Потому ИИ намного умнее алгоритмов поиска. ИИ не ищет конкретные слова – происходит ветвление запросов: когда исходный вопрос пользователя нейросеть разделяет на несколько связанных подтем.
Как она это делает
Нейросеть анализирует запрос пользователя, выделяет в нем смысл и намерение, обозначает круг тем, которые связаны с запросом, и выдает всю эту информацию пользователю. Взгляните на пример с кормом для кошек. Алиса не дала просто список кормов. Она сначала дала описание проблемы, потом – описание каждого корма, потом рекомендации по выбору, а потом – общие советы. Всего 1 запрос – и очень развернутый ответ.
Ключевое изменение в SEO – сайт должен закрывать не один конкретный запрос, а все смежные темы.
Поэтому задача специалистов, работающих с GEO – закрывать смежные темы и связывать их между собой. Это не означает писать обо всем на одной странице. У сайта должен быть согласованный набор материалов, где нейросеть может найти ответ на каждый естественный уточняющий запрос.
Важнейшее отличие GEO от SEO
По последний данным крупных исследований (например, «Что читают ИИ?», которое было проведено в мае 2026 года), становятся необходимы внешние источники, то есть тексты не только на сайте и в блоге компании, но и публикации о компании на сторонних ресурсах: сайты рекомендаций, агрегаторы, отзовики, статьи в СМИ и т.д.
При чем я сейчас говорю не о ссылках, как в случае с SEO – я говорю об упоминаниях. Для GEO очень важны упоминания бренда и компании. С одной стороны, это плюс – мы расширяем присутствие бренда за счет размещения статей на сторонних ресурсах. С другой стороны – минус: это повышает стоимость продвижения бренда, и вот почему.
Сначала нужно провести проверку (мониторинг): как бренд, услуги и факты о компании выглядят в ответах нейросетей. Потом необходимо сопоставить эти ответы с актуальными данными о компании и проанализировать источники, на которые опираются нейросети, особенно если в их ответах представлены конкуренты.
Только после этого можно составить план исправлений для сайта, контента и внешних площадок и реализовать его, т.е. создать новый качественный контент и разместить. А потом провести повторные замеры, чтобы установить, каков результат всей нашей деятельности.
Так что потребуются отдельные траты, но только на аналитику и перераспределение ресурсов, потому что не нужно делать отдельные тексты для GEO и отдельные тексты для SEO – один и тот же текст теперь должен соответствовать и SEO-параметрам, и требованиям нейросетей. И вот тут мы переходим к разговору о качестве контента.
Новые параметры для SEO-контента (дополнительные, но важные)
Немного грустный факт – SEO становится дороже. Постепенно уходит эпоха быстрых и дешевых текстов, когда копирайтер компилировал их из статей на 2-3 сайтах в топе выдачи и причесывал под параметры (уникальность, вода, заспам и прочее).
Теперь статьи должны отвечать новым требованиям:
Глубина проработки материала – у ИИ намного выше требования к качеству источников, которые она отбирает для цитирования и рекомендаций, и скомпилированный текст она просто пропустит.
Разнообразие – статьи на сайте не должны быть однообразными, как делают, например, некоторые стоматологи. Они публикуют целый ворох текстов: «Имплантация зубов», «Имплантация 1 зуба», «Имплантация передних зубов», «Имплантация жевательных зубов» - и так далее, пока ключевики не кончатся. ИИ не воспринимает такой контент как ценный и информативный. Поэтому нужно писать разные материалы: обзоры, сравнения, анализ практики, полезные советы и т.д..
Экспертность – авторы текстов должны работать над статьями совместно с экспертами компании, потому ИИ очень высоко оценивает любой экспертный контент: аналитику, освещение новых тенденций с профессиональной точки зрения, разбор реальных случаев и конкретных примеров и т.д..
Доказательность – в статьях нужно приводить ссылки или хотя бы описания исследований по вашей теме, статистику, примеры, кейсы, с которыми вы работали.
Теперь SEO усложняется – но, я думаю, это к лучшему. Ведь чем больше качественного контента – тем лучше для каждого из нас, потому что мы все пользуемся поисковиком ежедневно, для решения и деловых задач, и личных проблем.
Выводы
Нельзя отказываться от SEO, т.к. 90% источников, на которые опирается Алиса – это ТОП-10 поисковой выдачи Яндекса, а туда может вас привести только SEO.
SEO становится дороже т.к, чтобы ИИ цитировала информацию о вас или рекомендовала вас, она должна находить на вашем сайте и (или) блоге качественный, глубоко проработанный, экспертный контент. А он всегда стоит дороже типовых текстов.
Ключевой параметр для сайта – охват широкого круга тем.
Четыре новых дополнительных параметра для SEO-контента: разнообразие, глубина материала, экспертность, доказательность, что повышает стоимость SEO.