Продвижение в 2026: развиваем SEO или переходим на GEO. Стоит ли бороться за ТОП выдачи в эру нейросетей

А откуда Алиса берет информацию

Сейчас есть мнение, что SEO умирает, GEO пришло на ему смену. На самом деле это не так, потому что SEO – база, без которой нейросети не могут работать. Ведь им нужно откуда-то брать информацию, и они опираются на индексную базу поисковика – так делает и Алиса в Яндексе, и другие нейросети. Алиса использует Яндекс и его алгоритмы ранжирования.

Здесь сразу становится очень важной техническая доступность сайта. Если вы создали страницу, и она не попала в индекс, то ее поисковик не видит. А если страница не проиндексирована поиском, то и нейросеть ее тоже не увидит. А раз нейросеть ее не увидит – то не сможет забрать с вашей страницы данные, не сможет их проанализировать и использовать при формировании цитирования и рекомендаций.

Но давайте вернемся к SEO. Одно из влиятельных маркетинговых агентств России провело исследование, целью которого было выяснить, на какие сайты опирается Алиса для создания ответов. Итог исследования: к январю 2026 года около 90% источников, которые использовала Алиса – это сайты из топ-10 поисковой выдачи «Яндекса». Проще говоря, сайты с первой страницы. При этом чем выше позиция сайта в выдаче – тем выше вероятность попадания в ответы Алисы.

Вывод: для стабильного присутствия в ответах Алисы нужно целиться даже не в ТОП-10, а в ТОП-5. Вот и ответ на вопрос – нужно ли дальше вкладываться в SEO. Да, нужно. Я бы даже сказала, остро необходимо. Но и это еще не все. Теперь критически важным становится качество контента.