Второй ЦОД «Яндекса» поврежден, крипта у Сбера и реформа связи: российский IT-дайджест #55

Главные темы сегодня: повреждение дата-центра «Яндекса» в Калуге, тест криптовалютных операций у Сбера, первый ПИФ с ИИ-управлением, конфликт операторов и банков из-за маркировки звонков и реформа лицензий связи.
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Дата-центр «Яндекса» в Калуге выведен из строя
Яндекс сообщил о повреждении своего дата-центра в Калуге: пострадали несколько модулей вычислительного комплекса. Вывели их из строя полностью, поэтому отдельные сервисы рискуют работать с перебоями. Пострадавших нет, а сроки восстановления не называются. В облаке компании недоступна зона ru-central1-b; клиентов Yandex Cloud по кодовому слову CloudBro принимают Selectel, К2Cloud и VK Cloud.
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Сбер тестирует криптовалюту в своем приложении
Сбер начал тестировать операции с криптовалютой. В «Сбербанк Онлайн» на этапе теста доступны биткоин, Ethereum, USDT и другие популярные криптоактивы, круг участников не раскрывается.
С 1 декабря операции планируют открыть для всех клиентов, в том числе в «СберИнвестициях» и «СберБизнесе», но зависеть это будет от нормативных актов Банка России. Он же утвердит перечень криптовалют, которые допустят к торгам. Реестр цифровых депозитариев ЦБ Сбер первым в России пополнил 6 октября.
В «СберИнвестициях» появился ПИФ, где акции отбирает ИИ
«Фонд Искусственный интеллект» с тикером AIIQ стал доступен клиентам «СберИнвестиций» — это первый в стране биржевой ПИФ, где отбор акций отдан искусственному интеллекту. Управляет фондом компания «Первая». Конкурентов, фундаментальные показатели и новости три ИИ-агента анализируют независимо, затем обсуждают позиции, а стенограмма публикуется на сайте УК.
Итоговый портфель собирает агент-супервайзер, а до выдачи поручений его проверяет управляющий — прежде всего на соблюдение регуляторных норм.
Операторы против банков: маркировка звонков и спор о MVNO
Банки, не подключающие маркировку звонков, раскритиковал гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан. С 15 октября «большая четверка» грозит блокировать вызовы крупнейших банков без договоров на платную маркировку, а Минцифры просит Банк России следить за исполнением закона; виртуальные операторы банков, по его словам, разрушают телеком-рынок.
По расчетам МТС, выручка всех телеком-услуг — лишь 1% банковской, ARPU по рынку 600–700 рублей при расходах банка 6 тыс. рублей на привлечение клиента, абонентов MVNO — 15 млн.
Реформа связи: лицензии за 1, 10 и 50 млн и 1 Гбит/с в квартирах
Минцифры планирует закрепить минимальную скорость домашнего интернета: норма не ниже 1 Гбит/с на домохозяйство, на переход провайдерам дадут десять лет. В Госдуму законопроект о реформе связи могут внести до конца года. Лицензии он делит на три уровня: базовая — 1 млн рублей, универсальная — 10 млн, генеральная — 50 млн.
От услуг связи должно приходиться не менее 50% выручки, а за повторные нарушения лицензии смогут лишать без суда с запретом на новую на десять лет.
Массовый сбой Рунета объяснили ошибкой при техработах
Массовый сбой Рунета 8 октября признали нештатной ситуацией при техработах. По данным провайдера Curator, в 15:30 перестал работать один из сегментов, пострадала часть клиентов, инцидент продлился 40 минут, а к 16:10 работу наладили. Причиной назвали ошибку сетевого инженера, менявшего конфигурацию.
Проблемы с доступом затронули сайты РБК и «Ведомостей»; не открывались ресурсы РИА Новости и «Коммерсанта», а сбои заметили у «Вестей», «Интерфакса», банков, транспортных сервисов и маркетплейсов. Сайт РЖД не отвечал более трех с половиной часов, позже к списку добавились Т-Банк, МТС, Timeweb и Хабр.
Серверы для ЦОД подорожали более чем вдвое
Стоимость серверного оборудования в России с октября 2025 года выросла более чем вдвое, рассказал на Selectel ТехноДень генеральный директор ««Селектела» Олег Любимов. Память подорожала в 5–7 раз, хотя прежде занимала 20–25% в цене сервера.
По оценкам участников рынка, SSD прибавили в цене до десяти раз, GPU — примерно вдвое. Сервер для запуска современных LLM в США стоит 450–500 тыс. долларов, а в России — от 1 млн долларов.
«Ростех» выпустил продукт против теневого ИИ
«Ростех» выпустил для RT Protect EDR два пакета экспертизы против «теневого ИИ» — агентов, которые сотрудники запускают на рабочих компьютерах в обход службы информационной безопасности. Один отслеживает запуск агента, его активность и связь с учетной записью сотрудника, а другой ищет несанкционированных клиентов, локальные модели и выход во внешние сервисы.
Разработчики изучили Claude Code, OpenAI Codex, Gemini CLI, Cursor, Cline и среду Ollama и заключили: по сетевому трафику или факту установки программы такую активность не выявить.
Критическая уязвимость в Jira и Confluence
UserGate предупредил о критической уязвимости CVE-2026-21589 в корпоративных продуктах семейства Atlassian Data Center. Ее критичность — 9,3 балла по CVSS 4.0. Причина — недостаточная проверка путей в HTTP-запросах: злоумышленнику без аутентификации доступно чтение отдельных файлов в корневом каталоге веб-приложения, но ни содержимое каталогов, ни подбор имен файлов невозможны.
В зоне риска Jira Software и Confluence, Jira Service Management, Bitbucket, Bamboo, Crowd, Crucible и Fisheye. Сигнатуры для блокировки атак вендор уже добавил в uNGFW и uWAF.
Xbox DNS закрывает доступ к зарубежным ИИ-сервисам
Сервис Xbox DNS сворачивает почти все функции — таково указание ЦМУ ССОП из подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра. Сохранятся лишь DNS и доступ к Xbox Live, а обычные DNS-ответы начнет отдавать MSK-IX. В письме от 8 октября упомянута статья 65.1 закона «О связи».
Главное требование к хостинг-провайдеру сервиса: до 16:00 9 октября прекратить предоставлять вычислительные мощности, которые применялись для обхода ограничений. С ним, хотя он не связан с Microsoft, из России открывали ChatGPT, Claude и Gemini.