Второй ЦОД «Яндекса» поврежден, крипта у Сбера и реформа связи: российский IT-дайджест #55

Главные темы сегодня: повреждение дата-центра «Яндекса» в Калуге, тест криптовалютных операций у Сбера, первый ПИФ с ИИ-управлением, конфликт операторов и банков из-за маркировки звонков и реформа лицензий связи.

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