Как построить отдел продаж в онлайн-школе: 8 элементов системы и чек-лист для собственника

Введение. главная проблема большинства школ

01 Анализ 02 Решения 03 Действия 04 Результат

Большинство собственников школ пришли из продукта или маркетинга. Продажи им кажутся простыми: взяли менеджеров, дали процент, и они должны продавать. Это заблуждение приводит к тому, что:

отдел продаж превращается в «кассиров», которые только отправляют ссылки на оплату тёплым лидам;

собственник разочаровывается и сомневается, продают ли у него вообще;

внимание к отделу продаж минимальное, и даже с руководителем отдела общаются редко.

Корневое правило: если хотите изменить продажи, начните с работы с руководителем отдела продаж (РОПом). Система строится через него. Внешний эксперт или сам собственник может влюбить менеджеров в себя и поднять продажи, но как только он уйдёт, всё рухнет. Менеджерам нужен руководитель, который строит систему и которому они доверяют.

Ниже восемь элементов, которые должны быть в отделе продаж. Если вы собственник, вам не обязательно делать всё самому. Вам нужно знать, что должно быть, и спрашивать об этом у своего руководителя: что у нас есть, чего нет и почему.